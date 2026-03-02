Mantas pesadas: o fenômeno viral que promete aliviar ansiedade e insônia

Nos últimos anos, as mantas pesadas ganharam espaço nas redes sociais e passaram a aparecer como solução prática para ansiedade, insônia e dificuldade de relaxar. Vídeos mostram pessoas relatando noites de sono mais tranquilas após começar a usar o acessório. Assim, isso despertou o interesse de quem busca alternativas sem uso de medicamentos. Ao mesmo tempo, o crescimento dessa tendência levanta dúvidas. Afinal, o que exatamente são essas mantas, como atuam no corpo e até que ponto os benefícios são confirmados por evidências científicas.

A popularização das mantas pesadas coincidiu com um período de aumento de queixas que se relacionam à saúde mental. Em especial, após a pandemia de Covid-19. Diante desse cenário, itens que se associam a conforto e autocuidado ganharam visibilidade, e as mantas de peso entraram nesse pacote. Apesar da imagem acolhedora que se atribui a elas nas redes, especialistas chamam atenção para a necessidade de entender melhor como funcionam. Ademais, para quem podem ser indicadas e quais cuidados devem ser observados antes do uso diário.

As mantas pesadas – mantas de peso ou weighted blankets – são cobertores com enchimentos que aumentam o peso total do produto – depositphotos.com / Shidlovski

O que são as mantas pesadas e como funcionam?

As mantas pesadas – mantas de peso ou weighted blankets – são cobertores com enchimentos que aumentam o peso total do produto. Em geral, contam com microesferas de vidro, pellets plásticos ou outros materiais distribuídos em pequenos compartimentos. A proposta é que a manta exerça uma pressão leve, porém constante, sobre o corpo. Assim, lembram a sensação de um abraço ou de um acolhimento firme. Em geral, recomenda-se que o peso da manta fique em torno de 7% a 12% do peso corporal da pessoa, embora não exista um consenso único.

A ideia central por trás das mantas pesadas é o chamado toque profundo ou deep pressure stimulation. Ou seja, um tipo de estímulo tátil que pressiona diferentes pontos do corpo de maneira uniforme. Utiliza-se esse tipo de pressão há anos em contextos terapêuticos, especialmente com crianças e adultos no transtorno do espectro autista, em casos de TDAH ou em situações de agitação. A manta pesada tenta reproduzir, em contexto doméstico, essa técnica de pressão contínua, com a promessa de reduzir a sensação de alerta e facilitar o relaxamento.

Como as mantas pesadas podem ajudar na ansiedade e na insônia?

A palavra-chave nesse fenômeno é justamente mantas pesadas, associada à expectativa de maior tranquilidade e melhora do sono. O mecanismo mais citado em estudos e relatórios clínicos envolve a ação da pressão profunda sobre o sistema nervoso. A hipótese é que essa pressão estimule receptores sensoriais na pele e nos músculos, ajudando a diminuir a ativação do sistema nervoso simpático, responsável pela resposta de luta ou fuga, e favorecendo o sistema nervoso parassimpático, ligado ao relaxamento e à recuperação.

Pesquisas pequenas sugerem que o uso de manta pesada pode estar associado a uma redução subjetiva da ansiedade e a uma sensação de calma antes de dormir. Em alguns estudos, participantes relataram dormir mais rápido ou acordar menos durante a noite ao utilizar o cobertor de peso. Há ainda hipóteses de que a pressão contribua para a liberação de substâncias como serotonina e melatonina, envolvidas na regulação do humor e do ciclo sono-vigília, ao mesmo tempo em que ajudaria a reduzir níveis de cortisol, hormônio ligado ao estresse. No entanto, esses mecanismos ainda não estão completamente comprovados.

O que dizem os estudos científicos até 2026?

Até 2026, a literatura científica sobre mantas pesadas cresceu, mas ainda é considerada limitada em tamanho e qualidade metodológica. Muitos estudos contam com amostras pequenas, sem grupos de controle adequados, ou dependem apenas de relatos subjetivos dos participantes, sem medições fisiológicas mais detalhadas. Em parte dos trabalhos, os resultados apontam para melhora no sono, redução de sintomas de ansiedade leve e maior sensação de segurança durante o uso da manta.

Ao mesmo tempo, revisões sistemáticas destacam que as evidências disponíveis não permitem afirmar, de forma definitiva, que as mantas pesadas sejam tratamento para insônia ou transtornos de ansiedade. Em geral, pesquisadores classificam os achados como promissores, porém preliminares. Além disso, alguns estudos não encontraram diferenças significativas entre o uso da manta pesada e o uso de uma manta convencional de controle, o que indica que fatores como expectativa de melhora e contexto de uso podem influenciar os relatos dos participantes.

Quais são as limitações dos estudos sobre mantas de peso?

