A energia solar já é o modelo renovável mais utilizado do mundo, mas ainda apresenta certos desafios, alguns deles relacionados à segurança. Um fato incontestável sobre as tecnologias é que todas, sem nenhuma exceção, sofrem e sofrerão algum tipo de ataque por parte de terceiros. Grande parte desses ataques devem-se a pessoas com más intenções, mas outros são apenas indivíduos curiosos e decididos a explorar os limites da nova tecnologia.



A energia solar é um método relativamente antigo para obter energia, porém apenas recentemente ele vem se tornando acessível para a maioria das pessoas. Nesse sentido, assim como outras tecnologias, esse método também está suscetível a problemas de cibersegurança.



Neste artigo serão explorados os avanços relacionados à energia solar, o crescimento dos crimes virtuais e cibercrimes no contexto das energias renováveis. Além de mencionar soluções encontradas para os problemas em evidência.



O avanço da energia solar

Que a energia solar vem aumentando em produção já é sabido, mas quanto exatamente? Um artigo da ExpressVPN apresentou dados completos, no qual é citado que as energias renováveis (dentre as quais a solar é a mais popular) já representam 30% da produção de eletricidade do mundo.



Ainda segundo a ExpressVPN, a China é líder quando se trata de energia renovável, sobretudo energia solar. O país oriental produz quase quatro vezes mais do que os Estados Unidos, o segundo do ranking. O Brasil está entre as primeiras colocações, tendo aumentado consideravelmente os números de paineis solares nos últimos anos.



As razões para o aumento e a popularidade dos modelos de energia solar são diversas, incluindo o fato de que se trata de um tipo de captação “limpo”, sem danos significativos para o meio ambiente. Além disso, também é possível destacar o declínio de gastos em relação às contas de luz como um fator definidor para o aumento da procura por essa fonte de energia.



O crescimento dos crimes cibernéticos

Os crimes de ordem virtual, também chamados de “crimes cibernéticos”, são caracterizados por explorar o meio on-line a fim de capturar vítimas para aplicação de golpes ou roubo de dados pessoais e bancários.



A ExpressVPN afirma que os sistemas de energia solar também são suscetíveis a crimes virtuais, ou seja com o aumento desse modelo de captação de energia, o assunto se torna urgente.



Os desafios da cibersegurança na energia solar

Segundo o artigo da ExpressVPN, existe um tipo de malware, ou software malicioso, que criptografa arquivos ou bloqueia o acesso a sistemas para extorquir dinheiro das vítimas.



Ao invadir um determinado sistema, os hackers têm acesso e controle a tudo, tal fato torna o ambiente tecnológico ainda mais perigoso pois a principal função de todos os tipos de energias é fornecer recursos para empresas e pessoas. O que acontece, então, se uma grande produtora de energia solar tem o seu sistema “sequestrado”? O monitoramento dos sistemas e coleta de dados podem ser usados para todos os tipos de golpes, dos mais simples aos mais complexos.



Esses e outros problemas representam desafios tremendos para que a energia solar continue crescendo no mundo.



Possíveis soluções para problemas de cibersegurança na energia solar

A ExpressVPN sugere soluções como a implementação de medidas de segurança de redes reforçadas, auditorias de segurança, treinamentos para profissionais que trabalham na área e o uso de VPNs. Estes últimos são capazes de “mascarar” a localização de um dispositivo ou mesmo de sistemas inteiros.



Qualquer tecnologia pode ser eventualmente “craqueada” por agentes maliciosos, de modo que mais do que a descoberta de soluções, o que pode ser feito são atualizações constantes. A proteção e a invasão de sistemas de energia solar são dois lados de uma mesma moeda, um mesmo conhecimento pode ser usado para o “bem”, garantindo o avanço desse modelo; ou para o “mal”, representado pelos crimes virtuais que desafiam os profissionais da cibersegurança.



Como aponta a ExpressVPN, a responsabilidade pela cibersegurança (relacionada à energia solar ou não) é compartilhada entre todos os envolvidos nos processos que tornam essas tecnologias possíveis. É impossível prever o futuro, porém é possível deduzir que os desafios serão eventualmente alinhados.