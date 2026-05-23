Se nas páginas anteriores a reportagem de “O Cruzeiro” constrói imagens fortes, aqui o texto abandona qualquer ambiguidade e assume tom direto. “Nada feito.” A frase, curta, sintetiza décadas de tentativas frustradas. Desde o final do século XIX, discutia-se a necessidade de um túmulo à altura de Isabel do Brasil. Comissões foram criadas, projetos apresentados, propostas anunciadas. O resultado, no entanto, repetia-se. “Falta de verba, entraves burocráticos fizeram com que a escultura ficasse no croqui.” O padrão revela mais do que dificuldades administrativas. Indica uma incapacidade persistente de transformar intenção em ação, deslocando o problema do campo pontual para uma dimensão estrutural.



A reportagem amplia o contraste ao lembrar que outros membros da família imperial não enfrentaram o mesmo destino. Enquanto os restos mortais da Princesa Isabel e de Gaston d’Orléans permaneciam em condições precárias, figuras próximas já haviam recebido sepultamento condigno. A assimetria reforça a ideia de abandono seletivo. O texto avança então para uma crítica mais contundente: “É realmente quase um escárnio que governantes se sucedem e a efetivação de seus túmulos não se verifique.” A escolha da palavra “escárnio” não é casual. Ela desloca a narrativa da descrição para o julgamento, transformando a negligência em afronta à própria história.

A análise ganha densidade com a inclusão da voz do médico e historiador Milton Pena, que atua como eixo interpretativo. “Trata-se apenas de exigir a reparação da História e exigir que seja desfeita uma grande injustiça. Resgatar uma dívida.” A ideia de dívida histórica atravessa o texto e amplia o alcance da crítica. Não se trata apenas de uma obrigação moral com a princesa, mas de um compromisso do país com sua própria formação. As propostas apresentadas seguem essa lógica, ao sugerirem mecanismos de reconhecimento que envolvam não apenas o Estado, mas também a sociedade. A imagem de dois ex-escravos que se oferecem para carregar os caixões sintetiza esse deslocamento: se o Estado falha, a sociedade tenta reparar. A conclusão é clara. “Para que ninguém mais possa contar a história da maior ingratidão de toda a nossa História.” A palavra “ingratidão” concentra o sentido da reportagem e transforma o caso em símbolo de uma dificuldade mais ampla: a de reconhecer, de forma consistente, os próprios marcos históricos.

O baile que expôs as feridas do Império

Entre os episódios resgatados pela revista "O Cruzeiro", poucos carregam tanta força simbólica quanto o ocorrido em um baile da Corte. A cena, aparentemente trivial, expõe com precisão o funcionamento das hierarquias sociais do Império e o lugar reservado à questão racial naquele ambiente. O protagonista é André Rebouças, engenheiro brilhante, intelectual respeitado e uma das figuras centrais do movimento abolicionista. Frequentava os círculos mais elevados da sociedade, mas sua presença jamais era neutra. A reportagem resume o clima em uma frase cruel: “Lá vem o Engenheiro Rebouças. Será que aquele negro tem topete de tirar alguma dama para dançar?” A observação sintetiza o racismo estrutural da época. Não havia exclusão explícita. Rebouças estava no salão, mas existia um limite invisível sustentado por olhares, comentários e códigos sociais.

Ele decide atravessar essa fronteira ao convidar uma dama para dançar. A resposta rompe o protocolo aristocrático. “Ela lhe disse qualquer coisa que o fez estremecer”, registra a reportagem. O conteúdo não é revelado, mas o efeito é imediato. Rebouças se desestabiliza. “Procurando disfarçar, o engenheiro caminhou para a porta de saída (…) nervosamente, tentou algumas palavras (…) mas estava tão confuso que não conseguia entabular conversa.” O constrangimento é público. Uma violência silenciosa, marcada pela humilhação e pela tentativa de preservar a dignidade em um espaço que não a reconhecia plenamente.

É então que a narrativa muda. A música é interrompida e o salão se reorganiza. Surge o recado transmitido por Gaston d’Orléans: “A princesa pediu-me que lhe dissesse. Escolheu-o para abrir a dança.” Ao convidar Rebouças, Princesa Isabel altera simbolicamente o eixo daquela sociedade. O homem constrangido passa a ocupar o centro da cena. O gesto corrige a humilhação imediata, rompe a lógica racial que estruturava o ambiente e antecipa, ainda que simbolicamente, a postura política que marcaria Isabel nos anos seguintes. Décadas depois, porém, o mesmo país que testemunhou aquele gesto deixaria sua protagonista esquecida em um porão.

