Descubra os segredos da pasta de amêndoas e prepare a sua

A pasta de amêndoas ganha cada vez mais espaço na alimentação de quem busca alternativas mais naturais para o dia a dia. Esse creme surge a partir da trituração do fruto seco e apresenta grande versatilidade. Você pode usá-lo em receitas doces e salgadas e ainda substituir outros tipos de pastas e cremes mais industrializados. Além disso, ele oferece uma composição nutricional interessante para diferentes objetivos alimentares.

Ao contrário de produtos ricos em açúcares adicionados e gorduras hidrogenadas, a pasta de amêndoas geralmente reúne poucos ingredientes. Em muitos casos, ela leva apenas o próprio fruto. Isso transforma o creme em uma opção prática para lanches, acompanhando pães, frutas e diversas preparações, sem exigir muito preparo. Por essa razão, muitas pessoas incluem o consumo desse creme de amêndoas em cafés da manhã, pré-treinos e lanches intermediários.

amêndoas – depositphotos.com / beats1

Quais são os principais benefícios da pasta de amêndoas?

A palavra-chave principal aqui é pasta de amêndoas. Ela se destaca por oferecer gorduras insaturadas, que exercem papel importante na manutenção do equilíbrio lipídico no organismo. Essas gorduras ajudam a reduzir a presença de gorduras consideradas ruins e favorecem aquelas classificadas como benéficas. Esse equilíbrio se associa com frequência ao cuidado com o sistema cardiovascular.

Outro ponto relevante envolve o aporte de proteínas vegetais. Embora não substitua totalmente outras fontes de proteína, a pasta de amêndoas contribui para a ingestão diária. Isso se torna ainda mais útil em dietas baseadas em alimentos de origem vegetal. Em combinação com cereais integrais, ela pode ajudar a compor lanches mais completos do ponto de vista nutricional.

Além disso, a pasta também fornece vitamina E, reconhecida pela ação antioxidante, e minerais como magnésio, cálcio e potássio. Esses nutrientes participam de processos relacionados à contração muscular, à saúde óssea e ao equilíbrio hídrico do corpo. Por isso, muitas pessoas incluem esse creme de amêndoas em planos alimentares voltados a praticantes de atividade física ou a quem apenas busca uma rotina de alimentação mais organizada.

Em comparação com pastas açucaradas, a pasta de amêndoas tende a provocar menos picos glicêmicos, sobretudo quando você consome o creme junto a alimentos ricos em fibras. Dessa forma, ela pode ajudar a manter a energia mais estável ao longo do dia, o que agrada principalmente quem precisa de disposição para estudar, trabalhar ou treinar.

Como a pasta de amêndoas pode entrar na alimentação do dia a dia?

A incorporação da pasta de amêndoas na rotina ocorre de forma simples e não exige grandes mudanças de hábito. Em muitos casos, você apenas substitui outros cremes ou pastas já presentes na mesa. Esse creme de amêndoas pode compor lanches rápidos, entrar em receitas ou integrar preparações mais elaboradas. Assim, ele funciona como ingrediente que traz textura cremosa e sabor suave.

Entre as formas mais comuns de uso da pasta de amêndoas estão:

No pão ou torrada: você pode usar o creme como alternativa a geleias muito açucaradas ou cremes com excesso de gordura saturada.

você pode usar o creme como alternativa a geleias muito açucaradas ou cremes com excesso de gordura saturada. Com frutas: ao combinar o creme com banana, maçã ou pera, você obtém lanches práticos e com boa densidade nutricional.

ao combinar o creme com banana, maçã ou pera, você obtém lanches práticos e com boa densidade nutricional. Em vitaminas e smoothies: uma colher de pasta de amêndoas adiciona cremosidade e contribui com gorduras boas e proteínas.

uma colher de pasta de amêndoas adiciona cremosidade e contribui com gorduras boas e proteínas. Em receitas doces: você pode usar a pasta em recheios de bolos, panquecas, cookies e barras caseiras.

você pode usar a pasta em recheios de bolos, panquecas, cookies e barras caseiras. Em pratos salgados: a pasta entra em molhos cremosos para saladas, legumes assados e até em preparações inspiradas em culinárias de outras regiões.

