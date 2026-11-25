O ex-gerente de exportação Rodolfo, de 61 anos, enfrenta barreiras severas para voltar a trabalhar após ser demitido. Com diploma universitário e 30 anos de atuação no setor de alimentos italiano, ele relata que empresas e recrutadores fecham as portas sob a justificativa de que ele possui qualificação e experiência excessivas.

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Ao longo de três décadas de carreira, o profissional levou produtos de marcas históricas de café, massas e derivados de tomate para as prateleiras do comércio internacional. Ele também fala fluentemente três idiomas: inglês, francês e japonês.

A trajetória foi interrompida em maio de 2026, quando uma multinacional turca adquiriu a fábrica de massas onde ele exercia suas funções e o dispensou. A demissão ocorreu logo após o executivo ter aberto com êxito o mercado dos Estados Unidos por meio de clientes com quem mantinha relacionamento anterior.

Dificuldades na recolocação profissional

Em relato enviado à redação do veículo "Fanpage.it", Rodolfo explicou que os pontos fortes de seu histórico viraram obstáculos na busca por nova colocação. Segundo o ex-gerente, os avaliadores o consideram velho e excessivamente capacitado para as posições disponíveis.

"Falo fluentemente três línguas: inglês, francês e japonês, e tenho 30 anos de experiência no mundo dos alimentos italianos, mas depois de ser demitido, para o mercado de trabalho sou inútil: qualificado e experiente demais, me consideram um descarte", declarou o executivo.

Rodolfo avalia seu percurso profissional com uma nota 9 em uma escala de 1 a 10. Ele ressalta o contraste entre o início da carreira, marcado por exigências de experiência prévia, e o período atual, no qual a vivência acumulada resulta em rejeição nos processos seletivos.

Incompatibilidade nos cursos de capacitação

Para cumprir os procedimentos exigidos pelo auxílio-desemprego, Rodolfo se cadastrou no portal NASpI com a finalidade de buscar emprego e cursos de requalificação. O sistema governamental atribuiu ao profissional uma formação de 60 horas voltada à alfabetização digital para ensinar o funcionamento de navegadores de internet.

A designação causou profunda estranheza ao candidato, que já desenvolvia programas na linguagem BASIC no ano de 1985.

O profissional relembrou os sacrifícios pessoais feitos durante as décadas de viagens a trabalho pelo mundo, incluindo o fato de ter conhecido o primeiro filho apenas uma semana após o nascimento, quando cumpria agenda profissional em Londres.

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Diante das recusas atuais, Rodolfo relata amargura e desilusão. Embora afirme que ainda tem energia para reiniciar as atividades profissionais, ele expressa o sentimento de ser tratado apenas como um custo à espera da aposentadoria.