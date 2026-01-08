Veja uma receita do tradicional prato Angu à Mineira

Entre os pratos mais tradicionais da culinária de Minas Gerais, o Angu à Mineira ocupa lugar de destaque nas mesas de famílias de diferentes regiões do estado. Preparado com poucos ingredientes e muito ligado ao dia a dia rural, o angu acompanha bem molhos encorpados, carnes, feijão tropeiro e outros preparos típicos. Ademais, a receita tem fama de simples. Porém, alguns detalhes de cozimento fazem diferença na textura e no sabor final.

Ao contrário da polenta italiana, que costuma levar temperos e queijos diretamente na massa, o angu mineiro se notabiliza por ser neutro, sem sal e sem gordura, funcionando como base para outros pratos. Assim, esse aspecto permite que sirva-se o prato tanto no almoço quanto no jantar, adaptando-se a diferentes tipos de molho. Em muitas casas, o preparo do angu está associado à ideia de comida farta, servida em família, sempre em boa quantidade.

O Angu à Mineira é um tipo de mingau espesso feito com fubá de milho cozido em água, mexido até atingir consistência firme e cremosa – depositphotos.com / Dream79

O que é o Angu à Mineira e por que ele é tão usado na cozinha?

O Angu à Mineira é um tipo de mingau espesso feito com fubá de milho cozido em água, mexido até atingir consistência firme e cremosa. Tradicionalmente, é preparado sem sal, para que o sabor principal venha dos acompanhamentos, como molhos de carne, frango com quiabo ou ensopados diversos. A base de milho torna o prato versátil e de fácil digestão, o que explica sua presença constante em refeições do interior mineiro.

Além de combinar com diferentes tipos de carne, o angu também aparece ao lado de preparos como ovo frito, couve refogada e feijão bem temperado. Em algumas regiões, o mesmo preparo recebe nomes variados, mas a lógica é semelhante: fubá cozido lentamente, com bastante paciência no fogo. A textura correta é uma das características mais valorizadas desse prato típico.

Receita tradicional de Angu à Mineira passo a passo

Para preparar um angu mineiro tradicional, é importante respeitar as proporções de água e fubá e evitar pressa no cozimento. A seguir, uma versão básica que pode ser adaptada de acordo com a quantidade de pessoas à mesa.

Ingredientes para o Angu à Mineira

2 litros de água

2 xícaras (chá) de fubá de milho fino ou médio

Água extra para dissolver o fubá (cerca de 2 xícaras)

Sal a gosto (opcional, de acordo com o costume da casa)

Modo de preparo do angu

Separar uma panela grande e funda, pois o angu espirra durante o cozimento. Aquecer os 2 litros de água em fogo médio até começar a formar pequenas bolhas, sem deixar ferver vigorosamente. Em uma tigela, misturar o fubá com a água fria reservada, mexendo bem até dissolver completamente e evitar grumos. Com a água da panela já quente, adicionar a mistura de fubá aos poucos, mexendo sem parar com uma colher de pau ou similar. Continuar mexendo enquanto o angu engrossa, mantendo o fogo médio para não queimar no fundo. Quando começar a borbulhar mais forte, reduzir o fogo e seguir mexendo de tempos em tempos por cerca de 30 a 40 minutos, até ficar bem cozido e liso. Ajustar o sal, se for o caso, e desligar o fogo quando o angu estiver firme, se soltando levemente do fundo da panela. Servir imediatamente, ainda quente, acompanhado do molho ou carne escolhida.

Como servir Angu à Mineira com acompanhamentos típicos?

O Angu à Mineira costuma ser servido em porções generosas, geralmente ocupando boa parte do prato, com o molho ou ensopado por cima. Essa forma de servir permite que o angu absorva o sabor do caldo, deixando a refeição mais uniforme. Em muitos lares, o angu entra no lugar do arroz em alguns dias da semana, especialmente quando há sobras de carne ensopada.

Entre os acompanhamentos mais comuns para o angu mineiro, destacam-se:

Molho de carne bovina bem apurado, com bastante caldo.

Frango com quiabo, servido com bastante molho por cima do angu.

Feijão tropeiro, couve refogada no alho e torresmo crocante.

Linguiça frita ou assada, com molho de tomate rústico.

Ovo frito com gema mole, que se espalha sobre o angu quente.

Em restaurantes de comida mineira, o prato costuma aparecer em bufês e fogões a lenha, mantido aquecido em panelas de ferro ou de barro. Em casas de família, o angu geralmente é consumido logo após o preparo, quando ainda está bem cremoso, pois tende a endurecer ao esfriar.

O Angu à Mineira costuma ser servido em porções generosas, geralmente ocupando boa parte do prato, com o molho ou ensopado por cima – Reprodução/Youtube

Cuidados, variações e reaproveitamento do angu

Alguns cuidados simples ajudam a garantir um Angu à Mineira bem feito. É importante mexer a mistura com frequência, principalmente no início, para impedir a formação de pelotas. O uso de panela de fundo grosso também contribui para evitar que o angu agarre e queime. Caso isso aconteça, recomenda-se não raspar o fundo da panela, para que o gosto de queimado não se espalhe.

Quando sobra angu de um dia para o outro, muitas pessoas aproveitam para preparar novas receitas. Uma prática comum é cortar o angu já firme em pedaços e dourar na frigideira com um pouco de gordura, formando cubos crocantes por fora e macios por dentro. Outra possibilidade é utilizá-lo como base para gratinados, combinado com queijo e molho de tomate. Dessa forma, o prato típico mineiro se adapta a diferentes situações, mantendo sua presença constante no cardápio de muitas famílias.