"Guernica" (1937), de Pablo Picasso, foi criada em resposta ao bombardeio da cidade basca de mesmo nome . Considerada uma das mais importantes obras do século XX, tornou-se um símbolo universal contra a guerra e a violência. Desde 1992, o painel está exposto no Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, em Madri

Na tarde de 26 de abril de 1937, uma segunda-feira de feira livre, a pequena cidade basca de Guernica seguia sua rotina quando o céu começou a escurecer. Não eram nuvens. Eram aviões.

Durante várias horas, bombardeiros da Legião Condor, enviados pela Alemanha nazista, e da Aviazione Legionaria, da Itália fascista, lançaram toneladas de explosivos sobre a cidade. O ataque foi seguido por metralhadoras que disparavam contra quem tentava fugir pelas ruas. Casas, igrejas e prédios públicos foram destruídos. Centenas de civis morreram. O mundo assistia a uma das primeiras demonstrações do que, poucos anos depois, se tornaria uma prática recorrente da Segunda Guerra Mundial: o bombardeio deliberado de populações civis.

A notícia cruzou rapidamente a Europa e chegou a Paris, onde vivia Pablo Picasso.

Naquele momento, o artista espanhol trabalhava em um mural encomendado pelo governo republicano para representar a Espanha na Exposição Internacional de Paris. O projeto inicial nada tinha a ver com a guerra. Mas, ao tomar conhecimento da destruição de Guernica, Picasso abandonou completamente a ideia original.

Em poucas semanas, nasceu uma das obras mais importantes da história da arte.

Com quase oito metros de largura, “Guernica” foi pintado exclusivamente em preto, branco e diferentes tons de cinza. A ausência de cores não foi casual. Além de reforçar o clima de luto, aproximava a pintura das fotografias publicadas nos jornais da época, transformando o quadro quase em uma reportagem visual sobre a tragédia.

Cada personagem ocupa um lugar preciso na narrativa construída por Picasso.

À esquerda, um enorme touro observa a cena. Seu significado nunca foi explicado pelo artista, que recusava interpretações definitivas. Para muitos historiadores, representa a brutalidade da guerra; para outros, simboliza a própria Espanha ou o franquismo. A ambiguidade talvez seja justamente sua maior força.

No centro da composição aparece um cavalo ferido, retorcido pela dor, atravessado por uma lança. Sua expressão desesperada tornou-se uma das imagens mais conhecidas da arte do século XX. Muitos críticos o interpretam como a representação do povo espanhol, esmagado pela violência do conflito.

Logo abaixo, um soldado morto segura uma espada quebrada. Entre os fragmentos da arma, porém, nasce uma pequena flor. É um detalhe quase imperceptível, mas que introduz uma ideia poderosa: mesmo diante da destruição absoluta, ainda existe espaço para a esperança.

Em outro ponto do mural, uma mãe segura o filho morto nos braços e grita para o céu. A cena remete às antigas representações religiosas da Pietà, mas substitui a serenidade pela dor absoluta. Em volta dela, mulheres correm entre incêndios, procuram saídas impossíveis e levantam lamparinas que parecem buscar alguma luz em meio ao caos.

No alto da composição, uma lâmpada em forma de olho domina a cena. Alguns estudiosos enxergam nela uma referência à vigilância permanente da guerra; outros acreditam que represente a própria imprensa, responsável por revelar ao mundo o massacre ocorrido em Guernica.

Picasso nunca confirmou nenhuma dessas interpretações.

Questionado diversas vezes sobre o significado de cada figura, respondia que cabia ao observador encontrar seus próprios sentidos. Para ele, a pintura não deveria oferecer respostas prontas, mas provocar inquietação.

Essa liberdade de leitura ajudou a transformar “Guernica” em um símbolo universal.

Embora tenha nascido de um episódio específico da Guerra Civil Espanhola, a obra passou a representar todas as guerras, todos os bombardeios e todas as vítimas civis da violência. Sempre que uma cidade é destruída ou uma população indefesa sofre ataques, o mural de Picasso volta a ser lembrado.

O artista também fez uma escolha simbólica importante. Recusou-se a permitir que a obra retornasse à Espanha enquanto Francisco Franco permanecesse no poder. O quadro permaneceu por décadas no exterior, principalmente no Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), aguardando que o país recuperasse a democracia. Somente em 1981, seis anos após a morte do ditador, ‘Guernica’ finalmente voltou para a Espanha. Não era apenas o retorno de uma pintura. Era também o reencontro de um país com uma parte dolorosa de sua própria memória.

Hoje, exposto no Museu Reina Sofía, em Madri, o mural continua reunindo milhares de visitantes todos os anos. Mais do que uma obra-prima da arte moderna, tornou-se um dos maiores manifestos visuais já produzidos contra a guerra.

Poucas pinturas conseguiram atravessar tantas gerações sem perder a força. Noventa anos depois, basta um olhar em “Guernica” para compreender aquilo que nenhuma estatística consegue traduzir: a guerra destrói cidades, mas, antes de tudo, destrói vidas.



Horror na forma cubística



Picasso nunca explicou o significado de Guernica. Esta infografia reúne as interpretações mais aceitas por historiadores e pesquisadores

O TOURO

Surge como uma figura imponente e ambígua. Uma das interpretações mais recorrentes associa sua presença à força bruta, à violência e ao avanço do nacionalismo que mergulhou

a Espanha na barbárie.

O CAVALO

Aparece ferido e dominado pelo medo. Sua boca aberta e o corpo retorcido transformam a figura em uma das imagens mais dolorosas de Guernica. Frequentemente interpretado como símbolo do povo espanhol e, em especial, das forças republicanas.



A LÂMPADA

Em forma de olho domina o olhar do espectador. É um dos símbolos mais enigmáticos.

A interpretação mais aceita vê nesse elemento o próprio olhar de Picasso: uma consciência vigilante que observa, denuncia e iluminaos horrores da Guerra Civil

A LUZ E A VELA

Empunhada por uma mulher que se inclina para o centro da cena, a vela oferece uma luz frágil em meio ao caos. Sua chama simboliza a esperança, a verdade e a resistência da humanidade diante da barbárie. Enquanto a guerra espalha destruição, a pequena luz sugere que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda existe espaço para a memória, a compaixão e a busca por justiça.

MULHER e o filho morto

uma mãe segura nos braços o corpo sem vida do filho enquanto ergue a cabeça em um grito de dor. Inspirada na tradicional imagem da Pietà, a cena transforma a perda individual em um símbolo universal do sofrimento causado pela guerra. Em Guernica, ela representa as milhares de famílias destruídas pelo conflito e denuncia o impacto da violência sobre os civis.

Soldado morto

Corpo de um soldado caído e a espada quebrada nas mãos. Em uma das interpretações mais difundidas, ele representa os combatentes republicanos derrotados após resistirem a um inimigo militarmente superior. Ao lado da arma partida, porém, brota uma pequena flor. Quase imperceptível, ela rompe a cena de devastação para simbolizar que, mesmo diante da morte e da destruição, a esperança existe.

A MULHER QUE GRITA

Com os braços erguidos e o rosto tomado pelo desespero, a mulher que grita é uma das imagens mais marcantes de Guernica. Sua expressão sintetiza o horror vivido pela população civil durante

A espada quebra e a mão



A arma partida revela a desigualdade do confronto e a impossibilidade de conter a força dos atacantes.