Apenas quem já enfrentou dificuldades no envio de arquivos entende a importância de ter mídias compactas. Esse é um dos desafios cotidianos facilmente solucionáveis. Em 2024, durante um evento em São Paulo, Mark Zuckerberg, fundador da Meta, afirmou que o Brasil é o país onde mais se enviam figurinhas e mídias pelo WhatsApp. Nada surpreendente: seja no trabalho ou na vida pessoal, o uso do mensageiro é parte do dia a dia dos brasileiros.

O compartilhamento de mídias, fotos e vídeos, é parte dessa rotina. No entanto, o tamanho dos arquivos pode prejudicar o envio, especialmente quando se leva em conta a velocidade da internet e os dados móveis. O que nem todos consideram é a possibilidade de comprimir os vídeos antes de enviá-los pelo "zap".

A compressão consiste na redução do tamanho do arquivo, sem comprometer a qualidade. Isso, claro, só é possível com ferramentas adequadas.O Wondershare UniConverter é um bom compressor de vídeo em formato MP4 gratuito para PC em 2025. A seguir, explicamos como utilizá-lo para comprimir vídeos com alta qualidade, rapidez e sem necessidade de conhecimentos técnicos.

Wondershare UniConverter: recursos para compressão de vídeo

O Wondershare UniConverter trata-se de um software de compressão e conversão de mídias audiovisuais compatível com mais de mil formatos de vídeo, áudio e imagem.

O programa funciona em computadores com sistemas macOS e Windows, tanto em desktops quanto em laptops. Embora opere por meio de assinatura, todos os recursos podem ser testados gratuitamente após o download.

Esse software também oferece uma ampla variedade de funcionalidades de edição e gerenciamento de mídia. Com milhões de usuários ao redor do mundo, é uma das ferramentas gratuitas mais completas do mercado em 2025.

Mesmo sem ser uma ferramenta on-line, o Wondershare UniConverter oferece os mesmos benefícios de quem busca reduzir o tamanho de vídeos MP4 gratuitamente na internet, com a vantagem de ser mais rápido e seguro.

Passo a passo para comprimir vídeo MP4 sem perda de qualidade

Comprimir vídeos no formato MP4 com o Wondershare UniConverter é uma tarefa simples, resumida em apenas cinco etapas. Veja abaixo, um tutorial rápido sobre como baixar, instalar e usar a ferramenta:

1. Baixe o Wondershare UniConverter no site oficial

Acesse o site oficial do Wondershare UniConverter e clique em “teste grátis”. Caso utilize outro sistema operacional, escolha a alternativa apropriada. O download leva apenas alguns segundos.



2. Instale o Wondershare UniConverter no computador

Logo após baixá-lo, abra a pasta de downloads e clique duas vezes no instalador. Siga as instruções exibidas na tela. O processo dura de segundos ou poucos minutos, dependendo da velocidade do PC.



3. Abra o programa e encontre a ferramenta de compressão

Clique no ícone criado na área de trabalho. A ferramenta para comprimir vídeos grandes grátis está no menu lateral esquerdo, sob o nome “compressor”. Clique para abrir a aba correspondente.



4. Adicione o arquivo a ser comprimido

Na aba aberta, clique em “adicionar” e selecione o vídeo MP4 desejado. Antes de clicar em “compactar tudo”, configure as opções de exportação clicando no ícone de engrenagem,como qualidade e formato.



5. Inicie a compressão e aguarde a finalização

Após configurar, clique em “compactar tudo”. O processo pode levar alguns minutos, dependendo do tamanho do arquivo. Ao final, o programa vai exibiruma mensagem de conclusão.

Ao fim, o programa exibirá uma mensagem indicando que o vídeo foi corretamente comprimido. E é só isso, você já poderá acessá-lo e enviá-lo. Divulgação





Vantagens e diferenciais

Essa não é a única ferramenta de compressão do mercado. Os recursos semelhantes se dividem em três categorias: softwares (como este), aplicativos móveis e plataformas on-line.

Em comparação, o Wondershare UniConverter se destaca pela capacidade de comprimir vídeos MP4 sem perder qualidade, graças ao uso de codecs avançados e tecnologias específicas. O usuário pode ajustar todas as configurações da compressão conforme necessário.

Outro diferencial está nas funções com inteligência artificial, que auxiliam na melhoria da imagem, remoção de fundo e conversão de texto em fala, tudo em um único programa gratuito.

Dicas para envio e compartilhamento de vídeos comprimidos

Após a compressão, é possível otimizar ainda mais o envio e o compartilhamento dos vídeos. Veja algumas sugestões práticas para uso pessoal ou profissional:

Use armazenamento em nuvem

Salve o vídeo comprimido em serviços como Google Drive ou Dropbox e compartilhe o link. Além de seguro, isso mantém um backup automático do arquivo.





Ajuste as configurações de exportação

Conforme citado no tutorial, é possível escolher o nível de compressão de acordo com os limites de tamanho exigidos por determinadas plataformas.





Compacte o arquivo com .zip ou .rar

Além da compressão de vídeo, é possível compactar o arquivo usando programas como WinRAR ou 7-Zip. Isso reduz ainda mais o tamanho total.





Prefira formatos que preservam a qualidade

O MP4 é ideal para manter boa qualidade mesmo após a compressão, especialmente com o uso das configurações corretas.





Teste o vídeo antes de compartilhar

Mesmo com ferramentas confiáveis, sempre verifique o resultado antes de enviar. Problemas técnicos podem comprometer a conversão.





Mantenha uma cópia do arquivo original

Evite deletar o vídeo original após a compressão. Em casos como apresentações em 4K, o arquivo não comprimido pode ser necessário.

Dúvidas frequentes

Confira as principais dúvidas sobre a ferramenta.

A compressão afeta a resolução?

Pode afetar, sim. Quanto maior a taxa de compressão, maior a chance de redução na resolução. O impacto varia conforme as configurações escolhidas.

É possível usar no celular?

Não. O Wondershare UniConverter funciona apenas em computadores. No entanto, é possível transferir vídeos do celular para o PC e fazer a compressão normalmente.

Quais são as principais vantagens do UniConverter?

O recurso de compressão em lote é um dos grandes destaques. O programa permite processar vários vídeos ao mesmo tempo, sem perda de qualidade.

Quanto espaço posso economizar?

A economia varia conforme as configurações escolhidas. O Wondershare UniConverter pode ser até 85% mais eficaz que outros serviços gratuitos.