José Peres de Sá, então chefe do Serviço de Assistência do Arquivo Nacional, mostra à reportagem de ‘O Cruzeiro’, em 1966, o original da Lei Áurea REVISTA ‘O CRUZEIRO’



Do porão ao mausoléu

A manhã em Petrópolis foi diferente naquele dia de 1971. Não era apenas a rotina de uma cidade marcada pelo turismo histórico. Havia expectativa. Após quase duas décadas no Rio de Janeiro em condições denunciadas como inadequadas, os restos mortais de Isabel do Brasil e de Gaston d’Orléans finalmente seriam transferidos para um destino definitivo. Desde cedo, o entorno da Catedral de São Pedro de Alcântara registrava movimentação incomum. Fiéis, moradores, autoridades e curiosos se concentravam nas ruas próximas, muitos em silêncio, como se o momento exigisse contenção. Não se tratava de celebração. Era um gesto de reparação.

Os esquifes chegaram sob escolta oficial, conduzidos em cortejo. O trajeto, ainda que curto, carregava forte densidade simbólica. Era o deslocamento final de uma história que começara com o exílio em 1889, passara pela morte na França em 1921, pelo retorno ao Brasil em 1953 e, enfim, encontrava ali seu ponto de chegada. No interior da catedral, o ambiente era de solenidade. A missa seguiu o rito tradicional, com cânticos, leituras e orações que reforçavam o caráter cerimonial do momento. O som do órgão preenchia o espaço, enquanto os caixões, posicionados próximos ao altar, concentravam o olhar dos presentes.

A presença de autoridades civis e militares deu ao ato dimensão de Estado. Entre elas, o então presidente da República, Emílio Garrastazu Médici, cuja participação consolidava o significado político da cerimônia.

O traslado deixava de ser apenas administrativo e assumia caráter institucional. Ao longo da celebração, discursos ressaltaram o papel histórico da princesa, especialmente sua atuação como regente e a assinatura da Lei Áurea em 1888. A narrativa oficial falava em dívida finalmente quitada, ainda que tardia.

Encerrada a missa, teve início o momento mais simbólico. Os restos mortais foram conduzidos ao mausoléu imperial, localizado no interior da própria catedral, onde já estavam Dom Pedro II e Teresa Cristina. Ali, Isabel e o Conde d’Eu encontrariam, enfim, repouso definitivo. O sepultamento ocorreu em silêncio, sob protocolo rigoroso, sem improviso ou precariedade. Cada gesto parecia responder, ainda que de forma indireta, à denúncia feita anos antes pela revista ‘O Cruzeiro’.

Do lado de fora, a população acompanhava com respeito. Não houve grandes manifestações, mas a presença constante indicava a percepção de que algo histórico estava em curso. Para muitos, era a primeira vez que aquele capítulo da história ganhava forma concreta.

O traslado de 1971 não teve o mesmo impacto midiático da repatriação de 1953, mas seu significado foi mais profundo. Se o retorno ao Brasil havia sido marcado pela expectativa, a chegada a Petrópolis representava a conclusão. A expressão “princesa insepulta” deixava de fazer sentido literal. O corpo encontrava lugar. A memória, ao menos no plano físico, também. Ainda assim, o percurso permanece. Do exílio ao porão, do porão ao mausoléu, a trajetória se mantém como parte inseparável dessa história – uma tentativa de encerrar um ciclo de abandono e, ao mesmo tempo, dar à memória um endereço definitivo.





A REDENTORA EM XEQUE

Durante mais de um século, o Brasil aprendeu uma versão simples para o fim da escravidão. Em 13 de maio de 1888, uma princesa assinou uma lei e libertou um povo. O gesto transformou Princesa Isabel em “A Redentora”, figura eternizada em livros didáticos, monumentos e discursos oficiais. Mas a historiografia contemporânea e o movimento negro vêm desmontando essa narrativa peça por peça. O que surge sob ela é uma história menos confortável: a de uma abolição arrancada por décadas de resistência negra e não oferecida como concessão da monarquia.

