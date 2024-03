Os equipamentos tecnológicos são criados com o interesse e o objetivo de melhorar as tarefas e atividades realizadas por pessoas em diferentes áreas, campos e setores. Seja em ambientes de trabalho ou educacionais, há uma grande variedade de dispositivos portáteis que oferecem a possibilidade de realizar várias funções de forma ágil, eficiente e segura.

No campo da digitalização impulsionada por computadores de mesa, notebooks, tablets, netbooks e celulares, a impressão de arquivos e materiais com textos e imagens foi um dos avanços mais significativos. Esse processo foi possível graças ao uso de equipamentos de cópia e reprodução, entre os quais pode ser citada a impressora laser.

Há uma grande variedade de marcas que desenham, fabricam e comercializam modelos de impressora laser de qualidade para que os usuários tenham acesso a equipamentos práticos e profissionais. Embora as novidades e contribuições tecnológicas sejam frequentemente associadas à modernidade e ao século XXI, o primeiro dispositivo de impressora laser foi comercializado em 1977.

Entre os destaques estão o ótimo desempenho, impressões de alta qualidade em um ritmo rápido e ágil, medido em "páginas por minuto". O número de cópias varia de acordo com a marca e o modelo do equipamento, mas, de modo geral, é possível encontrar impressoras que fazem até 12 páginas por minuto e outras que imprimem 27 páginas por minuto.

Quais são as vantagens e desvantagens de uma impressora laser?

O recurso mais característico que define a essência da impressora laser é que ela é um dispositivo que não precisa usar tinta ou cartuchos para executar suas funções. Pelo contrário, usa eletricidade estática para fazer transferências para o papel e produzir uma fotocópia de um documento.

Em termos de contribuições, validade e benefícios da aquisição de uma impressora com essas características, é possível mencionar a possibilidade de imprimir grandes quantidades de cópias com boa qualidade. Como funciona por meio de laser, o tempo de trabalho é menor e isso permite gerar um volume maior de folhas. Nesse sentido, geralmente é um tipo de impressora usado em empresas, indústrias, fábricas, ministérios e escolas.

É fato que uma impressora laser é mais cara do que uma impressora com cartucho de tinta. No entanto, se você observar o desempenho a longo prazo, com um sistema a laser você tem a capacidade de imprimir entre 4.000 e 15.000 páginas, enquanto com o equipamento a jato de tinta o volume de impressão é de 600 páginas.

Outro benefício das impressoras laser é a eficiência e a relação custo-benefício de longo prazo. É fato que os preços de venda desse tipo de máquina geralmente são mais altos do que os de outras impressoras. Mas a rentabilidade e o lucro são gerados pelo fato de não dependerem da compra, recarga, limpeza e manutenção de cartuchos e tintas. Ao mesmo tempo, não há derramamento de tinta, o que reduz o ritmo de trabalho.

Devido à taxa de uso mais frequente e ao alto volume de impressão, é uma máquina construída com acessórios sólidos, robustos e de alta qualidade. Assim, a vida útil é mais longa, pois são desenvolvidas e construídas para locais com alto rendimento de impressão. É fundamental, valioso e necessário que a manutenção e as verificações técnicas sejam realizadas para corroborar o estado geral do equipamento e manter sua durabilidade.

A intensidade do uso e o número de páginas por minuto não são fatores que influenciam o ruído da impressora laser. Seu funcionamento é constante, preciso e silencioso, portanto, não causa desconforto com as emissões sonoras, como costuma acontecer com as impressoras a jato de tinta.

Entre as desvantagens das impressoras laser que podem ser mencionadas estão o preço de custo inicial que deve ser gasto para adquirir a máquina. Se você quiser incorporar uma impressora para tarefas esporádicas em sua casa, ela pode ser um dispositivo muito caro, e uma impressora a jato de tinta básica e mais convencional é mais adequada.

O tipo de papel é outro aspecto que limita a acessibilidade desse tipo de impressora. Devido ao tipo de configuração e à tecnologia do laser, é preciso usar um tipo específico de papel, o que gera custos mais altos. Às vezes, as opções de folhas vendidas não são as mais recomendadas e sugeridas para uma impressora laser. Colocá-las na bandeja de alimentação pode resultar em cópias borradas e de baixa qualidade.

O fator favorável de uma estrutura sólida e robusta, que a torna mais durável, pode ser considerado por algumas pessoas como um aspecto desconfortável, pois esse tipo de impressora é maior e ocupa muito espaço em mesas, escritórios e salas.



