Indústria farmacêutica em Sabará abre novas vagas de emprego

A indústria farmacêutica Hipolabor anunciou a abertura de novas vagas de emprego para sua unidade de produção de medicamentos em Sabará (MG). A empresa busca profissionais com Ensino Médio completo para atuar presencialmente no setor de almoxarifado da fábrica, localizada na BR-381, Km 12,3, bairro Borges.

As oportunidades disponíveis são para os cargos de para “auxiliar de almoxarifado – pesador” e “auxiliar de almoxarifado – inflamáveis”. Ambos exigem conhecimentos em informática básica e matemática básica, sendo desejável curso de operador de empilhadeira e experiência em rotinas de almoxarifado. Os turnos disponíveis são das 7h às 16h48 e das 16h30 à 1h38.

Entre as principais atribuições estão a conferência de estoques, recebimento de materiais, transporte de mercadorias e controle de qualidade. A Hipolabor oferece aos colaboradores benefícios como assistência médica e odontológica, café da manhã, cesta básica, vale transporte, refeitório e seguro de vida.

Segundo a empresa, os profissionais selecionados terão a oportunidade de atuar em um ambiente moderno, equipado com tecnologia de ponta, contribuindo para o crescimento da indústria farmacêutica nacional.

Os interessados devem se inscrever no site da empresa.