As principais limitações observadas na pesquisa sobre mantas pesadas envolvem fatores como tamanho da amostra, tempo de acompanhamento e diversidade dos participantes. Muitos trabalhos focam em grupos específicos como pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento, adultos com insônia crônica ou pacientes internados , o que dificulta generalizar os resultados para a população em geral. Outra limitação importante é a falta de padronização: pesos, tamanhos e materiais das mantas variam bastante de um estudo para outro.

Além disso, existem dificuldades práticas para realizar estudos cegos com esse tipo de produto. Em muitos casos, os participantes conseguem perceber se estão usando uma manta realmente pesada ou um cobertor comum, o que pode influenciar as respostas por efeito placebo. Outra questão é que boa parte dos trabalhos se baseia em autorrelato, sem avaliações objetivas de sono, como polissonografia ou dispositivos de monitoramento. Isso não invalida os resultados, mas indica que ainda há espaço para pesquisas mais robustas.

Existem riscos ou contraindicações no uso de mantas pesadas?

Embora as mantas pesadas sejam apresentadas como produto de bem-estar, não são recomendadas de forma irrestrita para todas as pessoas. Um ponto sensível é a respiração: indivíduos com doenças respiratórias, como asma grave, DPOC ou apneia do sono, podem ter desconforto com o peso adicional sobre o tórax e o abdômen. Pessoas com problemas cardiovasculares, pressão baixa importante, mobilidade reduzida ou fraqueza muscular também podem enfrentar dificuldades para se mover ou retirar a manta rapidamente.

Em crianças pequenas, especialmente abaixo de 2 anos, o uso é geralmente desaconselhado por risco de sufocamento ou limitação de movimentos. Em crianças mais velhas e em idosos, a indicação costuma exigir orientação profissional para escolha do peso adequado e supervisão. Há ainda a questão do calor: algumas mantas de peso retêm mais temperatura, o que pode provocar desconforto, suor excessivo e piora da qualidade do sono em ambientes quentes. Por isso, fabricantes e profissionais de saúde geralmente reforçam a importância de:

Respeitar recomendações de peso em relação ao corpo;

Evitar cobrir totalmente cabeça e pescoço;

Observar sinais de desconforto, falta de ar ou sensação de aperto;

Interromper o uso em caso de sensação de opressão, dor ou piora do sono;

Buscar orientação médica em pessoas com doenças crônicas pré-existentes.

Em crianças pequenas, especialmente abaixo de 2 anos, o uso é geralmente desaconselhado por risco de sufocamento ou limitação de movimentos – depositphotos.com / VitalikRadko



Como usar mantas pesadas de forma mais segura?

Para quem considera testar uma manta pesada para ansiedade ou insônia, algumas medidas podem ajudar a reduzir riscos. Uma estratégia frequente é começar com períodos curtos, por exemplo, apenas na hora de iniciar o sono ou durante momentos de relaxamento, e observar como o corpo reage. Se houver conforto e sensação de bem-estar, o uso pode ser ampliado gradualmente, sempre atento a sinais de cansaço respiratório, dificuldade de se movimentar ou acordar mais cansado do que o habitual.

Outra recomendação é combinar a manta pesada com hábitos que já são conhecidos por favorecer o sono, como ambiente silencioso e escuro, redução do uso de telas antes de dormir, horários mais regulares e evitar refeições muito pesadas tarde da noite. A manta, nesse contexto, passa a ser um complemento e não uma solução isolada. Em pessoas que já fazem tratamento para transtornos de ansiedade, depressão ou distúrbios de sono, a orientação especializada é relevante para avaliar se o uso é adequado e não interfere em outras estratégias terapêuticas.

As mantas pesadas substituem tratamentos para ansiedade e insônia?

Apesar da forte presença nas redes sociais, mantas pesadas não substituem acompanhamento médico ou psicológico para transtornos de ansiedade, insônia crônica ou outros problemas de saúde mental. Profissionais costumam apontar que o produto pode ser um recurso adicional no cuidado com o sono e o bem-estar, especialmente para quem sente conforto com a sensação de peso leve e constante sobre o corpo. No entanto, sintomas persistentes, como dificuldade prolongada para dormir, ataques de pânico, pensamentos acelerados ou humor muito oscilante, exigem avaliação especializada.

O fenômeno das mantas pesadas mostra como produtos relativamente simples podem ganhar grande visibilidade quando se conectam a necessidades amplamente compartilhadas, como dormir melhor e lidar com o estresse diário. Ao mesmo tempo, evidencia a importância de diferenciar relatos pessoais, tendências de internet e evidências científicas mais sólidas. Para quem se interessa pelo acessório, a combinação de informação, cautela e orientação profissional tende a ser o caminho mais seguro na hora de decidir se a manta de peso faz sentido ou não em sua rotina de cuidados.