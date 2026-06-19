Faltam motoristas no Brasil? Entenda a crise no setor de transportes
Empresas relatam dificuldade para contratar caminhoneiros qualificados; conheça os motivos da escassez de mão de obra e os desafios da profissão
compartilheSIGA
O Brasil enfrenta um crescente déficit de motoristas de caminhão. Segundo dados recentes, 88% das empresas de transporte relatam forte dificuldade para preencher vagas, um cenário que ameaça a logística nacional e impacta diretamente a economia. Em resposta a essa crise, programas de capacitação profissional buscam qualificar novos trabalhadores para suprir a demanda urgente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A escassez de mão de obra não tem uma causa única. Uma combinação de fatores tornou a profissão menos atraente, principalmente para as novas gerações. As longas e exaustivas jornadas de trabalho, o tempo prolongado longe da família e os constantes riscos de segurança nas estradas são alguns dos principais desafios que afastam os trabalhadores.
Leia Mais
Governo estuda tornar autoescola opcional para obtenção de CNH
Autoescolas de BH protestam contra flexibilização da CNH e ajustes no setor
A questão financeira também é um ponto crítico. Muitos profissionais consideram que os salários e os valores dos fretes não compensam os altos custos operacionais. Despesas com combustível, manutenção de veículos, pedágios e seguros consomem uma parte significativa dos ganhos, tornando a atividade pouco rentável, especialmente para os caminhoneiros autônomos.
Os motivos da falta de interesse
Outro obstáculo significativo é a exigência de qualificação. Para conduzir determinados tipos de caminhão e transportar cargas perigosas ou indivisíveis, são necessárias habilitações específicas e cursos especializados. O alto custo dessa formação funciona como uma barreira de entrada para muitos interessados na carreira.
É nesse contexto que projetos de capacitação e parcerias público-privadas ganham relevância. Essas iniciativas buscam oferecer formação gratuita ou subsidiada e facilitar o acesso a habilitações profissionais, diminuindo as barreiras financeiras para a entrada de novos motoristas no setor.
O envelhecimento da força de trabalho agrava ainda mais o problema. A idade média dos caminhoneiros no país é de 46 anos e há uma clara falta de renovação geracional. Dados apontam que o número de condutores habilitados nas categorias C, D e E caiu 62% em dez anos. Poucos jovens enxergam a carreira como uma opção viável, o que indica um possível aprofundamento da crise nos próximos anos.
O impacto dessa falta de motoristas é vasto e já pode ser sentido. Com empresas relatando ter, em média, oito caminhões parados por falta de profissionais, as consequências diretas incluem atrasos na entrega de mercadorias, aumento dos custos de frete e dificuldades no escoamento da produção. A situação afeta toda a cadeia produtiva, desde o grande produtor rural até o consumidor final, que percebe o reflexo nos preços dos produtos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.