Confira a análise de 5 modelos de impressoras para saber quais valem mais a pena Divulgação

Quais modelos de impressoras laser são eficientes e de boa qualidade?

A busca e a seleção de impressoras laser devem avaliar as características técnicas, as funções, a durabilidade e o desempenho de trabalho para que a compra dessa máquina seja um investimento de longo prazo para as atividades que você precisa executar. A seguir, apresentamos diferentes modelos com seus detalhes operacionais:

1. Impressora laser Phaser Mono A4 3020 Xerox 110v

É uma impressora monocromática, com impressão manual frente e verso, tela LCD para uma visualização mais simples e clara. Também possui entrada USB, duas bandejas, suporta papel A4 e tem capacidade máxima de 151 folhas.

Em termos de conectividade, tem Wi-Fi e as conexões móveis suportadas são AirPrint, Google Cloud Print e PrintByXerox. A velocidade do processador é de 600 MHz e os acessórios incluem cabo USB, cabo de alimentação, cabo de fax, guia de instalação e manual.

Os tipos de papel incluem cetim, algodão, arquivo, bond, cartolina, colorido, envelope, etiqueta, fino, fosco, liso, pesado, pré-impresso e reciclado.

2. Impressora HP Laser 107a

A sua estrutura tem um design minimalista, com um botão para ligar e outro para iniciar e parar a impressão. Ela tem uma entrada USB para conexão com um PC. A velocidade de ppm (páginas por minuto) é de 21 folhas. É um tipo de máquina que se procura para espaços de uso frequente como empresas e escritórios, já que seu volume de impressão é de 10.000 cópias e uma bandeja com capacidade para 150 folhas. Mede 33 por 17 cm e a qualidade de impressão é de 1.200 DPI.

3. Impressora multifuncional Brother DCP-1617NW

É uma máquina com tecnologia laser eletrofotográfica, com tela LCD para mostrar as funções e os detalhes da impressão. Tem uma entrada USB, três bandejas e a capacidade máxima é de 150. As funções oferecidas por essa máquina são impressão, cópia e digitalização, com uma velocidade máxima de impressão em preto e branco de 21 páginas por minuto e uma resolução de 2400 dpi x 600 dpi. A velocidade do processador é de 200 MHz, suporta papel comum e reciclado nos tamanhos carta, A4, legal, fólio, A5, B5, executivo, 148 x 216 mm e 148 x 355,6 mm.

4. Impressora laser monocromática HP M404DW

Executa funções de impressão, cópia e digitalização, com uma tela LCD para acompanhar o funcionamento da máquina. A capacidade de impressão é de 40 páginas por minuto, pode armazenar até 350 folhas dentro da máquina e a resolução de impressão é de 4800 x 600 DPI. Em termos de conectividade, ela tem conexão sem fio via Wi-Fi e Bluetooth e a possibilidade de sincronização com até duas redes de Internet.

O consumo de energia produzido é mínimo e permite que você imprima os dois lados de uma folha automaticamente. Há duas entradas USB disponíveis: uma para conexão rápida e outra com um cabo ethernet. A qualidade de impressão é de alta resolução e permite formatos de papel fotográfico, envelopes e cartões.

5. Impressora multifuncional Samsung

É uma impressora laser com resolução máxima de 9.600 por 600 DPI. Ela pode imprimir em preto e branco e em cores, copiar, digitalizar e enviar fax. É o modelo CLX-6260FR, tem uma entrada USB e uma velocidade de processador de 800 MHz. A velocidade máxima de impressão é de 24 páginas por minuto e pode usar envelope, etiqueta, papel fino, fotográfico, grosso, comum e reciclado.

A estrutura da máquina tem uma prateleira e a capacidade máxima de armazenamento de folhas é de 820 unidades. Os tamanhos que podem ser usados são: A4, A4, A6, A6, B5, carta, declaração, executivo, fólio, jurídico e oficial.

Resumindo, é essencial avaliar e analisar a frequência de uso e os tipos de trabalhos que você precisa imprimir ao escolher o modelo da impressora. No caso das impressoras laser, suas características técnicas, desempenho, durabilidade e relação preço/qualidade são fatores que conferem grande valor e tornam às impressoras laser máquinas altamente recomendadas para serem incorporadas em espaços de trabalho que necessitam de grandes volumes de impressão. Seu funcionamento proporciona um grande fluxo de cópias que são feitas em uma velocidade constante e com resolução de alta qualidade.