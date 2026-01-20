Galinha à cabidela sem drama: a receita fácil que ninguém te ensinou 

Galinha à cabidela costuma associar-se a preparos mais demorados, cheios de etapas e cuidados. No entanto, muita gente procura uma forma de simplificar o processo e manter o sabor típico do prato. Por isso, uma receita fácil de galinha à cabidela prioriza menos panelas, cortes simples da carne e um passo a passo mais direto, sem técnicas complexas.

Nesse tipo de preparo simplificado, a ideia é que qualquer pessoa com alguma experiência básica na cozinha consiga reproduzir o prato em casa. A receita continua usando os elementos tradicionais, como o sangue misturado ao vinagre, o arroz soltinho e os temperos que dão perfume ao molho. Além disso, o processo inclui menos detalhes e elimina etapas desnecessárias, o que torna o preparo mais rápido.

Galinha – epositphotos.com / VadimVasenin

Receita fácil de galinha à cabidela: o que é importante saber?

A palavra-chave central aqui é receita fácil para galinha à cabidela. Ela indica uma versão enxuta de um prato típico feito com frango ou galinha, cozido em um molho encorpado preparado com o sangue do animal, temperos e, em muitos casos, arroz de acompanhamento. O ponto principal dessa versão simplificada consiste em reduzir o tempo de fogão e organizar as etapas de forma prática, respeitando a segurança no manuseio dos ingredientes, especialmente do sangue.

Para tornar o preparo mais acessível, a receita indica o uso de frango já cortado em pedaços médios, temperos comuns de casa e utensílios básicos. Entre eles, entram uma panela grande com tampa, uma colher de pau e uma vasilha para misturar o sangue com vinagre. A quantidade de ingredientes pode variar conforme o número de pessoas. Porém, a base da receita permanece a mesma e conserva o sabor típico.

Quais ingredientes usar na receita fácil de galinha à cabidela?

Os ingredientes de uma cabidela de frango simples aparecem com facilidade em mercados e açougues. A lista abaixo traz uma sugestão para servir aproximadamente quatro pessoas, com foco em praticidade e sabor equilibrado.

1 frango inteiro cortado em pedaços (ou cerca de 1,2 kg de frango em pedaços)

1 xícara de sangue de frango fresco misturado com 1/2 xícara de vinagre

2 colheres de sopa de óleo ou azeite

1 cebola grande picada

3 dentes de alho amassados ou picados

1 folha de louro (opcional)

Sal a gosto

Pimenta-do-reino ou pimenta calabresa a gosto

Cheiro-verde picado (salsinha e cebolinha) a gosto

Água quente suficiente para o cozimento

1 xícara e 1/2 de arroz cru (se a intenção for servir junto)

Você deve manter o sangue misturado ao vinagre em local refrigerado até a hora de usar. O vinagre evita a coagulação excessiva e ainda auxilia na segurança do preparo. Além disso, você pode incluir temperos como cominho, colorau ou páprica, conforme o costume de cada família, sem alterar a proposta de receita prática de cabidela.

Como preparar galinha à cabidela de forma simples?

Temperar o frango:Coloque os pedaços de frango em uma vasilha e adicione sal, pimenta e, se desejar, um pouco de alho e vinagre. Em seguida, misture bem e deixe descansar por alguns minutos enquanto você prepara o refogado. Fazer o refogado:Em uma panela grande, aqueça o óleo ou azeite em fogo médio. Depois disso, acrescente a cebola picada e refogue até dourar levemente. Então junte o alho e mexa rapidamente para não queimar. Dourar o frango:Coloque os pedaços de frango na panela e mexa para que todos entrem em contato com o fundo e com o refogado. Deixe dourar por alguns minutos e vire os pedaços para ganhar cor de todos os lados. Cozinhar a carne:Adicione água quente suficiente para cobrir boa parte dos pedaços e inclua o louro. Em seguida, ajuste o sal e deixe cozinhar em fogo médio, com a panela semi-tampada, até o frango ficar macio. Se você quiser servir com arroz cozido junto na mesma panela, adicione o arroz nesse momento, coloque um pouco mais de água e mantenha o fogo médio até o grão quase chegar ao ponto. Acrescentar o sangue com vinagre:Quando o frango cozinhar e o arroz quase atingir o ponto, abaixe o fogo. Mexa o sangue com vinagre antes de usar e despeje aos poucos na panela, mexendo de forma suave e constante. Assim, o molho engrossa de maneira uniforme e ganha textura cremosa. Finalizar o prato:Deixe cozinhar por alguns minutos, apenas o suficiente para o molho ganhar consistência envolvente. Depois, ajuste o sal e a pimenta, desligue o fogo e polvilhe cheiro-verde picado. Dessa forma, a cabidela simples fica pronta para servir com arroz feito junto ou em uma panela separada.

Quais cuidados tomar ao fazer galinha à cabidela em casa?

Ao preparar uma receita fácil para galinha à cabidela, você precisa seguir alguns cuidados básicos. Essas atitudes garantem um prato seguro, saboroso e bem executado do início ao fim.

Mantenha o sangue sempre misturado ao vinagre desde o começo do preparo.

Use panelas e colheres bem lavadas e, de preferência, separe utensílios exclusivos para o preparo.

Evite fogo alto na hora de adicionar o sangue para não talhar o molho.

Verifique se o frango cozinha completamente antes de desligar o fogo.

Com uma organização simples, ingredientes acessíveis e atenção às etapas, você prepara galinha à cabidela em casa de maneira descomplicada. Assim, você preserva o sabor tradicional em uma versão mais prática para o dia a dia e ainda ganha confiança para repetir a receita.