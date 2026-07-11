Da destruição provocada pelos bombardeios e combates urbanos, que deixaram prédios em ruínas e mortos espalhados pelas ruas, à saudação de Francisco Franco no dia em que anunciou a vitória nacionalista, passando pelo dramático êxodo conhecido como La Retirada, as imagens retratam o fim da Guerra Civil Espanhola e o início de uma ditadura com execuções e perseguições políticas

Na manhã de 1º de abril de 1939, o general Francisco Franco divulgou um breve comunicado informando que as tropas nacionalistas haviam alcançado seus objetivos militares. A mensagem anunciava oficialmente o fim da Guerra Civil Espanhola. Para milhões de espanhóis, porém, aquele não representava o início da paz, mas o começo de um novo período de medo, censura e repressão.



Com a vitória nacionalista, Francisco Franco assumiu o controle do país e instalou uma ditadura que permaneceria no poder por quase quatro décadas. O regime só chegaria ao fim em 1975, com a morte do ditador, deixando marcas profundas na sociedade espanhola.

O triunfo franquista não pode ser explicado apenas pelo desempenho das tropas no campo de batalha. O apoio internacional teve papel decisivo. Enquanto Alemanha nazista e Itália fascista abasteciam os nacionalistas com aviões, tanques, artilharia moderna, munições e milhares de soldados, o governo republicano dependia quase exclusivamente da ajuda soviética e das Brigadas Internacionais, formadas por cerca de 40 mil voluntários de diferentes países.

Esse apoio, no entanto, era irregular. O armamento enviado pela União Soviética frequentemente chegava com atraso ou em quantidade insuficiente. Ao mesmo tempo, França e Reino Unido adotavam a política de não intervenção, recusando-se oficialmente a fornecer armas a qualquer dos lados. Na prática, essa neutralidade acabou isolando a República, enquanto Hitler e Mussolini ampliavam continuamente o apoio às forças de Franco.

Foi justamente durante esse conflito que o mundo testemunhou o nascimento de uma nova forma de fazer guerra.

A Espanha transformou-se em um enorme campo de testes para armamentos e estratégias que seriam utilizados poucos meses depois na Segunda Guerra Mundial. A Legião Condor alemã experimentou técnicas de bombardeio sistemático contra centros urbanos, tendo Guernica como o exemplo mais conhecido. Tanques passaram a operar de maneira coordenada com a aviação, enquanto novas táticas de mobilidade e apoio aéreo eram aperfeiçoadas em combate real.

Mais do que armas, também estavam em disputa ideias.

Na Espanha, fascismo, comunismo e democracias liberais mediram forças pela primeira vez de maneira indireta. Hitler e Mussolini fortaleceram a parceria política e militar que mais tarde sustentaria o Eixo. Josef Stálin ampliou sua influência sobre setores da esquerda republicana e utilizou o conflito para consolidar sua estratégia de controle político, promovendo inclusive perseguições contra anarquistas e trotskistas dentro do próprio campo republicano.

A Guerra Civil Espanhola tornou-se, assim, um retrato antecipado da divisão ideológica que marcaria boa parte do século XX.

Por isso, historiadores como Hugh Thomas e Paul Preston definem o conflito espanhol como o verdadeiro "ensaio geral" da Segunda Guerra Mundial. Quase tudo o que devastaria a Europa a partir de 1939 apareceu primeiro nos campos de batalha da Espanha: bombardeios contra civis, propaganda em larga escala, guerra aérea moderna, radicalização ideológica e participação indireta das grandes potências.

Quando os combates terminaram, o saldo humano era devastador.

Estima-se que aproximadamente meio milhão de pessoas tenham morrido entre confrontos, execuções, bombardeios e perseguições políticas. Centenas de milhares de republicanos deixaram o país na chamada Retirada, atravessando os Pireneus rumo à França em busca de refúgio. Muitos acabaram confinados em improvisados campos de internamento montados nas praias do sul francês, onde enfrentaram frio, fome e condições precárias.

Embora encerrada oficialmente em abril de 1939, a Guerra Civil Espanhola seguiu projetando seus efeitos muito além das fronteiras do país. Ela redefiniu alianças internacionais, acelerou o fortalecimento do nazismo e do fascismo e revelou ao mundo a capacidade destrutiva da guerra moderna.

Poucos meses depois, a invasão da Polônia confirmaria aquilo que a Espanha havia anunciado ao mundo: o conflito que parecia local era, na verdade, o prelúdio da maior guerra da história.

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QUEM LUTOU

Republicanos

Defensores da Segunda República Espanhola, reunindo grupos de esquerda, sindicatos e movimentos democráticos contra o golpe militar de 1936.

Anarquistas (CNT-FAI)

Movimento revolucionário com forte presença entre trabalhadores e nas milícias republicanas, especialmente na Catalunha.

Comunistas

Ligados ao Partido Comunista Espanhol e apoiados pela União Soviética, tiveram grande influência na defesa da República.

Brigadas Internacionais

Voluntários estrangeiros de dezenas de países que lutaram ao lado da República contra as forças nacionalistas.

Nacionalistas

Coalizão liderada pelo general Francisco Franco que reuniu militares, conservadores, monarquistas e grupos de direita para derrubar a Segunda República e instaurar um regime autoritário.

Falange Espanhola

Partido de inspiração fascista, defensor do nacionalismo, do Estado forte e do combate ao comunismo. Tornou-se a principal força política do regime franquista.

Requetés

Movimento monarquista tradicionalista e ultracatólico. Organizou milícias que lutaram ao lado dos nacionalistas em defesa da religião e da monarquia.

Exército Nacional

Forças militares comandadas por Francisco Franco, apoiadas pela Alemanha Nazista e pela Itália Fascista, que conquistaram a vitória em 1939 e implantaram uma ditadura que durou até 1975.