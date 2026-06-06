Nelson Gonçalves durante os anos mais difíceis de sua trajetória: o cantor mergulhou no vício em cocaína após exaustivas turnês pelo Brasil, iniciando uma decadência que culminaria na prisão de 1966

Sessenta anos depois, a voz que eternizou “A volta do boêmio” ressurge no pedido de ajuda feito por Nelson Gonçalves, da prisão, ao amigo David Nasser. Um retrato brutal da queda e reconstrução de um dos maiores cantores da história da música brasileira

‘‘É cantando que carrego a minha cruz

Abraçado ao amigo violão

Minha noite de luar já não tem luz

Quem me abraça é a negra solidão’’



Os versos acima são da música “Deusa do asfalto”, de Adelino Moreira, eternizada na voz de Nelson Gonçalves, e cantam a distância entre o homem do morro e a mulher inalcançável do outro lado da cidade. Mas poderiam passar facilmente como trilha sonora da própria vida de Nelson. Poucos artistas brasileiros caminharam tão perto do abismo sem perder a grandeza da própria voz – encontrando no violão e na música alguma luz em meio à escuridão.



Em maio de 1966, o Brasil viu o Rei do Rádio atravessar a porta de uma cela. Magro, esgotado e cercado pelo escândalo da cocaína, Nelson escreveu ao jornalista David Nasser um bilhete curto, quase um pedido de socorro: “Nesta hora eu preciso, realmente, de você”. Depois, numa frase seca e dolorosa, deixou escapar o que talvez fosse seu último gesto de defesa diante do país: “Você conhece também meu caráter e o saldo de bom que vive em mim”.



Sessenta anos depois, a carta continua atravessando o tempo como um retrato raro de um homem torturado entre a glória e a ruína. Porque Nelson Gonçalves nunca cantou apenas a boemia, a solidão e os excessos. Em algum momento, passou a viver dentro deles. Mas a história de Nelson não terminou no fundo da cela nem no auge do vício. Depois da queda pública, o cantor conseguiu reconstruir a própria vida, venceu a dependência química e voltou aos palcos e ao sucesso.

Em 10 de maio de 1966, o homem que havia conquistado o Brasil com uma das vozes mais reconhecíveis da Era do Rádio sentou-se dentro de uma cela da Casa de Detenção de São Paulo e escreveu poucas linhas num papel amarelo. A letra era vacilante. O texto, curto. Mas o peso histórico daquele documento atravessaria décadas.



A carta começava assim:

“Amigo David, abraços. Nesta hora eu preciso, realmente, de você. Você conhece bem minha vida. Conhece também meu caráter e o saldo de bom que vive em mim. Do seu sempre Nelson Gonçalves.

São Paulo, 10-5-66.”

O destinatário era o jornalista David Nasser, um dos nomes mais influentes da imprensa brasileira. O remetente era Nelson Gonçalves, o cantor que havia vendido mais de 10 milhões de discos, se apresentado no Radio City Music Hall, em Nova York, e recebido elogios de Frank Sinatra. Naquele momento, porém, nada restava do glamour que o Brasil havia acostumado a enxergar naquele homem de voz grave e postura imponente. O Rei do Rádio estava preso, abatido e tentando salvar o que ainda restava de sua reputação.

A carta não foi enviada a advogados ou familiares. Foi enviada a um amigo. Talvez porque naquele instante restasse pouco além da amizade. Três dias antes, no domingo de 8 de maio, Nelson havia sido preso em flagrante por porte de cocaína. A polícia encontrou vestígios da droga e uma balança de precisão em sua residência. O episódio rapidamente se transformou em escândalo nacional. Os jornais passaram a acompanhar o caso diariamente. O país, que durante anos o ouvira cantar sobre amores impossíveis, boemia e solidão, agora observava sua queda diante das páginas policiais.

A prisão era o ponto mais dramático de uma decadência acompanhada pelo Brasil havia anos. O cantor, que nos anos 1950 dominara rádios, auditórios e vendas de discos, agora aparecia magro, envelhecido e encarcerado. O vício em cocaína havia começado cerca de 10 anos antes, após uma longa turnê por Minas Gerais. O que surgiu como tentativa de aliviar o cansaço se transformou numa dependência destrutiva. Amigos próximos relatavam mudanças bruscas de comportamento, desaparecimentos repentinos e períodos de isolamento. Em 1962, ele praticamente abandonara a carreira artística. O artista que lotava teatros e auditórios simplesmente desapareceu dos palcos durante longos períodos.

