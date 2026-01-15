Cortar glúten ajuda a emagrecer? Entenda a verdade por trás da dieta de Matt Damon

Nos últimos anos, a expressão dieta sem glúten passou a aparecer com frequência em entrevistas de famosos, em rótulos de produtos e em conversas do dia a dia. Um dos casos mais citados é o do ator Matt Damon, que relatou ter cortado o glúten da alimentação e perdido cerca de 15 quilos. Assim, esse tipo de relato desperta curiosidade e leva muitas pessoas a se perguntar se a retirada do glúten, por si só, é responsável por uma grande perda de peso.

Antes de associar diretamente a eliminação do glúten ao emagrecimento, é importante entender o que é essa proteína, onde ela está presente e o que dizem os estudos mais recentes. Dessa forma, a discussão costuma envolver não apenas quem deseja emagrecer, mas também indivíduos com condições específicas de saúde. Entre elas, doença celíaca e sensibilidade ao glúten não celíaca, para quem a restrição é uma necessidade médica, e não uma estratégia de estética corporal.

O que é glúten e por que ele é tão comentado?

O glúten é uma proteína encontrada principalmente em cereais como trigo, centeio e cevada. Ele está presente em alimentos comuns do dia a dia, como pães, massas, bolos, biscoitos, pizzas e diversos produtos industrializados. Assim, para pessoas com doença celíaca, o consumo de glúten desencadeia uma reação autoimune que danifica o intestino delgado, exigindo uma dieta totalmente isenta dessa proteína.

Além da doença celíaca, há indivíduos com sensibilidade ao glúten não celíaca, que relatam sintomas intestinais e extraintestinais ao consumir alimentos com glúten. Nesses casos, a exclusão do glúten costuma trazer alívio de sintomas como dor abdominal, distensão, diarreia ou cansaço. Porém, a ligação entre dieta sem glúten e emagrecimento significativo, como a perda de 15 quilos, é um tema que envolve outros fatores além da simples retirada dessa proteína.

Afinal, cortar o glúten emagrece por si só?

As pesquisas disponíveis indicam que a perda de peso associada à retirada do glúten geralmente não ocorre apenas por causa da proteína em si. Afinal, ela também se dá pelo conjunto de mudanças que acompanha essa decisão. Portanto, ao excluir alimentos com glúten, muitas pessoas acabam reduzindo o consumo de produtos ricos em calorias, açúcares e gorduras, como pães brancos, bolos, massas com molhos gordurosos e fast food.

Estudos comparando dietas com e sem glúten mostram que, quando a quantidade total de calorias e a qualidade nutricional são semelhantes, a diferença de peso entre grupos com e sem glúten costuma ser pequena ou inexistente. Ou seja, em outras palavras, o emagrecimento tende a estar ligado ao déficit calórico e à escolha de alimentos menos calóricos e mais nutritivos, e não apenas à ausência do glúten na dieta.

Retirar glúten pode reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados.

A perda de peso está mais associada ao total de calorias ingeridas.

Estudos não apontam o glúten como responsável direto pelo acúmulo de gordura.

O que costuma acontecer quando alguém adota uma dieta sem glúten?

Quando uma pessoa decide seguir uma dieta sem glúten para emagrecer, algumas mudanças frequentes podem explicar a redução de peso observada em muitos casos, como o relatado por celebridades. Entre elas, está o aumento do consumo de alimentos in natura ou minimamente processados. Entre eles, frutas, legumes, verduras, carnes, ovos, feijões e outras fontes de proteína, que costumam ter maior efeito de saciedade e menos calorias por porção.

Outra mudança comum é a diminuição de lanches rápidos e produtos de panificação. Ao cortar pães, bolos e massas tradicionais, a pessoa pode passar a planejar melhor as refeições e a cozinhar mais em casa. Isso frequentemente leva a um padrão alimentar mais equilibrado. No entanto, quando os alimentos com glúten são substituídos por produtos sem glúten industrializados, ricos em açúcar, gorduras e amidos refinados, o efeito pode ser o oposto do desejado, com ganho ou manutenção de peso.

Redução de pães, bolos, biscoitos e massas tradicionais. Aumento do consumo de alimentos frescos. Possível redução na ingestão calórica total. Maior atenção aos rótulos e à composição dos alimentos.

Quando a dieta sem glúten faz sentido e quais cuidados são necessários?

A dieta sem glúten é indispensável para pessoas com diagnóstico de doença celíaca ou alergia ao trigo. Ademais, pode ser considerada em casos de sensibilidade ao glúten não celíaca, sempre com acompanhamento profissional. Para quem busca apenas emagrecimento, estudos apontam que o fator decisivo é o equilíbrio entre calorias ingeridas e gastas. Isso associado à qualidade da alimentação como um todo.

Especialistas em nutrição alertam que retirar o glúten sem orientação pode levar à escolha de produtos sem glúten com baixo teor de fibras e alto teor de amido e gordura. Isso pode comprometer a qualidade nutricional da dieta. Em resumo, relatos como o de Matt Damon tendem a refletir uma combinação de mudanças alimentares e de estilo de vida. Ou seja, não apenas a retirada de uma única proteína. Para quem avalia a possibilidade de uma dieta sem glúten, a recomendação recorrente em pesquisas e diretrizes é buscar avaliação individualizada e basear o emagrecimento em um padrão alimentar equilibrado, sustentável e adequado à própria realidade.