Mesmo quando a água chega tratada, ela passa algum tempo guardada no reservatório da casa. Poeira, insetos ou sujeira podem comprometer esse cuidado. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda limpar a caixa-d’água a cada seis meses e repetir a higienização quando houver alguma situação que possa contaminar a água.
Por que a caixa-d’água precisa de limpeza?
A água tratada pode perder qualidade quando entra em contato com sujeira dentro do reservatório. Uma tampa mal colocada favorece a entrada de elementos externos. O interior da caixa exige atenção mesmo que o plástico, a fibra ou a alvenaria pareçam limpos vistos de fora.
O Ministério da Saúde recomenda higienização a cada seis meses e também depois de situações como enchentes ou entrada de animais. O intervalo é uma orientação preventiva, não uma prova de que toda caixa terá a mesma quantidade de sujeira.
O problema não depende só da água da rua
O abastecimento público passa por tratamento, mas a água precisa permanecer protegida até chegar à torneira. A distribuição de água inclui etapas que dependem de boas condições de armazenamento. Um reservatório destampado rompe parte dessa proteção e merece reparo imediato.
Folhas, poeira, insetos e rachaduras são sinais que pedem avaliação. Cor, cheiro ou gosto diferentes também justificam atenção, mas a ausência desses sinais não garante, por si só, que o reservatório esteja em boas condições.
O que observar antes de fazer a higienização?
Verifique o acesso ao reservatório, a altura, o estado da tampa e as condições de segurança. Não entre em caixas ou espaços confinados sem avaliação profissional. Superfícies molhadas, escadas e eletricidade podem representar riscos maiores do que a sujeira.
- Data: registre quando a limpeza foi feita pela última vez.
- Tampa: mantenha bem ajustada e sem frestas.
- Paredes: procure rachaduras, vazamentos e sujeira acumulada.
- Acesso: não improvise escadas ou entrada em locais perigosos.
- Profissional: contrate ajuda quando o trabalho não for seguro.
- Desinfecção: utilize somente produtos e quantidades previstos na orientação oficial.
- Registro: guarde a data do serviço para acompanhar os próximos seis meses.
Use o procedimento da companhia de água ou do órgão de saúde local. A Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde apresenta orientações para preservar a água. Não misture produtos de limpeza nem invente dosagens de desinfetante.
O prazo também vale em situações inesperadas
Os seis meses são uma referência para uma caixa em condições normais. Depois de enchente, queda de animal ou suspeita de contaminação, não espere a data prevista. A situação pede verificação e higienização conforme orientação sanitária.
Em condomínios, a administração precisa planejar o serviço para não deixar moradores sem aviso ou com água inadequada. Registrar a limpeza e os cuidados realizados facilita acompanhar a manutenção e identificar problemas recorrentes. O serviço deve incluir verificação da tampa e dos pontos de entrada.
Quem deve fazer a limpeza?
Algumas caixas pequenas podem ser higienizadas seguindo um roteiro oficial, desde que o acesso seja seguro. Para reservatórios altos, grandes ou de entrada difícil, o mais prudente é contratar serviço capacitado. O tamanho da caixa não elimina o risco de queda.
Antes de mexer em tubulações ou registros, identifique o sistema da residência. Intervenções mal feitas podem contaminar a rede interna ou causar vazamentos. Quando surgirem dúvidas, consulte a companhia de abastecimento e um profissional responsável. O contrato pode informar como a limpeza e a desinfecção serão registradas.
Uma tampa firme completa a proteção
Limpar e deixar a caixa aberta logo depois não resolve o problema. O reservatório precisa de tampa íntegra e fechamento correto, além de proteção contra a entrada de sujeira. Uma pequena fresta pode desfazer parte do cuidado.
A anotação da última limpeza ajuda a lembrar do próximo prazo. Com manutenção regular, inspeção da tampa e respeito às orientações sanitárias, a água fica melhor protegida dentro de casa, sem depender apenas da aparência externa da caixa.
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