Faça o pastel sem fritura: sabor e crocância garantidos

Preparar pastel sem usar óleo deixou de ser apenas uma alternativa e se tornou uma técnica bastante buscada por quem quer reduzir a gordura nas refeições do dia a dia. Em vez de fritar, a pessoa pode assar ou usar a airfryer. Dessa forma, preserva o sabor e a crocância que muitos associam ao pastel tradicional. Com alguns ajustes simples na massa e no modo de preparo, essa versão ganha espaço nas cozinhas caseiras.

A pessoa pode fazer o pastel sem fritura com massa pronta ou com uma receita de massa específica para forno ou airfryer. Essa escolha garante melhor textura e aparência. O segredo está na combinação entre a espessura da massa, a umidade do recheio e a temperatura correta de cocção. Assim, o pastel assado ou feito na airfryer fica dourado, sequinho e crocante, mesmo sem uso de óleo em imersão.

pastel – depositphotos.com / asimojet

Como fazer pastel sem usar óleo passo a passo

Para preparar pastel sem óleo, a palavra-chave é adaptação. Nesse método, a pessoa substitui a fritura tradicional por ar quente circulando em alta temperatura. Para manter uma boa experiência, vale escolher recheios mais secos, fechar bem as bordas e respeitar o tempo de preparo. A seguir, você encontra um passo a passo básico para orientar quem deseja testar essa forma de preparo.

Uma receita simples de pastel sem fritura pode reunir os seguintes elementos:

Massa: massa de pastel própria para forno ou massa comum bem fina e bem fechada;

massa de pastel própria para forno ou massa comum bem fina e bem fechada; Recheio: carne moída, frango desfiado, queijo com presunto, palmito, legumes refogados ou outros recheios de preferência;

carne moída, frango desfiado, queijo com presunto, palmito, legumes refogados ou outros recheios de preferência; Acabamento: pincelada de água ou ovo batido para ajudar na cor dourada, caso a pessoa deseje.

O processo básico funciona assim:

Abrir a massa de pastel e cortar em discos ou retângulos do tamanho desejado. Colocar o recheio no centro, sem exagerar na quantidade para não rasgar a massa. Fechar o pastel e apertar bem as bordas com um garfo para evitar vazamentos. Distribuir os pastéis em assadeira ou na cesta da airfryer, sem empilhar nem encostar demais. Levar ao forno ou airfryer até dourar e, se necessário, virar na metade do tempo.

Como fazer pastel sem fritura na airfryer?

A airfryer se tornou uma ferramenta comum em muitas cozinhas e funciona como aliada prática para preparar pastel sem fritura. Esse equipamento utiliza ar quente em alta velocidade e cria uma superfície crocante, parecida com a de um pastel frito. No entanto, dispensa o uso de óleo em imersão. O resultado depende diretamente da temperatura e do tempo de preparo.

Para conseguir melhor desempenho na airfryer, algumas orientações ajudam bastante:

Pré-aquecer a airfryer por cerca de 3 a 5 minutos em temperatura alta, entre 180 °C e 200 °C;

Organizar os pastéis lado a lado e deixar espaço para circulação do ar;

Programar entre 8 e 12 minutos, de acordo com o tamanho do pastel e a potência do aparelho;

Virar os pastéis na metade do tempo para dourar os dois lados de maneira uniforme;

Se a massa estiver muito seca, pincelar levemente água ou ovo batido para melhorar a cor.

Em geral, recheios com queijo derretem rapidamente e exigem atenção. Já recheios de carne ou frango precisam estar previamente cozidos. A airfryer não cozinha ingredientes crus por dentro. Ela apenas doura e aquece a preparação já pronta.

Pastel sem óleo no forno: o que muda no preparo?

O forno convencional também oferece boa opção para quem busca pastel sem óleo. Nesse caso, o calor age de forma mais suave e espalhada, o que costuma exigir tempo um pouco maior em comparação com a airfryer. A textura tende a ficar diferente, muitas vezes mais parecida com um salgado assado do que com um pastel frito. Ainda assim, o resultado pode ficar crocante, principalmente nas bordas.

Para assar pastel no forno, alguns cuidados ajudam muito:

Pré-aquecer o forno em temperatura média a alta, em torno de 200 °C. Forrar a assadeira com papel-manteiga ou usar uma forma antiaderente. Dispor os pastéis com espaço entre eles, sem sobreposição. Assar por cerca de 15 a 25 minutos e observar sempre a coloração. Se desejar mais cor, pincelar ovo batido na superfície da massa antes de levar ao forno.

O forno permite preparar quantidades maiores de uma só vez, o que ajuda em reuniões de família ou eventos. Assim, a escolha entre forno e airfryer depende mais da praticidade e do volume de pastéis que a pessoa pretende preparar.

Dicas para deixar o pastel assado mais crocante

Algumas estratégias simples reforçam a crocância do pastel sem fritura e aproximam a textura daquela esperada na versão tradicional. A principal dica envolve o controle da umidade, tanto da massa quanto do recheio. Outra questão importante consiste em não abrir o equipamento durante o tempo inicial de cocção. Dessa maneira, a pessoa evita perda de calor e garante melhor resultado.

Entre as sugestões mais usadas estão:

Usar recheios bem escorridos e evitar molhos muito líquidos;

Não empilhar pastéis na forma ou na cesta, para não abafar a massa;

Preferir massas mais finas, que desidratam e douram com mais facilidade;

Manter a temperatura alta, respeitando sempre os limites do equipamento;

Servir o pastel logo após o preparo, enquanto a casquinha ainda permanece firme.

Dessa forma, o pastel sem óleo se consolida como alternativa prática para quem deseja reduzir a presença de frituras no cardápio. Com ajustes de tempo, temperatura e recheio, o preparo entra com facilidade na rotina culinária. Assim, a pessoa mantém o costume de consumir esse salgado típico e ainda adapta o prato a diferentes preferências de sabor e textura.