A carta chegou à redação da revista “O Cruzeiro”. Na edição de 2 de junho de 1966, a publicação na reproduziu na íntegra e transformou o drama pessoal de Nelson Gonçalves em um dos episódios mais marcantes do jornalismo cultural brasileiro. O país viu, talvez pela primeira vez de maneira tão explícita, a queda pública de um ídolo nacional. A imagem do cantor preso chocava porque rompia uma tradição ainda muito forte no Brasil dos anos 1960: a ideia de que artistas populares pertenciam a um universo distante, quase intocável.

A repercussão foi imediata. Mas a reportagem não se limitava ao sensacionalismo policial. Havia ali algo mais profundo: o retrato de um homem torturado entre a glória e o vício, entre o mito e a ruína. O Rei do Rádio não aparecia como personagem distante. Surgia humano, frágil, vulnerável. Pela primeira vez, parte do público deixou de enxergar apenas o ídolo e passou a enxergar o homem destruído atrás da fama.

David Nasser Arquivo EM



Quem foi David Nasser

David Nasser foi um dos jornalistas mais influentes e controversos do Brasil no século XX. Repórter, cronista e escritor, tornou-se símbolo da revista “O Cruzeiro” durante a era de ouro da publicação. Conhecido pelo estilo direto e dramático, produziu grandes reportagens policiais, políticas e culturais. Também escreveu letras de músicas e manteve amizade com artistas importantes, entre eles Nelson Gonçalves, que lhe enviou da prisão a famosa carta publicada em 1966.

Nelson Gonçalves durante a prisão em São Paulo, em maio de 1966. Acusado de envolvimento com cocaína, o cantor foi levado ao Departamento de Investigações após operação policial em sua casa, no Brooklin. A queda do ídolo da Era do Rádio chocou o país Arquivo EM



O FLAGRANTE, A PRISÃO E OS AMIGOS

A polícia já monitorava José Mário, chofer de praça e amigo próximo de Nelson Gonçalves. Segundo reportagem da revista “O Cruzeiro”, ele havia vendido 200 gramas de cocaína ao cantor. Os investigadores decidiram utilizá-lo como isca para chegar ao artista. No domingo, 8 de maio de 1966, cinco agentes invadiram a residência do cantor. A operação foi brusca. Policiais arrombaram a porta dos fundos e correram pela cozinha. Ao perceber a movimentação, Nelson tentou se desfazer da droga jogando a cocaína no vaso sanitário. Não deu tempo. Vestígios foram encontrados. Também havia uma balança de precisão, elemento usado pelas autoridades para tentar enquadrá-lo não apenas como usuário, mas também como traficante.



O cantor foi levado para a Casa de Detenção de São Paulo, onde ficou preso por cerca de um mês. Três dias depois da prisão, escreveu a carta destinada a David Nasser. E foi justamente Nasser quem respondeu publicamente.



No programa “Diário de um repórter”, o jornalista preferiu a compaixão ao julgamento. Disse que conhecia Nelson havia décadas e descreveu o cantor como um homem dividido entre extremos. “Selvagem e boníssimo, Nelson sempre foi um paradoxo”, escreveu. Disse que o amigo havia começado no vício ainda nos anos 1940 e que transformara a fama num peso difícil de suportar. Nasser lembrava do artista explosivo, temperamental e autodestrutivo, mas também do homem generoso que recolhia crianças abandonadas nas cidades por onde passava em turnê e entregava dinheiro a famílias em desespero.



O jornalista recordou ainda o início improvável da trajetória do cantor. Contou que, anos antes, um rapaz franzino apareceu na RCA Victor com uma carta de recomendação e uma encomenda antecipada de vinte mil discos de uma gravação que ainda nem existia. O diretor artístico da gravadora, Ernesto de Carvalho, teria olhado para aquele jovem magro e perguntado: “O senhor quer um emprego?”. Pouco tempo depois, aquele desconhecido se transformaria no maior vendedor de discos do Brasil.



