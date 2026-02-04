Conheça os benefícios, além dos prós e contras de se usar azeite de dendê

O azeite de dendê, também chamado de óleo de palma vermelho, tem ampla utilização na culinária brasileira. Em especial, em pratos típicos do Norte e Nordeste. Esse ingrediente chama atenção pela cor intensa, pelo aroma marcante e pelo impacto que traz para o sabor dos alimentos. Além da função gastronômica, o produto também é objeto de estudos por seus efeitos na saúde e pelo papel que desempenha na economia e no meio ambiente.

Ao avaliar os benefícios, prós e contras do azeite de dendê, é importante considerar aspectos nutricionais, forma de uso na cozinha, frequência de consumo e origem do produto. Afinal, o óleo extraído da polpa do dendê é diferente do óleo de palma obtido do caroço, o que influencia sua composição e sua aplicação. Por isso, entender melhor o que está por trás desse ingrediente ajuda na tomada de decisões mais informadas no dia a dia.

como todo óleo, o azeite de dendê é rico em gordura e fornece calorias em quantidade elevada, o que pode ser útil em contextos em que é necessária uma maior densidade calórica na dieta – Weyham/Wikimedia Commons

Quais são os principais benefícios do azeite de dendê?

Um dos pontos a se pontuar sobre o azeite de dendê é o teor de carotenoides. Em especial, o betacaroteno, que dá a cor alaranjada característica ao óleo. Assim, esses compostos relacionam-se à proteção das células contra danos oxidativos. Além disso, o azeite de dendê contém vitamina E em formas como tocoferóis e tocotrienóis, que também atuam como antioxidantes naturais.

Outro aspecto relevante é o papel energético. Afinal, como todo óleo, o azeite de dendê é rico em gordura e fornece calorias em quantidade elevada, o que pode ser útil em contextos em que é necessária uma maior densidade calórica na dieta. Em comunidades tradicionais, por exemplo, esse tipo de gordura muitas vezes é uma das principais fontes de energia alimentar.

Há ainda o benefício cultural e gastronômico. O azeite de dendê é componente fundamental de pratos como acarajé, vatapá, caruru e moquecas. Assim, seu sabor e aroma são difíceis de substituir de forma completa por outros óleos. Por isso, o uso moderado do azeite de dendê ajuda a preservar tradições culinárias e identidades regionais, sem necessariamente comprometer a qualidade nutricional da alimentação como um todo.

Azeite de dendê faz mal? Entendendo prós e contras para a saúde

Quando se discute se o azeite de dendê faz bem ou mal, a composição de gorduras é um ponto central. Afinal, o produto é rico em gorduras saturadas, em especial o ácido palmítico. Por isso, o consumo excessivo de gorduras saturadas pode associar-se ao aumento do colesterol LDL, o “colesterol ruim”. Em especial, quando a dieta geral já é rica em alimentos ultraprocessados, frituras e carnes gordas.

Por outro lado, parte da gordura do azeite de dendê tem em sua composição gorduras monoinsaturadas, que costumam ser consideradas neutras ou até favoráveis em substituição a outras fontes menos equilibradas de gordura. Assim, a forma como se utiliza o azeite também interfere. Afinal, frituras prolongadas em altas temperaturas podem degradar componentes do óleo, gerar compostos indesejáveis e aumentar o impacto negativo.

Entre os prós e contras do azeite de dendê para a saúde, geralmente destacam-se:

Prós nutricionais: presença de carotenoides, vitamina E e parte de gorduras monoinsaturadas.

presença de carotenoides, vitamina E e parte de gorduras monoinsaturadas. Contras potenciais: elevado teor de gordura saturada e alta densidade calórica, com risco de contribuição para ganho de peso e alteração de perfil lipídico quando usado em excesso.

elevado teor de gordura saturada e alta densidade calórica, com risco de contribuição para ganho de peso e alteração de perfil lipídico quando usado em excesso. Influência do preparo: refogar rapidamente em pequenas quantidades tende a ser menos problemático do que fritar alimentos por longos períodos.

Em síntese, o impacto do azeite de dendê na saúde depende muito da quantidade consumida e do contexto alimentar geral. Em dietas equilibradas, com variedade de frutas, legumes, grãos integrais e outras fontes de gordura como azeite de oliva e oleaginosas, o uso pontual do azeite de dendê tende a ser visto como um componente a ser administrado com moderação, não como o único responsável por problemas de saúde.

O azeite de dendê é componente fundamental de pratos como acarajé, vatapá, caruru e moquecas – depositphotos.com / casadaphoto

Como aproveitar os benefícios do azeite de dendê e reduzir riscos?

Para equilibrar os prós e contras do consumo de azeite de dendê, algumas estratégias práticas podem ser adotadas no cotidiano. A ideia é preservar o sabor típico e os aspectos positivos do óleo, evitando exageros que aumentem a carga de gordura saturada da alimentação.

Usar em pequenas quantidades: em vez de fazer todo o preparo somente com azeite de dendê, muitas receitas permitem misturar com outro óleo vegetal, reduzindo a quantidade total do produto sem alterar totalmente o sabor. Evitar o uso diário em grandes volumes: reservar o azeite de dendê para pratos específicos, em dias alternados, contribui para que o consumo não se torne excessivo. Preferir preparações menos gordurosas: em lugar de frituras profundas, optar por refogar alimentos no dendê ou acrescentar o óleo ao final do cozimento. Observar a rotulagem: conferir se o produto é realmente azeite de dendê da polpa e não misturas com outros óleos, verificando a lista de ingredientes. Combinar com alimentos frescos: utilizar o azeite de dendê em receitas que também incluam vegetais, peixes e ervas pode gerar refeições mais equilibradas.

Além da questão nutricional, há discussões sobre impactos ambientais relacionados à produção de óleo de palma no mundo, como desmatamento e perda de biodiversidade. No caso do dendê cultivado no Brasil, a forma de manejo, o respeito a áreas de preservação e o uso de cadeias produtivas certificadas são aspectos observados por pesquisadores e órgãos reguladores. Esses fatores completam o quadro de prós e contras do azeite de dendê, mostrando que se trata de um ingrediente que pode integrar a alimentação, desde que utilizado com consciência e equilíbrio dentro de um padrão alimentar variado.