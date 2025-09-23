Assine
overlay
Início Emprego
OPORTUNIDADE

Está aberta a venda do último lote do Curso de Gestão de Pessoas da Fidhem

Curso voltado para empresários e profissionais da área de RH está na sua 17ª edição

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
23/09/2025 18:42

compartilhe

Siga no
x
Moça branca, de frente para um notebook, com a ilustração de um livro no lado direito
Está aberto o último lote de ingressos para 17ª edição de curso da Fidhem crédito: Shutterstock

O último lote para a Formação Generalista em RH, da Fidhem – Gestão para Pessoas, que acontecerá nos dias 9 e 10/10, já está disponível para a venda. A capacitação voltada para líderes de equipes, empresários, gerentes e coordenadores de RH, além de interessados em ampliar conhecimentos sobre gestão eficiente de pessoas, chega a sua 17ª edição.

Leia Mais

No decorrer dos dois dias do evento serão trabalhados pilares como atração e seleção de pessoas; treinamento e desenvolvimento de equipes, gestão de competências, clima organizacional e engajamento.

“A proposta é ampliar a mentalidade para a nova gestão de pessoas e mostrar como os profissionais de RH e os líderes de empresas podem se apropriar de competências para atuar de maneira mais estratégica e não apenas administrativa”, explica a professora e consultora especialista em Gestão de Pessoas e Negócios pela Fundação Dom Cabral, Graziela Alves, que irá conduzir o curso.   

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço  

Curso Formação Generalista em RH

Dias 9 e 10 de outubro, em Belo Horizonte (local a confirmar) 

Duração total: 16 horas

Investimento: R$ 997,00 (parcelado em até 10x) 

Inscrições via link: http://bit.ly/3VmV4rb    

Realização: Fidhem - Gestão de Pessoas

Mais informações: (34) 998031525 (WhatsApp)

Tópicos relacionados:

curso vagas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay