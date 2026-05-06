Burnout e ansiedade em alta: como funciona o afastamento por saúde mental e o que diz a legislação atual

O afastamento do trabalho por problemas de saúde mental deixou de ser um tema isolado para se tornar uma realidade frequente em diferentes setores da economia. Afinal, casos de ansiedade, depressão e burnout aparecem com mais regularidade nos consultórios médicos e também nos departamentos de recursos humanos. Portanto, esse cenário desperta atenção não apenas pelo impacto na qualidade de vida dos trabalhadores, mas também pelas repercussões na produtividade das empresas e nos gastos da Previdência Social.

Entre os principais fatores associados a esse crescimento estão a intensificação das metas, a hiperconectividade, a pressão por resultados e a dificuldade de separar vida pessoal e profissional. Em muitos ambientes, o ritmo acelerado, somado a relações de trabalho conflituosas ou pouco acolhedoras, cria um terreno propício para o adoecimento psíquico. Ao mesmo tempo, a maior conscientização sobre saúde mental faz com que mais pessoas procurem ajuda especializada e recebam diagnóstico adequado.

Casos de ansiedade, depressão e burnout aparecem com mais regularidade nos consultórios médicos e também nos departamentos de recursos humanos – depositphotos.com / HayDmitriy



Como a saúde mental no trabalho se relaciona com ansiedade, depressão e burnout?

A palavra-chave central nesse debate é afastamento do trabalho por saúde mental. Transtornos de ansiedade, quadros depressivos e síndrome de burnout estão entre as principais causas de licenças médicas relacionadas ao ambiente profissional. A síndrome de burnout, reconhecida oficialmente como fenômeno ocupacional, costuma estar ligada a jornadas extensas, sobrecarga de tarefas, alto grau de responsabilidade e pouca autonomia.

Em contextos com gestão autoritária, falta de reconhecimento, assédio moral ou insegurança quanto à manutenção do emprego, os sintomas tendem a se intensificar. Entre eles estão cansaço extremo, alterações de sono, irritabilidade, dificuldade de concentração e sensação de inutilidade ou fracasso. Por isso, quando não tratados, esses quadros podem evoluir para afastamentos mais longos, com impacto direto na trajetória profissional e na saúde geral da pessoa.

Quando o afastamento por saúde mental é justificado por atestado médico?

Do ponto de vista legal, o afastamento do trabalho por razão de saúde depende de um atestado emitido por profissional habilitado, geralmente médico ou psiquiatra. Esse documento deve indicar o período necessário de afastamento e o diagnóstico. Ademais, respeitando as normas de sigilo, muitas vezes por meio de códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID). A legislação trabalhista admite esses atestados como justificativa de falta, desde que apresentados dentro dos prazos estabelecidos pela empresa ou por norma coletiva.

Em regra, a empresa é responsável pelo pagamento do salário durante os primeiros 15 dias de afastamento por doença, inclusive quando se trata de transtornos mentais. Nessa fase, o vínculo permanece inalterado e o trabalhador continua recebendo remuneração normalmente, sem necessidade de acionar o INSS, salvo em situações específicas. Quando o período de incapacidade ultrapassa esse limite, o caso passa a ser analisado pela Previdência Social para eventual concessão de benefício.

Até 15 dias: remuneração paga pela empresa.

Mais de 15 dias: possível direito a benefício previdenciário.

Atestado médico: documento central para justificar a ausência.

Qual é o papel do INSS no auxílio por incapacidade temporária?

Quando o afastamento supera os 15 dias, o trabalhador segurado do regime geral pode requerer ao INSS o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença. Esse benefício é concedido quando a perícia médica constata que a pessoa está temporariamente incapaz de realizar suas atividades laborais habituais. Nos casos de depressão, transtorno de ansiedade ou burnout, a análise leva em conta laudos, relatórios e exames que comprovem o quadro clínico e sua relação com a capacidade de trabalho.

O processo costuma envolver desafios. Transtornos mentais nem sempre apresentam sinais físicos visíveis, o que torna a comprovação mais complexa. Por isso, relatórios detalhados de psiquiatras e psicólogos, acompanhados de histórico de tratamento, são frequentemente utilizados para demonstrar a gravidade do quadro. Ainda assim, não são raras as situações em que segurados têm o benefício negado ou concedido por períodos menores do que o indicado pelo profissional assistente.

Agendamento do pedido de benefício junto ao INSS. Apresentação de atestados, laudos e demais documentos médicos. Realização de perícia médica oficial. Decisão sobre concessão, prorrogação ou alta do auxílio.

Quais desafios e estigmas cercam o afastamento do trabalho por saúde mental?

Mesmo com avanços na discussão sobre saúde emocional, o estigma ainda é um obstáculo significativo. Em diversas empresas, persistem percepções de fragilidade ou falta de empenho associadas a quem se afasta por depressão, ansiedade ou esgotamento profissional. Esse ambiente pode dificultar a busca por ajuda, levar o trabalhador a ocultar sintomas e atrasar o diagnóstico.

A comprovação da condição também enfrenta barreiras práticas. A necessidade de consultas especializadas, a dificuldade de acesso a serviços de saúde mental e a pressão para retorno rápido ao trabalho podem prejudicar o tratamento. Em alguns casos, há receio de que o registro de transtornos mentais no prontuário médico gere consequências futuras, seja em processos seletivos, seja em avaliações internas.

Do ponto de vista jurídico, a situação pode envolver discussões sobre estabilidade provisória, responsabilidade do empregador por doenças relacionadas ao trabalho e eventuais pedidos de indenização, especialmente quando há indícios de que o ambiente profissional contribuiu para o adoecimento. A forma como a empresa lida com o caso oferecendo apoio, adaptação de funções ou ignorando o problema influencia diretamente o risco de conflitos trabalhistas.

Mesmo com avanços na discussão sobre saúde emocional, o estigma ainda é um obstáculo significativo – depositphotos.com / HayDmitriy



Impactos na produtividade, na qualidade de vida e nas políticas de saúde ocupacional

O aumento do afastamento do trabalho por saúde mental gera efeitos relevantes na gestão de pessoas e na economia das organizações. A substituição de profissionais, a redistribuição de tarefas entre colegas e a queda de desempenho decorrente de sintomas não tratados impactam prazos, custos e resultados. Em paralelo, a perda de renda, a interrupção da carreira e o afastamento do convívio social interferem na qualidade de vida de quem enfrenta o adoecimento psíquico.

Diante desse cenário, muitas empresas têm ampliado ações de saúde ocupacional, como programas de apoio psicológico, campanhas de conscientização, treinamentos para lideranças e revisão de políticas internas de metas e horários. A adoção de medidas preventivas, aliada ao respeito às normas trabalhistas e previdenciárias, tende a reduzir afastamentos prolongados e a favorecer um ambiente de trabalho mais seguro do ponto de vista emocional.

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A combinação entre diagnóstico adequado, acompanhamento médico contínuo, cumprimento da legislação e práticas de gestão mais humanas aparece como um fator central para lidar com o crescimento dos afastamentos por saúde mental. Essa abordagem integrada contribui para proteger direitos, diminuir conflitos e preservar tanto a capacidade produtiva quanto o bem-estar dos trabalhadores.