Naquele depoimento emocionado, David Nasser afirmava que o país inteiro acompanhava a tragédia de Nelson Gonçalves com comoção. “Hoje, Nelson chega quase ao ponto final de sua via crucis. Está na cadeia, magro, arrasado, vencido”, escreveu. Para o jornalista, a recuperação do cantor poderia representar esperança para milhares de brasileiros afetados pela dependência química. Ele dizia que o amigo ainda precisava encontrar forças para “vencer o inimigo hediondo” que havia consumido sua vida.

Mas o depoimento mais devastador viria de Adelino Moreira, parceiro musical responsável pelos maiores sucessos da carreira de Nelson. Na redação da revista, diante do repórter Afrânio Brasil Soares, Adelino apareceu abalado, enxugando lágrimas com um lenço. Os dois eram amigos havia catorze anos e produziram juntos dezenas de clássicos da música brasileira.



Adelino tentou defender o cantor da acusação relacionada à balança encontrada na residência. Explicou que o objeto poderia ter origem numa antiga sociedade comercial entre os dois e lembrou que balanças semelhantes eram usadas para pesar mercadorias comuns. “Encontraram, também, uma balança de precisão na casa de Nelson e parece recair aqui a maior recriminação contra o cantor, porque mediante esta querem imputá-lo de traficante da droga”, declarou. Depois completou: “Não me lembro se a balança tem a capacidade de pesar 200 gramas ou 500 gramas. De qualquer modo, estou certo de que se Nelson usava a balança na cocaína, era para comprar, jamais para vender.”



Em vários momentos, o compositor interrompeu a fala tomado pela emoção. Chamou a prisão do amigo de “golpe do destino” e descreveu o cantor como um homem de enorme generosidade humana. “Nelson é muito nobre. Eu sabia que ele era viciado, mas jamais o vi usando a droga”, afirmou. Logo depois, deixou escapar a frase que atravessaria décadas: “Nunca conheci um coração como o de Nelson”.

Adelino revelou ainda que o cantor sustentava filhos adotivos, ajudava crianças abandonadas e realizava apresentações beneficentes para instituições de caridade. “As crianças desamparadas, doentes e indefesas são a sua constante preocupação. Um homem como este merecia ser muito feliz e não esta desgraça”, declarou, antes de voltar a enxugar os olhos com o lenço.



O compositor também contou que Nelson tentava esconder a dependência dos amigos e da família. Disse que o cantor conseguia ser ao mesmo tempo agressivo nas explosões emocionais e profundamente humano nos períodos de calma.



A contradição começava ali a ganhar contornos definitivos. O artista que aparecia algemado nas páginas policiais era também aquele que, durante anos, emocionara o país inteiro com uma voz capaz de transformar dor em música.

Quem foi Adelino Moreira

Parceiro inseparável de Nelson Gonçalves, Adelino Moreira foi autor de alguns dos maiores clássicos da música brasileira, como “A volta do boêmio”. Dono de letras marcadas pela dor, pela noite e pelos amores perdidos, transformou a voz dramática de Nelson em símbolo definitivo da boemia brasileira nas décadas de 1950 e 1960.

Frases que marcaram

Ao longo da vida, Nelson Gonçalves concedeu entrevistas em que falou sobre boemia, drogas, política, preconceito, fama e solidão. Em respostas muitas vezes cruas e confessionais, revelou contradições de uma trajetória marcada por excessos, quedas e reconstruções.

“Fiquei preso por quase dois meses que valem por 10 anoscá fora”

• O cantor afirma ter sofrido preconceito público, chegando a ser barrado em um programa de televisão por ser ex-presidiário e ex-toxicômano.



“Não me decepcionei com a política, mas com as pessoas que fazem política”

• Após disputar uma vaga para deputado federal pelo PFL de Minas Gerais, Nelson dizia acreditar ter sido vítima de fraude eleitoral.



“Naquele tempo, se a polícia visse sua carteira de artista, você ia em cana”



• A frase revelou como artistas populares eram tratados nas décadas de 1930 e 1940. Nelson descrevia um período em que cantores e boêmios eram vistos com desconfiança pelas autoridades. A profissão artística ainda carregava preconceito social e forte ligação com a marginalidade urbana. O relato ajudava a entender o ambiente difícil enfrentado pelos músicos populares antes da consolidação da indústria cultural brasileira.