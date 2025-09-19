Assine
overlay
Início Sabará
OPORTUNIDADE

Indústria farmacêutica em Sabará abre novas vagas de emprego

Oportunidades são para os cargos de auxiliar de almoxarifado

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
19/09/2025 15:36

compartilhe

Siga no
x
Os turnos disponíveis são das 7h às 16h48 e das 16h30 à 1h38
Os turnos disponíveis são das 7h às 16h48 e das 16h30 à 1h38 crédito: Imagem: Ray Motta/Divulgação

A indústria farmacêutica Hipolabor anunciou a abertura de novas vagas de emprego para sua unidade de produção de medicamentos em Sabará (MG). A empresa busca profissionais com Ensino Médio completo para atuar presencialmente no setor de almoxarifado da fábrica, localizada na BR-381, Km 12,3, bairro Borges.

As oportunidades disponíveis são para os cargos de para “auxiliar de almoxarifado – pesador” e “auxiliar de almoxarifado – inflamáveis”. Ambos exigem conhecimentos em informática básica e matemática básica, sendo desejável curso de operador de empilhadeira e experiência em rotinas de almoxarifado. Os turnos disponíveis são das 7h às 16h48 e das 16h30 à 1h38.

Entre as principais atribuições estão a conferência de estoques, recebimento de materiais, transporte de mercadorias e controle de qualidade. A Hipolabor oferece aos colaboradores benefícios como assistência médica e odontológica, café da manhã, cesta básica, vale transporte, refeitório e seguro de vida.

Segundo a empresa, os profissionais selecionados terão a oportunidade de atuar em um ambiente moderno, equipado com tecnologia de ponta, contribuindo para o crescimento da indústria farmacêutica nacional. 

Os interessados devem se inscrever no site da empresa.

Tópicos relacionados:

1

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay