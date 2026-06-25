4 direitos do trabalhador com carteira assinada que poucos conhecem

Muitos trabalhadores com carteira assinada conhecem bem o direito a férias e ao 13º salário. No entanto, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê outras garantias que protegem o dia a dia profissional, mas que frequentemente passam despercebidas. Em um momento de debates sobre novas jornadas de trabalho, entender esses benefícios é fundamental.

Conhecer essas regras pode fazer a diferença no seu salário e, principalmente, na sua qualidade de vida no ambiente de trabalho. Abaixo, listamos quatro direitos importantes que nem todo mundo conhece.

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Adicional noturno

Quem trabalha durante a noite tem direito a um acréscimo no salário. A lei define o período noturno como o trabalho realizado entre 22h e 5h do dia seguinte para atividades urbanas. Nesses casos, a remuneração deve ser, no mínimo, 20% superior ao valor da hora de trabalho diurno. Para trabalhadores rurais, o período e o percentual variam conforme a atividade (lavoura ou pecuária).

Um detalhe crucial é que a hora noturna urbana sofre uma redução legal: ela é calculada como tendo 52 minutos e 30 segundos, em vez de 60 minutos. Na prática, isso significa que a cada 7 horas de relógio trabalhadas nesse intervalo, o funcionário recebe o equivalente a 8 horas trabalhadas. Além disso, se o expediente começou no período noturno e se estender além das 5h, as horas de prorrogação da madrugada também devem manter o pagamento do adicional e a contagem reduzida.

Intervalo para refeição e descanso

O popular horário de almoço é um direito chamado juridicamente de intervalo intrajornada. Para qualquer jornada que ultrapasse seis horas diárias, o trabalhador tem direito a uma pausa de, no mínimo, uma hora e, no máximo, duas horas. Esse período não é computado na jornada de trabalho e destina-se estritamente ao repouso e à alimentação. Já nas jornadas que duram de quatro a seis horas, a pausa obrigatória é de 15 minutos.

A legislação permite que o intervalo mínimo de uma hora seja reduzido para até 30 minutos, porém essa redução só possui validade legal se for autorizada por convenção ou acordo coletivo de trabalho, sendo proibida por acordo individual direto com o funcionário comum. Caso a empresa não conceda essas pausas obrigatórias de forma integral, ela ficará sujeita a pagar apenas o tempo que foi suprimido, acrescido de um adicional de 50% sobre o valor da hora normal. Por determinação da lei, esse pagamento possui natureza puramente indenizatória.

Descanso mínimo entre dois expedientes

Além da pausa durante o trabalho, a CLT garante um período de descanso entre o fim de uma jornada e o início da seguinte. Esse intervalo, chamado de interjornada, precisa ser de, no mínimo, 11 horas consecutivas. A regra visa assegurar a recuperação física e mental do profissional antes de um novo dia de serviço.

Por exemplo, se um funcionário sai do trabalho às 22h, ele só poderá retornar no dia seguinte a partir das 9h. Caso a empresa exija o retorno antes desse prazo, o tempo que foi subtraído do descanso obrigatório deve ser pago ao trabalhador com um acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal. Esse pagamento possui natureza indenizatória, calculada apenas sobre os minutos ou horas desrespeitados.

Ausências justificadas

Existem diversas situações em que o trabalhador pode faltar ao serviço sem ter desconto no salário ou sofrer qualquer penalidade. A CLT prevê uma lista de ausências justificadas que vão muito além do tradicional atestado médico. Conhecê-las é um passo importante para evitar problemas desnecessários com o empregador.

A lista inclui: até dois dias por falecimento de cônjuge, pais, filhos ou irmãos; até três dias consecutivos para casamento; um dia por ano para doação voluntária de sangue; dispensa do horário de trabalho para acompanhar a esposa ou companheira em até seis consultas médicas durante a gravidez; e um dia por ano para levar filho de até seis anos ao médico.

É importante lembrar que as convenções e acordos coletivos de cada categoria profissional podem prever benefícios superiores aos estabelecidos na CLT. Por isso, vale a pena consultar o sindicato da sua área para conhecer todos os seus direitos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.