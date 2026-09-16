Executivo que volta de missão internacional sem contrato pode perder o cargo

Um executivo aceita, muitas vezes sem hesitar, o convite para comandar uma filial no exterior, abrir um novo mercado ou liderar uma integração pós-aquisição. O que poucos avaliam com o mesmo cuidado é o que acontece quando essa missão termina e chega a hora de voltar para casa. Sem cláusulas contratuais claras sobre o retorno, o profissional pode enfrentar um cenário difícil: sem cargo definido, sem reconhecimento da experiência internacional e sob pressão para aceitar uma posição inferior à que tinha antes de embarcar.

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A avaliação é de Giovana Atarasi Jurca , especialista em proteção de carreira e estruturação de contratos de mobilidade internacional para altos executivos. Segundo ela, o momento da repatriação costuma ser tratado pelas empresas como um detalhe operacional, quando na verdade é o ponto em que o executivo fica mais exposto e menos protegido.

O retorno sem plano definido

É comum que empresas invistam na preparação cultural e linguística de quem vai para o exterior, mas deixem de lado o planejamento do retorno, o acompanhamento familiar e o prazo para a reintegração. O resultado, segundo a advogada, é previsível: o executivo volta sem posição definida e, com frequência, sob pressão para aceitar uma recolocação inferior à que tinha antes de sair, sob o argumento de que a vaga não existe mais ou de que houve uma reestruturação.

“Uma situação de repatriação instável gera um resultado previsível: profissionais que voltam desestimulados e inseguros, sem posição definida, sem reconhecimento formal da experiência internacional adquirida e, em muitos casos, sem perspectiva clara de progressão”, explica Giovana Atarasi Jurca.

Quando a omissão vira risco jurídico

Juridicamente, a ausência de parâmetros objetivos de retorno pode configurar quebra da expectativa legítima criada pelo próprio contrato de expatriação. Isso abre espaço para o executivo pleitear diferenças salariais, verbas rescisórias recalculadas pela remuneração internacional ou reconhecimento de dano à progressão de carreira, mas apenas quando o contrato original previu critérios objetivos de retorno. Sem essa previsão, o profissional fica sem lastro documental para reivindicar qualquer direito, o que reforça a importância de tratar o tema antes de embarcar, e não depois do problema instalado.

O que deve constar no contrato antes de embarcar

Para evitar esse tipo de exposição, a especialista recomenda que o contrato de expatriação trate, desde o início, da garantia de reintegração em posição equivalente, com critérios objetivos de compatibilidade de cargo, remuneração e benefícios. Também devem constar cláusulas sobre o tratamento do vesting de stock options durante o período fora do país, equalização tributária e cobertura previdenciária, temas que costumam ficar em aberto justamente por serem tratados como detalhes menores no momento da negociação de ida.

“O executivo que aceita uma expatriação sem negociar cláusulas específicas de remuneração, regime de impostos, cobertura previdenciária e, principalmente, condições objetivas de repatriação, está transferindo para a empresa todo o poder de decisão sobre o próprio retorno. Isso não deveria ser tratado como confiança, deveria ser tratado como risco contratual evitável”, afirma Giovana Atarasi Jurca .

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Para quem está prestes a aceitar uma proposta de expatriação, o alerta da advogada é direto: negociar as condições do retorno antes de embarcar é o que transforma uma missão internacional em um ativo de carreira, em vez de um risco assumido às cegas.