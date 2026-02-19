Ostras: superalimento rico em zinco e nutrientes essenciais

As ostras estão entre os frutos do mar mais consumidos em várias regiões costeiras do mundo. Este alimento costuma ser associado a ocasiões especiais, mas também faz parte da rotina alimentar de muitas comunidades pesqueiras. Com sabor característico e textura marcante, o molusco se destaca não apenas pela gastronomia, mas principalmente pelo perfil nutricional.

Nos últimos anos, o interesse pelas ostras aumentou, tanto em restaurantes quanto em sistemas de cultivo. Ademais, a procura não se deve apenas ao gosto, mas também à busca por opções alimentares mais ricas em nutrientes. Por isso, entender as vantagens de consumir o alimento e quais substâncias estão presentes na sua composição tornou-se um ponto de atenção para quem acompanha temas ligados à alimentação.

Ao analisar o perfil nutricional, as ostras se destacam por concentrar diversos micronutrientes em pequena porção – depositphotos.com / FotoPrivet



O que são ostras e como se dá o consumo desse alimento?

As ostras são moluscos bivalves que vivem fixados em rochas, manguezais ou estruturas de cultivo em regiões costeiras. A concha externa rígida protege o corpo macio, que é a parte que se aproveita na alimentação. Em muitos locais, o consumo ocorre com o alimento cru, servido na própria concha com limão. No entanto, também existem preparos assados, gratinados, cozidos no vapor ou adicionados a sopas e caldos.

Por ser um fruto do mar delicado, o manuseio costuma exigir alguns cuidados. A procedência e a conservação em baixa temperatura são fatores essenciais para reduzir riscos sanitários. Em restaurantes e peixarias com especialização, o alimento geralmente passa por controle de qualidade antes de ser oferecido ao consumidor, o que ajuda a garantir um padrão de segurança maior.

Ostras: quais as principais vantagens nutricionais?

A palavra-chave central é ostras, e um dos pontos que mais se cita sobre esse alimento é a densidade de nutrientes em porções relativamente pequenas. Em comparação com muitos outros alimentos de origem animal, a ostra fornece boa quantidade de proteína com baixo teor calórico. Portanto, esso torna o molusco uma opção de fruto do mar para quem busca refeições mais enxutas em calorias, mas com aporte razoável de aminoácidos.

Além disso, as ostras são ricas em zinco, um mineral importante para o funcionamento do sistema imunológico, para a síntese de proteínas e para diversos processos metabólicos. Ademais, também costumam apresentar boas quantidades de ferro, cobre, selênio e de vitaminas do complexo B, como a vitamina B12, frequentemente associada à formação de células sanguíneas e ao funcionamento do sistema nervoso.

Outra vantagem é a presença de ácidos graxos ômega-3, tipo de gordura presente em vários frutos do mar. Essas gorduras são importantes para o organismo por participarem de processos que se relacionam ao sistema cardiovascular e à resposta inflamatória. Embora a quantidade exata possa variar conforme a espécie e o método de cultivo, a ostra é uma fonte interessante desse tipo de lipídio.

o teor relativamente baixo de gorduras totais e a presença mínima de carboidratos, o que faz das ostras um alimento com alta densidade nutricional – depositphotos.com / AntonMatyukha



Em que as ostras são ricas e como esses nutrientes se destacam?

Ao analisar o perfil nutricional, as ostras se destacam por concentrar diversos micronutrientes em pequena porção. Entre os principais componentes, costumam aparecer:

Zinco: mineral abundante nas ostras, relacionado a processos enzimáticos, cicatrização e defesa do organismo.

mineral abundante nas ostras, relacionado a processos enzimáticos, cicatrização e defesa do organismo. Vitamina B12: nutriente encontrado em alimentos de origem animal, associado à produção de glóbulos vermelhos e à manutenção do sistema nervoso.

nutriente encontrado em alimentos de origem animal, associado à produção de glóbulos vermelhos e à manutenção do sistema nervoso. Ferro: elemento importante para o transporte de oxigênio no sangue.

elemento importante para o transporte de oxigênio no sangue. Selênio: mineral com papel relevante em reações antioxidantes e funcionamento da tireoide.

mineral com papel relevante em reações antioxidantes e funcionamento da tireoide. Proteínas de alto valor biológico: com aminoácidos essenciais em proporções adequadas.

com aminoácidos essenciais em proporções adequadas. Ômega-3: gordura presente em frutos do mar, ligada à saúde cardiovascular.

Outro aspecto importante é o teor relativamente baixo de gorduras totais e a presença mínima de carboidratos, o que faz das ostras um alimento com alta densidade nutricional. Assim, para quem busca variar a ingestão de proteína, o molusco acaba sendo uma alternativa a carnes vermelhas, aves e peixes, especialmente em regiões onde a maricultura é consolidada.

Quais cuidados são importantes ao consumir ostras?

Apesar das vantagens nutricionais, o consumo de ostras exige alguns cuidados. Como se trata de um animal filtrador, que se alimenta de partículas presentes na água, a qualidade do ambiente de cultivo ou de captura influencia diretamente a segurança do alimento. Sistemas de produção controlados e fiscalizados tendem a reduzir o risco de contaminação por microrganismos ou substâncias indesejáveis.

Para diminuir possíveis problemas, algumas recomendações costumam ser observadas:

Priorizar ostras de origem conhecida, com certificação sanitária. Verificar se o alimento está bem refrigerado e com concha íntegra, fechada ou com boa resistência ao toque. Evitar consumo cru em locais onde não haja controle adequado de higiene. Dar preferência ao preparo cozido para grupos mais vulneráveis, como gestantes, crianças pequenas e pessoas com imunidade comprometida. Observar cheiro e aparência; qualquer sinal de odor forte ou aspecto estranho indica que o produto não deve ser consumido.

Esses cuidados não anulam os benefícios associados às ostras, mas ajudam a manter o consumo alinhado às boas práticas de segurança alimentar. Dessa forma, o molusco pode integrar uma alimentação variada, combinando sabor típico de frutos do mar com um conjunto relevante de nutrientes. Em regiões litorâneas brasileiras, o avanço da maricultura até 2026 contribuiu para ampliar a oferta do alimento, o que favorece o acesso a um produto mais controlado e com melhor rastreabilidade.