Marinha abre concurso para formação de fuzileiros navais com 1.680 vagas

A Marinha do Brasil (MB) anunciou a abertura de um concurso público para o ingresso no Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. Ao todo, serão 1.680 vagas para as duas turmas do curso em 2027. As inscrições estão abertas até 10 de abril. A remuneração após a formatura no curso é de R$ 2.505,10.

Em cada uma das duas turmas serão ofertadas 720 vagas para candidatos do sexo masculino e 120 para o sexo feminino. Durante a realização do curso o candidato receberá uma bolsa-auxílio de R$ 1.424,26, além de alimentação, uniforme e terá assistências médica, odontológica, psicológica, social e religiosa. A duração do curso é de cerca de 17 semanas.

Onde será realizado o curso

O curso de formação será feito, sob regime de internato, apenas nos centros de instrução do Rio de

Janeiro e em Brasília. No ato da inscrição o candidato pode indicar o Órgão Executor da Seleção onde

deseja realizar as etapas do concurso, além de listar a ordem de preferência de onde deseja servir e

em qual turma.

As cidades onde os candidatos vão servir são Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Rio Grande (RS), Belém (PA), Ladário (MS), Manaus (AM), Natal (RN), Salvador (BA) e São Paulo (SP) (veja a relação de vagas abaixo).

Como fazer a inscrição

As inscrições devem ser feitas pela internet no site www.marinha.mil.br/cgcfn (menu “Concursos para o CFN”) ou pelo aplicativo “Adsumus Sempre”. A taxa de inscrição é de R$ 40, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e para doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

A solicitação de isenção de taxa deve ser feita até 27 de fevereiro de 2026.

Requisitos do concurso

Podem se inscrever no concurso candidatos brasileiros, voluntários, de ambos os sexos, que tenham entre 18 anos completos e menos de 22 anos de idade em 30 de junho de 2027, e que tenham concluído ou estejam em fase de conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente. O edital prevê outros requisitos, como altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m (leia aqui o edital completo).

Etapas do concurso

O concurso é composto por Exame de Escolaridade, de caráter eliminatório e classificatório, seguido dos Eventos Complementares, que incluem Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física de Ingresso, Avaliação Psicológica, Verificação de Documentos e Procedimento de Confirmação Complementar à Autodeclaração.

Aqueles que forem aprovados e classificados serão convocados para um período de adaptação, no qual será verificado o interesse do candidato pela carreira.

Vagas por cidade

Rio de Janeiro (RJ) = 1.221 vagas

Turma I (564 vagas masculinas e 90 vagas femininas)

Turma II (478 vagas masculinas e 89 vagas femininas)

Brasília (DF) = 30 vagas

Turma I (8 vagas masculinas e 2 vagas femininas)

Turma II (16 vagas masculinas e 4 vagas femininas)

Rio Grande (RS) = 50 vagas

Turma I (18 vagas masculinas e 2 vagas femininas)

Turma II (28 vagas masculinas e 2 vagas femininas)

Belém (PA) = 73 vagas

Turma I (24 vagas masculinas e 4 vagas femininas)

Turma II (40 vagas masculinas e 5 vagas femininas)

Ladário (MS) = 39 vagas

Turma I (14 vagas masculinas)

Turma II (21 vagas masculinas e 4 vagas femininas)

Manaus (AM) = 94 vagas

Turma I (30 vagas masculinas e 2 vagas femininas)

Turma II (60 vagas masculinas e 2 vagas femininas)

Natal (RN) = 62 vagas

Turma I (25 vagas masculinas e 6 vagas femininas)

Turma II (27 vagas masculinas e 4 vagas femininas)

Salvador (BA) = 40 vagas

Turma I (7 vagas masculinas e 3 vagas femininas)

Turma II (27 vagas masculinas e 3 vagas femininas)

São Paulo (SP) = 71 vagas

Turma I (30 vagas masculinas e 11 vagas femininas)

Turma II (23 vagas masculinas e 7 vagas femininas)