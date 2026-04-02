Concurso da Marinha oferece 1.680 vagas para fuzileiros navais

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Jovens que desejam ingressar na carreira militar já podem se inscrever no concurso de Formação de Soldado Fuzileiro Naval 2026, que oferece 1.680 vagas diferentes regiões do país. As inscrições seguem até 10 de abril, exclusivamente no site da Marinha, com taxa de R$ 40. O prazo para solicitar isenção já encerrou.

Do total de vagas, 1.020 são para ampla concorrência, 420 reservadas a candidatos de cotas e 240 são destinadas a mulheres. As oportunidades são para servir em nove cidades: Rio de Janeiro/RJ (1221), Manaus/AM (94), Belém/PA (73), São Paulo/SP (71), Natal/RN (62), Rio Grande/RS (50), Salvador/BA (40), Ladário/MS (39) e Brasília/DF (30).

O processo seletivo é composto por diversas etapas eliminatórias. A prova escrita contará com 50 questões de múltipla escolha, sendo metade de português e metade de matemática. Cada questão vale dois pontos, e será eliminado o candidato que acertar menos de 10 questões em qualquer disciplina.

Além da prova objetiva, os candidatos passam por verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica e conferência de documentos.

Para participar, é necessário ter ensino médio completo, altura mínima de 1,54 metro e idade entre 18 e 22 anos até 30 de junho de 2027, além de atender aos critérios de aptidão física e mental exigidos pela carreira militar.

Os aprovados em todas as etapas ingressam no curso de formação, com duração de 17 semanas. Durante esse período, recebem alimentação, assistência médica, odontológica e psicológica, além de uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.424,26. A formação prepara os candidatos para as exigências da rotina militar e para o desempenho das funções operacionais.

Após a conclusão do curso, os novos militares passam a receber remuneração de R$ 2.505,10 e iniciam um estágio inicial de 12 meses já na função de soldado fuzileiro naval.

O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site oficial da Marinha, onde os interessados podem acessar todas as regras, prazos e detalhes do concurso.

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Serviço

Concurso de Formação de Soldado Fuzileiro Naval 2026

Inscrições: até 10 de abril

Prova: prevista para junho

Para informações acesse: edital

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck