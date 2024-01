Segundo uma pesquisa recente da Gallup, 74% dos funcionários sentem que estão perdendo informações cruciais devido à descentralização de meios de comunicação internos, que vão desde o WhatsApp até videoconferências.

O desempenho eficaz de uma rede de franquias está intrinsecamente ligado à capacidade de gestão de solicitações internas de maneira eficiente.

Como solução, franqueadoras têm adotado sistemas de gestão centralizados, como o SULTS.

A ferramenta proporciona um meio de comunicação e colaboração para os colaboradores de redes de franquias, promovendo engajamento e informação para otimizar o desempenho.

Centralizando a comunicação interna com o SULTS: a intranet completa para franquias e filiais

A comunicação interna é crucial para alinhar os colaboradores com a missão, visão e valores da marca, e o SULTS oferece a plataforma ideal para essa integração.

A pesquisa Tendências da Comunicação Interna, conduzida pela Aberje, destaca que 54% das empresas têm dificuldades em comunicar efetivamente a estratégia e cultura da empresa.

O SULTS aborda essas preocupações com seus módulos especializados.

Módulo de Comunicados: informações cruciais ao alcance de todos

Para superar a descentralização, o SULTS conta com o Módulo de Comunicados, uma ferramenta eficiente para divulgar informações que impactam o dia-a-dia operacional.

Desde alterações em horários de funcionamento até a inauguração de novas unidades, o módulo oferece funcionalidades como envio em massa, diferentes formatos (imagens, textos, vídeos, PDFs) e segmentação por assunto.

A função de obrigatoriedade de leitura assegura que os comunicados sejam recebidos por todos os colaboradores selecionados.

Além disso, as notificações por e-mail são mais uma maneira de assegurar que os colaboradores estão tendo acesso às informações cruciais passadas.

Módulo de Notícias: endomarketing simplificado e eficaz

O endomarketing, estratégia essencial para engajar colaboradores, pode ser colocado em prática de maneira ágil por gestores adotando o SULTS, que conseguem inserir de maneira centralizada conteúdos atrativos, incluindo vídeos e imagens no Módulo de Notícias, promovendo uma cultura organizacional forte, alinhada aos valores e à missão da empresa.

A interface intuitiva e a categorização destacam textos selecionados na home do sistema, garantindo a ênfase necessária.

Módulo de Chamados: eficiência na comunicação e resolução de solicitações

O Módulo de Chamados do SULTS é a ferramenta indispensável para manter altos níveis de eficiência e produtividade.

Centralizando, rastreando e resolvendo solicitações, o módulo oferece uma visão clara do status de cada chamado, evitando esquecimentos e otimizando a experiência do usuário.

Atribuição de responsabilidades, acompanhamento do progresso e registro de satisfação do cliente são apenas alguns dos benefícios oferecidos.

O SULTS é mais do que uma ferramenta de comunicação interna; é a peça-chave para o sucesso de franquias e filiais.

Integrando comunicação eficiente com gestão de solicitações, o software proporciona um ambiente onde as informações são compartilhadas de maneira estruturada, segura e eficaz, promovendo uma cultura organizacional sólida e colaborativa. Experimente o futuro da comunicação interna com o SULTS.

