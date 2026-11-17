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Encontrar trabalho após completar 50 anos pode se transformar em uma tarefa complicada. Diversas companhias continuam mostrando reticências em contratar profissionais dessa idade, apesar do histórico e da bagagem acumulados. O empresário catalão Enrique Tomás considera esse comportamento difícil de justificar.

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Fundador da conhecida rede de presuntarias Enrique Tomás, o empresário de Badalona abordou as dificuldades enfrentadas por pessoas com mais de 50 anos para retornar ao mercado em entrevista ao jornal "Crónica Global". Ele defendeu que esses trabalhadores trazem dedicação superior: "o compromisso que tem hoje alguém de 50 anos é maior que o compromisso que tem alguém de 20, por mil circunstâncias".

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Para Tomás, a trajetória profissional compensa amplamente eventuais limitações ligadas à idade. O executivo reforçou a necessidade de contratar funcionários veteranos: "tem capacidade de trabalho e o que lhe possa faltar de juventude é suprido com sobra pela eficiência da experiência".

Auge da eficiência e maturidade

O empresário enviou um recado aos profissionais que encontram obstáculos para voltar à ativa: "a estes trabalhadores diria que não se cansem de reivindicar sua capacidade". Ele frisou que esse público representa um ativo para as corporações: "para mim são um valor. Não é que não sejam um problema, são um valor".

Aos 59 anos, Tomás sustenta que a faixa dos 50 anos representa uma das etapas mais produtivas da carreira. Ele apoia essa visão em sua própria experiência no comando empresarial: "eu não duvido de que uma pessoa com 50 anos está na flor da sua vida profissional".

Tomás situa o período de maior rendimento entre os 49 e os 56 anos: "dos 49 aos 56 é a melhor época, porque você nunca foi tão sábio e nunca será tão jovem". O gestor explicou que, embora a experiência siga em expansão com o passar do tempo, a forma de compreender o trabalho começa a mudar nessa fase.

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Atualmente, o fundador iniciou o processo de transição na liderança de seu negócio, cuja gestão está sendo transferida para seu filho Albert. Apesar da sucessão, ele descarta deixar as atividades produtivas. Ao responder se pretende se aposentar, foi enfático: "nunca na vida".