Faça do jeito tradicional: receita de galeto à moda italiana

Entre os pratos mais tradicionais da culinária do sul da Europa, o galeto à moda italiana aparece como uma preparação simples, porém cheia de aromas característicos. Esse tipo de receita geralmente acompanha almoços de família, mesas grandes e o uso generoso de ervas frescas e alho. A carne de frango jovem, mais macia e de cozimento rápido, forma a base do prato. Já o tempero entra em cena como o verdadeiro responsável pelo sabor marcante.

Nessa preparação, o cozinheiro abre o galeto ao meio, marina a carne por algumas horas e, em seguida, leva a ave à churrasqueira, ao forno ou a uma frigideira pesada. A técnica não apresenta grande complexidade, porém exige atenção a detalhes importantes. O tempo de descanso na marinada, a distância certa do fogo e a escolha dos acompanhamentos influenciam diretamente no resultado. A proposta valoriza o frango e evita mascarar o gosto com molhos pesados.

galeto – epositphotos.com / VadimVasenin

O que é o galeto à moda italiana?

O galeto à moda italiana consiste em um frango jovem, pequeno e inteiro, geralmente aberto tipo “borboleta”. O cozinheiro tempera a ave com uma mistura de azeite, alho, limão ou vinho branco e ervas como alecrim, sálvia e orégano. A carne assa até ficar dourada por fora e suculenta por dentro. A receita surgiu em regiões italianas onde as famílias assavam frango em fogões a lenha ou grelhavam a ave. Nessas ocasiões, elas costumavam servir o prato com polenta, batatas ou saladas simples.

Na adaptação para o Brasil, o galeto ganhou espaço em churrascarias e casas de comida típica. Esses estabelecimentos mantêm a base do tempero italiano, porém inserem pequenas variações locais. Mesmo com mudanças de ingredientes, a essência permanece. O cozinheiro trabalha com frango pequeno, bem temperado e assado em fogo moderado. Além disso, o perfume de alho, limão e ervas mediterrâneas continua em destaque na preparação.

Receita de galeto à moda italiana passo a passo

1 galeto inteiro (600 a 800 g), aberto ao meio

(600 a 800 g), aberto ao meio 4 a 5 dentes de alho bem amassados

bem amassados Suco de 1 limão grande ou 2 pequenos

grande ou 2 pequenos 3 colheres (sopa) de azeite de oliva

1/4 de xícara de vinho branco seco (opcional, mas tradicional)

(opcional, mas tradicional) 1 colher (chá) de sal (ajustar a gosto)

(ajustar a gosto) 1/2 colher (chá) de pimenta-do-reino moída na hora

moída na hora Ramos de alecrim fresco

Folhas de sálvia (ou orégano seco, se preferir)

Modo de preparo

Abrir e limpar o galeto: use uma tesoura de cozinha ou faca afiada, retire a espinha dorsal e abra a ave, pressionando o peito até ficar bem plano. Em seguida, remova eventuais excessos de gordura. Preparar a marinada: em uma tigela, misture alho, sal, pimenta, suco de limão, vinho branco, azeite, alecrim e sálvia. No final, obtenha uma pasta líquida e aromática. Temperar o galeto: espalhe a marinada por toda a ave, por dentro e por fora. Massageie bem para que o tempero penetre na carne de maneira uniforme. Deixar descansar: cubra o recipiente e coloque na geladeira por, no mínimo, 2 horas. Para um sabor mais marcante, deixe o descanso chegar a até 8 horas. Assar ou grelhar: leve o galeto à churrasqueira em fogo médio, ao forno preaquecido a 200?°C ou a uma frigideira com grelha. Asse por cerca de 40 a 50 minutos e vire na metade do tempo. Mantenha o preparo até dourar bem e verifique se os sucos saem claros. Servir: deixe a carne repousar alguns minutos antes de cortar, para manter a suculência. Depois disso, sirva com acompanhamentos típicos e finalize com um fio de azeite, se desejar.

Quais acompanhamentos combinam com galeto à moda italiana?

O galeto italiano geralmente chega à mesa com guarnições simples, que não competem com o tempero da carne. A tradição valoriza preparos rústicos, muitos deles assados ou grelhados. Dessa forma, os acompanhamentos seguem a mesma lógica de realçar os ingredientes e evitar excesso de molhos. Assim, a refeição permanece equilibrada e mantém o foco no sabor do frango.

Polenta cremosa ou frita : essa opção representa uma das combinações mais conhecidas em casas de galeto de inspiração italiana.

: essa opção representa uma das combinações mais conhecidas em casas de galeto de inspiração italiana. Batatas assadas : você pode colocar as batatas no forno junto com o frango, para que absorvam parte dos aromas de alho e ervas.

: você pode colocar as batatas no forno junto com o frango, para que absorvam parte dos aromas de alho e ervas. Saladas verdes : folhas variadas com tomate, cebola roxa e azeite ajudam a equilibrar a refeição e trazem frescor ao prato.

: folhas variadas com tomate, cebola roxa e azeite ajudam a equilibrar a refeição e trazem frescor ao prato. Legumes grelhados : abobrinha, berinjela e pimentão reforçam o perfil mediterrâneo do prato e complementam bem a carne.

: abobrinha, berinjela e pimentão reforçam o perfil mediterrâneo do prato e complementam bem a carne. Pão italiano: esse tipo de pão facilita aproveitar os sucos que se formam na assadeira ou na grelha.

Dicas para deixar o galeto à moda italiana mais saboroso

Alguns cuidados simples tornam o galeto à moda italiana ainda mais marcante. O tempo de marinada destaca-se como um dos fatores mais importantes. Quanto mais a carne descansa, mais ela absorve os temperos e ganha profundidade de sabor. Além disso, controlar o fogo ou a temperatura do forno evita calor excessivamente alto no início, que queimaria a pele antes de o interior cozinhar por completo.

Durante o preparo, muitos cozinheiros pincelam o galeto com parte da marinada reservada ou com uma mistura de azeite e ervas. Esse cuidado ajuda a manter a umidade e reforça o aroma. Em muitas cozinhas, o responsável pela receita substitui o limão por uma combinação de vinho branco e um toque de vinagre, criando uma versão ligeiramente diferente, mas dentro do mesmo estilo italiano. Dessa maneira, a receita continua fiel à ideia original: frango jovem, bem temperado e preparado de forma simples, com destaque absoluto para a qualidade dos ingredientes.