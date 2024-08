Alguma vez você já se perguntou por que, mesmo com tantas informações sobre investimentos disponíveis na internet, muitas pessoas ainda não começaram a fazer o próprio dinheiro render?



A resposta pode estar na forma como é feita a busca por orientação financeira. Para isso existem serviços como os de consultoria e assessoria financeira. Mas qual desses você deve escolher? Para tomar essa decisão, é importante entender as nuances entre esses serviços e os possíveis conflitos de interesse envolvidos.



Para entender melhor essa questão,é preciso entender a analogia. Um arquiteto (consultor) irá projetar a casa dos seus sonhos, considerando suas necessidades e preferências, desde a escolha dos materiais até a forma que os cômodos são dispostos.



Já um vendedor de materiais de construção (assessor) pode te indicar produtos que geram mais lucro para ele ou para a loja dele, mesmo que não sejam os mais adequados para o que você precisa para o projeto.

Ele não quer lhe vender o melhor material, e sim o mais caro, com maior margem de lucro.



Assessoria financeira e o conflito de interesses



O assessor financeiro é como se fosse aquele amigo que te dá dicas sobre investimentos. Ele te apresenta diferentes opções, como fundos de investimento, ações e previdência privada.



O grande problema é que a remuneração do assessor é oriunda das próprias recomendações que ele faz, ou seja, ele ganha uma comissão por cada produto que você adquire. Essa dinâmica pode gerar um conflito de interesse, já que o objetivo do assessor nem sempre é o seu melhor retorno, mas sim vender o produto que lhe renderá mais comissão no fim do mês.



Já pensou em comprar um carro novo? O vendedor vai apresentar um modelo super completo, mas esquece de mencionar que o consumo de combustível é altíssimo. Por quê?



A resposta é simples: ele ganha mais comissão vendendo aquele carro. Com a assessoria financeira, o mesmo pode acontecer. O assessor pode indicar um investimento de alto risco, com a promessa de um retorno muito alto, mas sem te alertar sobre os riscos envolvidos.



Contudo, isto não desqualifica o serviço do Assessor de Investimentos, porém, é importante compreender o que está por trás das suas recomendações e se aquele tipo de investimento faz realmente sentido para você, naquele momento. Ou seja, o ideal é você estudar o mercado financeiro por conta própria, nesse sentido, a figura do Consultor Financeiro pode te ajudar.



O que é Consultoria Financeira?



O consultor financeiro é como um arquiteto que ajuda a planejar a sua vida financeira. Ele te auxilia na hora definir seus objetivos, analisa o seu perfil de investidor e cria um plano personalizado para você.



A remuneração do consultor geralmente é combinada de maneira prévia com o seu cliente, o que elimina o conflito de interesse. O objetivo dele é te ajudar a alcançar seus objetivos, e não vender um produto específico e ganhar comissão.



Benefícios da consultoria financeira



Além de evitar conflitos de interesse, a consultoria financeira oferece outros benefícios, como:



planejamento personalizado: um plano financeiro feito sob medida para as necessidades e objetivos;

acompanhamento contínuo: o consultor te acompanha durante toda a jornada, ajustando o plano sempre que necessário;

educação financeira: você aprende a tomar decisões financeiras mais conscientes e a gerir o seu dinheiro de forma eficiente;

independência: o consultor não está vinculado a nenhuma instituição financeira, o que garante que suas recomendações sejam imparciais, além de poder escolher a melhor instituição financeira.

Prós e Contras da consultoria e assessoria financeira



A seguir veja uma os principais benefícios e malefícios da consultoria e assessoria financeira:

A nível de exemplificação, imagine que Maria sempre sonhou em ter uma casa na praia. Após anos economizando, ela decidiu procurar ajuda para investir seu dinheiro. Ao contratar um consultor financeiro, Maria recebeu um plano personalizado, com investimentos de baixo risco e alta liquidez, que a permitiram alcançar seu objetivo em menos tempo do que ela imaginava. Por outro lado, seu amigo João, que procurou um assessor financeiro, acabou investindo em um um fundo de investimento de alto risco, perdendo parte do seu dinheiro em um momento de instabilidade do mercado.

Como escolher o profissional certo?



Ao escolher entre um consultor e um assessor financeiro, é importante considerar os seguintes fatores:



qualificação: verifique se o profissional possui certificações e experiência na área. Procure por profissionais com certificações como o CEA;

reputação: pesquise a reputação do profissional e da empresa onde ele trabalha. Consulte avaliações on-line, converse com outros clientes e peça indicações;

remuneração: entenda como o profissional é remunerado e se existem conflitos de interesse. Consultores financeiros geralmente cobram honorários fixos, enquanto

assessores financeiros recebem comissões sobre os produtos vendidos;

personalização: verifique se o profissional oferece um atendimento personalizado e se ele irá criar um plano financeiro adequado às suas necessidades;

transparência: um bom profissional será transparente sobre seus serviços, custos e possíveis conflitos de interesse.



A importância de outros profissionais no meio financeiro



Além das diferenças entre consultoria e assessoria, é importante entender o papel de outras figuras no mercado financeiro:



planejador financeiro: profissional que elabora um plano financeiro completo para o cliente, considerando todos os aspectos de sua vida financeira, como renda, gastos, investimentos e seguros;

gestor de patrimônio: profissional especializado em administrar grandes fortunas, oferecendo serviços personalizados e exclusivos.



Quando procurar um profissional financeiro?



Você deve procurar um profissional financeiro quando:



não sabe por onde começar a investir: um profissional pode ajudar a definir seus objetivos e criar um plano de investimento adequado ao seu perfil;

tem dúvidas sobre os diferentes tipos de investimento: um profissional pode explicar as vantagens e desvantagens de cada tipo e te ajudar a escolher;

quer otimizar seus investimentos: um profissional pode ajudar a identificar oportunidades e a otimizar a carteira de investimentos.

precisa de um planejamento financeiro completo: é possível organizar as finanças, definir metas e criar um plano para alcançar seus objetivos.



Para eventuais dúvidas consulte a Radar Consultoria Financeira



Investir em você é o melhor investimento que pode fazer. Ao escolher um consultor financeiro, você estará dando um passo importante em direção à sua independência financeira. Lembre-se: o seu dinheiro é valioso demais para ser deixado nas mãos de quem não tem o melhor interesse em mente.



A empresa Radar Consultoria Financeira foi consultada, respondendo a questionamentos neste conteúdo e se colocou à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas. Através de seu site é possível agendar uma avaliação gratuita de perfil.



Lembre-se: este artigo tem como objetivo fornecer informações gerais sobre consultoria e assessoria financeira. É importante buscar orientação profissional para tomar decisões específicas sobre seus investimentos.