Para quem observa rótulos, vale atenção aos ingredientes da pasta de amêndoas industrializada. Algumas versões levam apenas amêndoas. Outras incluem açúcar, adoçantes, óleos adicionados e aromatizantes. Portanto, quando você escolhe uma pasta mais simples, com poucos componentes, tende a manter o perfil nutricional mais próximo do alimento original.

Além disso, você pode testar diferentes marcas para comparar textura, sabor e lista de ingredientes. Com essa prática, fica mais fácil selecionar opções com menor teor de açúcar e de aditivos, mantendo o foco em uma alimentação mais natural.

Pasta de amêndoas engorda? Como equilibrar o consumo?

A pasta de amêndoas apresenta densidade calórica relativamente alta, já que se trata de um alimento rico em gorduras. Isso, porém, não significa que o consumo leve automaticamente ao ganho de peso. Esse fato indica, sobretudo, que você precisa observar a quantidade ingerida dentro do contexto da alimentação total do dia. Em geral, porções pequenas já geram boa sensação de saciedade.

Algumas orientações comuns sobre o uso equilibrado desse creme incluem:

Definir porções: medidas como 1 a 2 colheres de sopa costumam entrar em lanches ou em refeições específicas. Combinar com fibras: consumir pasta de amêndoas com frutas, aveia ou pães integrais ajuda a prolongar a sensação de saciedade. Observar o contexto alimentar: o efeito da pasta sobre o peso depende do conjunto da dieta e do gasto energético diário. Evitar exageros por ser “saudável”: o fato de a pasta ter boa composição nutricional não elimina a necessidade de moderação.

Quando você consome a pasta de amêndoas em quantidades adequadas e combina o creme com outros alimentos naturais, ela tende a se encaixar bem em diferentes estratégias alimentares. Isso vale para manutenção, ganho ou perda de peso, sempre dentro de um planejamento coerente.

Se você pratica atividade física com regularidade, pode inserir a pasta em lanches pré ou pós-treino. Contudo, vale ajustar as porções de acordo com seus objetivos e com a orientação de um nutricionista, que avalia necessidades individuais de energia e de macro nutrientes.

Como fazer pasta de amêndoas em casa?

Preparar pasta de amêndoas caseira exige poucos passos e permite controle total dos ingredientes. Assim, você evita aditivos desnecessários e adapta o sabor ao seu gosto. A seguir, você confere uma receita básica que pode ajustar conforme a necessidade.

Ingredientes:

2 xícaras de amêndoas cruas ou torradas, sem sal

1 a 2 colheres de sopa de óleo neutro (opcional, apenas se você precisar para dar ponto)

1 pitada de sal (opcional)

Adoçante natural a gosto, como mel ou açúcar demerara (opcional)

Modo de preparo:

Torrar as amêndoas (opcional): espalhe as amêndoas em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 8 a 10 minutos, mexendo na metade do tempo. Esse passo intensifica o sabor e ajuda a soltar o óleo natural do fruto. Em seguida, deixe as amêndoas esfriarem um pouco antes de bater. Bater no processador: coloque as amêndoas no processador de alimentos e ligue em potência alta. No início, elas se transformam em uma farinha grossa. Depois, a mistura se torna uma farofa úmida. Raspar as laterais: pause o processador de tempos em tempos e raspe as laterais com uma espátula, garantindo que você triture tudo de forma homogênea. Aguardar o ponto cremoso: após alguns minutos, o calor gerado pelo processo faz o óleo natural das amêndoas se liberar. Aos poucos, a massa se transforma em um creme espesso. Esse processo pode levar de 8 a 15 minutos, dependendo da potência do equipamento. Ajustar textura e sabor: se o creme ficar muito espesso, adicione o óleo aos poucos, apenas o suficiente para alcançar a cremosidade desejada. Nesse momento, inclua a pitada de sal e, se desejar, o adoçante escolhido. Em seguida, bata mais um pouco para misturar bem. Armazenar corretamente: transfira a pasta de amêndoas para um pote de vidro bem limpo, com tampa. Em seguida, mantenha o pote na geladeira. A textura tende a ficar mais firme com o frio. Se necessário, mexa bem antes de usar.