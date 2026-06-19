Quanto ganha um motorista de caminhão no Brasil? Veja os salários

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A profissão de motorista de caminhão no Brasil tem um salário médio de aproximadamente R$ 2.600 a R$ 2.700, podendo variar de cerca de R$ 2.200 para iniciantes até mais de R$ 4.000 para profissionais experientes em funções especializadas. Em um mercado aquecido e com alta demanda, entender os fatores que influenciam essa remuneração é fundamental para quem busca as melhores oportunidades na estrada.

O valor final recebido pelo profissional depende de uma combinação de fatores. A experiência, a categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o tipo de carga transportada e a região do país são os principais elementos que definem o contracheque no final do mês. Programas de qualificação profissional buscam justamente preparar a mão de obra para atender aos segmentos mais exigentes e bem remunerados do setor.

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O que define o salário de um motorista?

Estados das regiões Sul e Sudeste, como São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, concentram grandes polos industriais e logísticos, oferecendo salários geralmente mais altos. Em contrapartida, regiões com menor atividade industrial podem apresentar valores um pouco mais baixos.

A complexidade da carga também eleva a remuneração. O transporte de produtos perigosos, cargas indivisíveis ou que exigem refrigeração, por exemplo, demanda especialização e paga mais, muitas vezes incluindo o adicional de periculosidade de 30% sobre o salário. Motoristas com CNH categoria E e cursos específicos, como o MOPP (Movimentação Operacional de Produtos Perigosos), têm acesso a essas vagas mais vantajosas.

O porte da empresa contratante é outro ponto de atenção. Grandes transportadoras costumam oferecer pacotes de benefícios mais robustos, como plano de saúde, seguro de vida e participação nos lucros, que se somam ao salário base e aumentam a remuneração total.

Média salarial no país

Embora os valores mudem, é possível traçar um panorama geral da remuneração em 2026. Segundo dados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a média nacional fica em torno de R$ 2.600 a R$ 2.700 para motoristas com experiência intermediária. Para iniciantes, o piso costuma ficar próximo de R$ 2.200 a R$ 2.300, enquanto profissionais experientes e especializados em rotas longas ou cargas complexas podem chegar a R$ 4.000 a R$ 4.500 mensais, com alguns casos específicos ultrapassando esse valor.

Veja uma estimativa salarial por tipo de atuação:

Motorista de caminhão urbano (VUC): entre R$ 2.200 e R$ 3.000

Motorista carreteiro (viagens nacionais): entre R$ 3.000 e R$ 4.000

Motorista de cargas perigosas: entre R$ 3.200 e R$ 4.500 (incluindo adicional de periculosidade)

A carreira de motorista de caminhão oferece um caminho claro de progressão. Com investimento em qualificação e ganho de experiência, é possível aumentar significativamente os rendimentos e aproveitar a constante necessidade do mercado por transporte de qualidade e segurança.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.