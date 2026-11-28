Antes da lata de sardinha, houve garrafas de vidro fechadas e bem aquecidas. Quem teve a ideia foi o confeiteiro francês Nicolas Appert, que em 1810 recebeu 12 mil francos do governo de Napoleão por um método de conservar comida. Em troca, precisou contar ao mundo inteiro como fazia aquilo na sua cozinha.

Um confeiteiro de Paris resolveu guardar comida no vidro

Nicolas Appert não era cientista. Antes de abrir sua confeitaria na rua des Lombards, em Paris, ele tinha sido cozinheiro, sommelier e comerciante de vinhos. Foi nessa vida de cozinha que passou anos testando um jeito de fazer alimentos prontos durarem muito mais do que alguns dias, sem salgar nem defumar.

O processo parecia simples: colocar a comida preparada em garrafas ou frascos de vidro, vedar bem e aquecer os recipientes. O difícil eram os detalhes. Quanto tempo de calor cada alimento aguentava, como fechar sem deixar ar entrar, como evitar que o vidro estourasse. Appert foi ajustando tudo na tentativa e erro, produto por produto.

Imagem ilustrativa: Appert vedava a comida em vidro e aquecia os recipientes, ajustando o tempo para cada produto

Quem pagou os 12 mil francos?

O governo francês. Em 30 de janeiro de 1810, depois do parecer favorável de uma comissão, o ministro do Interior, o conde de Montalivet, comunicou a recompensa. Os registros da época mostram que o prêmio de 12 mil francos veio com uma condição.

Antes, em 1809, o ministro havia oferecido duas saídas: uma patente com direito a cobrar pelo uso ou a publicação livre da descoberta em troca do prêmio. Appert escolheu dividir o segredo com todos e pagou do próprio bolso a impressão do livro, lançado em junho de 1810 com 6 mil exemplares, um manual para todas as casas.

Por que a Marinha francesa queria essa comida?

Para um país em guerra, a novidade valia ouro. Navios passavam meses no mar, e a alimentação dos marinheiros dependia de carne salgada, biscoito duro e muita sorte. A comida de Appert abastecia sobretudo a Marinha francesa, que testou as provisões em seus portos entre 1806 e 1807, e cartas publicadas junto ao manual relatam provisões avaliadas depois de longas viagens.

O interesse ia além do mar. Transportar alimentos preparados que demoravam mais a estragar ajudava exércitos, viajantes e cidades distantes das fazendas. Era exatamente o tipo de solução que um governo em campanha militar queria ver espalhada, e por isso a recompensa veio atrelada à divulgação do método.

O método de Appert seguia uma sequência que a indústria repetiria depois:

Preparar o alimento

Colocar em garrafas ou frascos de vidro

Vedar os recipientes com rolha

Aquecer pelo tempo certo para cada produto

Imagem ilustrativa: a comida de Appert abastecia sobretudo a Marinha francesa, que a testou em seus portos entre 1806 e 1807

Como Appert conservava comida sem conhecer os micróbios?

Na prática, sem saber o porquê. O calor inativava os organismos que estragam a comida, e a vedação impedia que novos entrassem. Só que ninguém, na época, sabia que eram micróbios. A explicação veio décadas depois, com os trabalhos de Louis Pasteur, que a partir de 1860 mostrou o papel desses seres na deterioração.

Isso torna a façanha ainda mais curiosa. Appert acertou o procedimento por observação, sem a teoria que hoje parece óbvia. O método antecede também as regras atuais de segurança dos alimentos e os processos validados para cada tipo de produto industrial.

A lata ganhou uma patente do outro lado do canal

O recipiente de metal entrou em cena com o comerciante Peter Durand, que obteve na Grã-Bretanha, também em 1810, uma patente que incluía o uso de recipientes de ferro estanhado no lugar do vidro. Em 1813, uma firma que comprou os direitos da patente abriu em Londres a primeira fábrica de enlatados.

O que liga os dois momentos é o princípio de aquecer e vedar o alimento, aplicado a recipientes diferentes. O vidro frágil de Appert deu lugar ao metal resistente, mais fácil de empilhar e transportar, e a conserva ganhou escala industrial. A lata de hoje carrega esse parentesco.

A história do concurso de Napoleão ficou maior que os fatos

Uma versão popular diz que Napoleão anunciou pessoalmente um concurso aberto para quem inventasse um jeito de conservar comida. Os documentos sustentam outra coisa: uma recompensa do governo francês, decidida pelo ministro depois de avaliar o método, com a exigência de torná-lo público.

Mesmo sem o concurso épico, o feito continua impressionante. Guardar alimentos por meses sempre foi um desafio da humanidade, como mostram restos de refeições antigas. Appert encontrou uma resposta que segue na despensa.