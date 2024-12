É inegável que a inteligência artificial (IA) já entrou na vida das pessoas e dificilmente sairá. Quantos de vocês abrem o e-mail e depois o ChatGPT? Um estudo diz que 50% da população, direta ou indiretamente, usa IA no seu dia a dia.

Muitos são os que dizem também que já não se imaginam sem ela. Já imaginou ter de fazer aquele copy para redes sociais sem a ajuda do seu novo melhor amigo, o ChatGPT? Ou então, transformar vídeo em texto manualmente sem nenhuma ajuda?

O uso da IA impacta o dia a dia de todos, mas você provavelmente não parou para pensar em uma escala maior. A IA está presente em muitas áreas e é isso que vamos conhecer neste artigo. Quais são essas áreas? Será esse impacto real?

Veja os setores que a IA está em alta

1. Saúde: diagnósticos mais precisos e tratamentos personalizados

A saúde é muito importante e disso não há dúvidas, certo? O que também já há cada vez menos dúvidas é que a IA tem sido essencial para os avanços da área. Sabia que a IA ajuda a detectar 20% a mais os casos de câncer da mama, em comparação com a leitura feita por dois radiologistas? É o que diz um estudo sueco, publicado na revista The Lancet Oncology, realizado com 80 mil mulheres suecas.

Mas não apenas isso, tudo é mais rápido com IA. Imagine um médico que tem de olhar para dezenas de raio-X todos os dias. O médico trabalha 8h por dia e só consegue olhar para ‘x’ diagnósticos. Já imaginou o que é ter uma máquina que consegue, com confiabilidade, fazer esse trabalho 24h por dia a uma velocidade muito superior à de um humano?

2. Finanças: automatização e análise preditiva

Quantas vezes você ficou horas numa fila de banco? Aborrecido né? Já imaginou ter a situação resolvida sem ter que sair de casa? Até nisso a IA vem atuando.. Com os chatbots de IA, suas perguntas relacionadas à sua conta bancária são respondidas em segundos, sem ter que enfrentar filas. Claro que há coisas que precisam ser resolvidas presencialmente, mas muitas a IA pode resolver.

3. E-commerce e marketing: experiências de compra personalizadas

Na área do comércio eletrônico e marketing, a IA está melhorando a experiência do usuário. A ferramenta torna as compras on-line mais eficientes e personalizadas. Os algoritmos de inteligência artificial analisam os dados de navegação e de compra para propor produtos que reflitam os gostos e preferências de cada consumidor.

Quando o internauta visita um site de comércio eletrónico e vê sugestões de produtos do seu interesse, há uma IA por trás disso que trabalha para otimizar a experiência. Da mesma forma, as campanhas publicitárias são cada vez mais direcionadas, graças à utilização de dados recolhidos e analisados pela inteligência artificial.

4. Jogos on-line: experiências otimizadas e seguras

A inteligência artificial também revolucionou o setor de jogos on-line. Graças à inteligência artificial, os jogos podem adaptar-se ao comportamento do usuário em tempo real e oferecem sempre experiências diferentes e envolventes. Além disso, a IA é utilizada para monitorizar comportamentos suspeitos e prevenir possíveis fraudes. Na prática, garante um ambiente de jogo mais seguro.

5. Indústria 4.0: automação e manutenção preditiva

Na indústria, a inteligência artificial está mudando a forma como as empresas gerem os seus processos de produção. A chamada Indústria 4.0 utiliza a IA para automatizar a produção e implementar sistemas de manutenção preditiva. Isso ocorre quando as empresas utilizam sensores ligados a máquinas, que recolhem dados em tempo real que são analisados pela IA para prever possíveis falhas.

Isto permite que as instituições intervenham antes que ocorram problemas, reduzindo o tempo de inatividade da máquina e melhorando a produtividade. Além disso, a inteligência artificial é fundamental nos veículos autônomos, já que permite-lhes ver e interpretar o que os rodeia.

6. Mídia e entretenimento: conteúdo criativo e personalizado

Na indústria da mídia e do entretenimento, a IA melhorou a criação e distribuição de conteúdos. Tanto as plataformas de streaming, como as plataformas de vídeo e música, utilizam inteligência artificial para sugerir conteúdos com base nas preferências pessoais dos usuários.

Quando o cliente vê um filme ou ouve uma música, a IA trabalha arduamente para descobrir o que o indivíduo mais gosta e oferece sugestões cada vez mais precisas. A IA é também utilizada para criar novos conteúdos, desde a escrita de textos até à geração de vídeos.