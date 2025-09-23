Está aberta a venda do último lote do Curso de Gestão de Pessoas da Fidhem

O último lote para a Formação Generalista em RH, da Fidhem – Gestão para Pessoas, que acontecerá nos dias 9 e 10/10, já está disponível para a venda. A capacitação voltada para líderes de equipes, empresários, gerentes e coordenadores de RH, além de interessados em ampliar conhecimentos sobre gestão eficiente de pessoas, chega a sua 17ª edição.

No decorrer dos dois dias do evento serão trabalhados pilares como atração e seleção de pessoas; treinamento e desenvolvimento de equipes, gestão de competências, clima organizacional e engajamento.

“A proposta é ampliar a mentalidade para a nova gestão de pessoas e mostrar como os profissionais de RH e os líderes de empresas podem se apropriar de competências para atuar de maneira mais estratégica e não apenas administrativa”, explica a professora e consultora especialista em Gestão de Pessoas e Negócios pela Fundação Dom Cabral, Graziela Alves, que irá conduzir o curso.

Serviço

Curso Formação Generalista em RH

Dias 9 e 10 de outubro, em Belo Horizonte (local a confirmar)

Duração total: 16 horas

Investimento: R$ 997,00 (parcelado em até 10x)

Inscrições via link: http://bit.ly/3VmV4rb

Realização: Fidhem - Gestão de Pessoas

Mais informações: (34) 998031525 (WhatsApp)