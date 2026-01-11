Entenda por que Concórdia é a capital brasileira do frango

Localizada no Oeste de Santa Catarina, Concórdia ganhou o apelido de capital nacional do frango e, ao longo de décadas, consolidou essa identidade no cenário brasileiro. A cidade, com pouco mais de 70 mil habitantes, tornou-se referência em avicultura industrial. Dessa forma, atrai investidores, profissionais e curiosos interessados em entender como a produção de carne de frango movimenta a economia local. Além disso, influencia hábitos alimentares em todo o país. Esse título não surgiu por acaso e se liga a uma trajetória histórica e empresarial marcada por planejamento e inovação.

Concórdia se destaca não apenas pelo volume de produção, mas também pela forma como estrutura uma cadeia completa. Essa cadeia vai da pesquisa genética ao produto final nas gôndolas dos supermercados. O frango produzido na região chega a mercados internos e externos. Assim, alimenta um setor que envolve agricultores, cooperativas, indústrias e serviços associados, como logística, nutrição animal e tecnologia. Dessa forma, a cidade se tornou um polo estratégico para quem acompanha temas ligados à economia agroindustrial. Do mesmo modo, atrai quem se interessa por gastronomia baseada em proteína de origem animal.

Por que Concórdia é chamada de capital nacional do frango?

O título de capital nacional do frango se relaciona principalmente ao papel pioneiro de Concórdia na avicultura brasileira em grande escala. Desde a metade do século XX, produtores rurais da região investem em granjas com apoio de cooperativas e empresas locais. O clima favorável, a disponibilidade de grãos para ração e a tradição agrícola formam uma combinação decisiva. Isso facilita a expansão dos aviários. Com o tempo, a produção familiar se integrou às agroindústrias. Desse modo, a região consolidou um modelo de integração que ainda hoje caracteriza o setor.

Esse modelo de integração funciona com contratos em que o produtor rural assume o manejo dos frangos. Enquanto isso, a empresa fornece pintinhos, ração, assistência técnica e compra garantida da produção. Esse arranjo reduz riscos para pequenos e médios agricultores e permite padronização de qualidade. Além disso, o modelo estimula investimentos contínuos em tecnologia e biosseguridade. Assim, Concórdia se tornou um laboratório a céu aberto de organização de uma cadeia produtiva eficiente e conectada. Como resultado, a cidade ganhou destaque nacional e fortaleceu sua imagem no mercado internacional.

Empresas e cooperativas que impulsionaram a avicultura em Concórdia

A força de Concórdia na avicultura se liga diretamente à presença de grandes empresas e cooperativas do setor. Entre os nomes mais conhecidos, a Cooperativa Central Aurora Alimentos nasceu na região e hoje figura entre os principais grupos de proteína animal do Brasil. A atuação de cooperativas como a Aurora estruturou redes de produtores integrados, frigoríficos, fábricas de ração e centros de distribuição. Com isso, a cidade se consolidou como eixo logístico para o escoamento da carne de frango.

Além da Aurora, outras cooperativas e agroindústrias da região Oeste catarinense mantêm unidades em Concórdia. Assim, formam um ambiente competitivo e, ao mesmo tempo, cooperativo. Essa concentração de empresas especializadas gera empregos diretos nas plantas industriais. Paralelamente, cria empregos indiretos em transportadoras, oficinas, comércios de insumos, laboratórios e serviços de engenharia e medicina veterinária. Em 2025, a cidade segue conectada às principais tendências do setor, como bem-estar animal, rastreabilidade e redução de impactos ambientais. Desse modo, atende exigências de mercados internacionais e reforça sua reputação como polo inovador.

Cooperativas de produtores : organizam agricultores e garantem acesso a tecnologia e crédito.

: organizam agricultores e garantem acesso a tecnologia e crédito. Frigoríficos e abatedouros : processam milhões de aves por ano para o mercado interno e exportações.

: processam milhões de aves por ano para o mercado interno e exportações. Fábricas de ração : transformam milho e soja em alimento balanceado para as aves.

: transformam milho e soja em alimento balanceado para as aves. Centros de pesquisa e assistência técnica: desenvolvem genética, sanidade e manejo mais eficientes.

Qual é a importância econômica de Concórdia para o mercado de frango?

Do ponto de vista econômico, Concórdia atua como um dos principais motores da avicultura brasileira. A cidade contribui de forma relevante para o Produto Interno Bruto agroindustrial de Santa Catarina. Esse estado figura entre os maiores exportadores de carne de frango do país. A receita gerada pelas indústrias de frango circula no comércio local, no setor de serviços e na construção civil. Consequentemente, influencia a qualidade da infraestrutura urbana e o nível de renda da população.

A cadeia do frango em Concórdia também impacta fortemente o mercado de trabalho. Plantas industriais operam em regime intenso e demandam mão de obra em diferentes níveis de qualificação. Do trabalho nas linhas de abate e cortes até áreas como tecnologia da informação, logística internacional e controle de qualidade, a avicultura abre espaço para carreiras variadas. Além disso, programas de formação técnica e universitária da região reforçam a qualificação de profissionais. Para quem observa a economia, Concórdia mostra como uma especialização regional pode gerar desenvolvimento contínuo. Isso ocorre quando a região estimula inovação, capacitação e diversificação de serviços ligados ao setor.

Geração de empregos diretos e indiretos em larga escala. Estímulo ao agronegócio regional, especialmente produtores de milho e soja. Aumento da arrecadação municipal, com reflexos em educação, saúde e infraestrutura. Participação constante nas exportações brasileiras de carne de frango.

Relação de Concórdia com a gastronomia e a cultura do frango

A identidade de capital brasileira do frango também se reflete na cultura cotidiana de Concórdia. A presença do frango nas mesas, em receitas típicas e em eventos gastronômicos aparece de forma marcante. Restaurantes e feiras costumam destacar pratos com frango assado, grelhado ou em preparos regionais. Assim, aproximam a produção industrial da experiência de quem se interessa por gastronomia. Além disso, chefs locais criam versões autorais de pratos tradicionais com foco em cortes de frango. Essa conexão entre campo, indústria e cozinha doméstica mantém viva a relação simbólica da cidade com a avicultura.

Festividades locais, encontros técnicos e feiras agroindustriais frequentemente usam a imagem do frango como elemento de identidade visual. Ao mesmo tempo, escolas, instituições de ensino técnico e universidades da região desenvolvem projetos ligados à produção de alimentos, segurança alimentar e inovação na cadeia de aves. Em alguns casos, esses projetos incluem iniciativas de sustentabilidade, aproveitamento integral da carcaça e redução de desperdício. Assim, Concórdia combina tradição produtiva, pesquisa e consumo. Ano após ano, reforça o título de capital nacional do frango diante de quem acompanha tanto a economia quanto a culinária brasileira.