Quando Isabel assinou a Lei Áurea, o sistema escravista brasileiro já dava sinais claros de colapso. A pressão britânica contra o tráfico, o avanço do movimento abolicionista, as fugas em massa, os quilombos, a resistência cotidiana dos escravizados e a recusa crescente do Exército em perseguir fugitivos haviam tornado a escravidão insustentável. A assinatura da lei ocorreu no momento em que a estrutura começava a ruir.

O sociólogo Clóvis Moura foi um dos primeiros intelectuais a confrontar frontalmente a versão heroica da monarquia. Em Rebeliões da Senzala, publicado em 1959, documentou quilombos, levantes e fugas coletivas como motores centrais da abolição. Décadas depois, reforçou que a liberdade concedida em 1888 não destruiu as bases do racismo nem integrou a população negra à cidadania plena.

A mesma revisão aparece nos trabalhos do historiador Sidney Chalhoub. Ao investigar processos judiciais e estratégias de sobrevivência dos escravizados, Chalhoub demonstrou que muitos conquistavam espaços de liberdade antes mesmo da assinatura da Lei Áurea. Em vários casos, a liberdade real antecedeu a liberdade oficial.

A historiadora Mary del Priore acrescenta outra camada ao debate. Em suas pesquisas sobre a família imperial, observa que Isabel só assumiu posição pública mais firme quando a abolição já parecia inevitável. A avaliação ecoa críticas feitas ainda no século XIX por Rui Barbosa, para quem a aproximação da princesa com o abolicionismo tinha menos relação com altruísmo e mais com cálculo político.

A construção da imagem da “redentora”, segundo a historiadora Wlamyra Ribeiro de Oliveira, ajudou a suavizar o passado escravista da própria monarquia. Enquanto a princesa era elevada à condição de heroína nacional, a luta de homens e mulheres negros pela própria liberdade desaparecia gradualmente da memória oficial.

Cem anos após a Lei Áurea, o Movimento Negro Unificado sintetizou essa crítica em uma frase que atravessou gerações: “A princesa esqueceu de assinar nossa carteira de trabalho”. O slogan expunha a ausência de políticas de reparação, acesso à terra, educação ou inclusão econômica para os libertos após 1888. A escravidão terminava formalmente. A exclusão permanecia.

A pesquisadora Ana Flávia Magalhães Pinto mostra que intelectuais negros do século XIX já denunciavam esse vazio muito antes da revisão historiográfica ganhar força nas universidades. Nesse processo, a figura de Zumbi dos Palmares passou gradualmente a ocupar o lugar simbólico antes reservado à princesa como representação da luta negra pela liberdade.

Nada disso elimina o fato histórico de que Isabel assinou a Lei Áurea. Mas desloca o gesto do campo da redenção para o da formalização política. A lei encerrou juridicamente um sistema que vinha sendo corroído havia décadas pela resistência negra.

Em 1966, a revista “O Cruzeiro” encontrou a mulher que a história oficial transformara em heroína esquecida em um porão úmido, entre infiltrações e caixões cobertos por panos envelhecidos. O contraste era brutal. O país que exaltou “ A Redentora” também a abandonou. E, ao mesmo tempo em que esquecia o corpo da princesa, começava lentamente a revisitar a narrativa que havia construído em torno dela.

REVISTA ‘O CRUZEIRO’



Muito além da princesa Isabel

A escravidão estava em colapso antes de 1888

Quando a Lei Áurea foi assinada, o sistema escravista brasileiro já enfrentava desgaste profundo. Fugas em massa, quilombos, pressão internacional e crise econômica tornavam a escravidão praticamente insustentável.

A resistência negra foi decisiva

Quilombos, rebeliões, sabotagens e fugas organizadas corroeram o sistema escravista durante décadas. Historiadores defendem que a luta dos próprios escravizados foi o principal motor da abolição.

O movimento abolicionista já mobilizava o país

Jornalistas, intelectuais, advogados, estudantes e lideranças populares promoviam campanhas públicas e pressionavam politicamente pelo fim da escravidão muito antes da assinatura da Lei Áurea.

O Exército passou a se recusar a perseguir fugitivos

Nos últimos anos do Império, militares começaram a rejeitar a função de capturar escravizados foragidos. Isso enfraqueceu diretamente a capacidade do Estado de manter o sistema escravista.

A Lei Áurea aboliu a escravidão, mas não garantiu a inclusão

A abolição ocorreu sem reforma agrária, acesso à educação ou políticas de integração econômica para a população negra. A liberdade chegou sem reparação social.