O médico de Belo Horizonte, Dr. Bernardo Guimarães, receberá o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais no próximo dia 19 de agosto, na Assembléia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à saúde e bem-estar da população, esta honraria celebrará sua dedicação e impacto significativo na vida dos mineiros.



"Eu estou muito grato em ser agraciado e reconhecido com uma honraria tão grande. O orgulho de ser cidadão de Minas Gerais é gigantesco. Ser cidadão de Minas é ser cidadão do Brasil inteiro, visto a importância econômica e social do estado para o nosso país", disse Bernardo Guimarães sobre o título.

Quem é Bernardo Guimarães?



Dr. Bernardo Guimarães é especialista em Medicina Integrativa e Longevidade. Formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e com diversas especializações internacionais, ele é conhecido por suas abordagens inovadoras e humanizadas no cuidado à saúde.



O médico é um dos grandes nomes quando famosos procuram profissionais para emagrecer e atende vários cantores sertanejos do Brasil, como Amado Batista, César da dupla César Menotti e Fabiano, Jefferson Morais e Jorge da dupla Jorge e Mateus.



Também se tornou um dos especialistas quando o assunto é Mounjaro, o novo medicamento que promove o emagrecimento e mais potente do que o já famoso Ozempic.



Contribuições significativas



O Dr. Bernardo é amplamente conhecido por seu trabalho com celebridades, mas seu impacto vai além desse círculo. Ele tem sido um defensor incansável da saúde pública, participando de diversas iniciativas comunitárias e educativas que visam melhorar a qualidade de vida dos mineiros. Seu compromisso com a saúde e o bem-estar é evidente em todas as suas ações profissionais.