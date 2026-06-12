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Os desafios de recomeçar a carreira depois dos 40 anos

Dicas práticas para quem busca uma segunda chance profissional após uma demissão, um período sabático ou uma grande mudança de rumo

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
12/06/2026 15:29

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Os desafios de recomeçar a carreira depois dos 40 anos
Mulher madura usando celular reflete sobre estratégias e comunicação, pilares para recomeçar a carreira e impulsionar o sucesso profissional após os 40. crédito: Pexels/ Darina Belonogova

Recomeçar a carreira depois dos 40 anos parece uma montanha íngreme, especialmente após uma crise pessoal ou profissional. Seja uma demissão inesperada ou um período sabático que se estendeu, a retomada exige estratégia e resiliência. A boa notícia é que o mercado valoriza a maturidade e a experiência que só o tempo traz.

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A virada de chave, no entanto, não acontece por acaso. O sucesso nessa transição depende de um plano de ação claro e objetivo, que combine autoconhecimento com as demandas atuais do mercado para transformar um passado desafiador em um futuro promissor.

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Estratégias para um novo começo

O primeiro passo é interno. Faça uma autoavaliação honesta sobre suas habilidades, paixões e o que você realmente busca nesta nova fase. Muitas vezes, uma crise força a descoberta de novos interesses e talentos. Liste suas competências transferíveis, aquelas que podem ser aplicadas em diferentes áreas, e identifique quais precisam de atualização.

A qualificação é o segundo pilar. O mercado de 2026 exige atualização constante. Invista em cursos rápidos e certificações em áreas com alta demanda, como sustentabilidade e gestão ESG, cibersegurança ou análise de dados para IA. Plataformas como Coursera, edX e LinkedIn Learning continuam sendo referências e oferecem caminhos acessíveis para adquirir novos conhecimentos.

Reativar e expandir sua rede de contatos é fundamental. Participe de eventos do seu setor, conecte-se com profissionais no LinkedIn e informe as pessoas de sua confiança sobre seus objetivos. A chave não é pedir um emprego, mas sim construir relacionamentos e entender as movimentações do mercado. Muitas oportunidades surgem a partir de conversas informais.

Seu currículo e perfil online precisam refletir essa nova fase. Em vez de apenas listar cargos antigos, destaque resultados concretos e projetos relevantes que demonstrem sua capacidade de gerar valor. Para quem passou por um período fora do mercado, é importante explicar essa pausa de forma positiva, como um tempo para aprendizado ou reavaliação de rota.

Para quem enfrentou uma crise mais profunda, a transparência pode ser uma aliada, quando abordada com inteligência. Em uma entrevista, o foco deve ser sempre nos aprendizados e no que você pode oferecer à empresa dali para frente. A mentalidade correta é tão importante quanto as ações práticas. Paciência e perseverança são essenciais, pois o processo de recolocação pode levar tempo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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