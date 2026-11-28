Em 1700, Mary Astell publicou uma crítica ao casamento em que perguntou por que as mulheres eram tratadas como escravas se a liberdade era apresentada como direito dos homens. A frase de Some Reflections upon Marriage questiona uma contradição social e jurídica da época, sem descrever todos os casamentos atuais.

Mary Astell criticou uma desigualdade antiga

A filósofa inglesa Mary Astell publicou Some Reflections upon Marriage em 1700. Na obra, ela questionou as limitações impostas às mulheres, especialmente quando a autoridade do marido era tratada como algo natural e difícil de contestar. O debate permanece ligado à linguagem política de seu tempo.

A crítica aparece em um período de debates sobre liberdade, razão e governo. Astell observa que o discurso sobre liberdade não era aplicado de forma igual às relações domésticas. Sua pergunta mostra essa incoerência por meio de uma comparação forte e deliberada.

Casal inglês de 1700 aparece diante de documentos domésticos, com o homem segurando chaves numa cena sobre desigualdade de poder // Imagem ilustrativa feita por IA

Em que contexto surgiu a pergunta sobre liberdade?

A formulação original registrada pela Duke University Libraries pergunta, em inglês, como todas as mulheres poderiam nascer escravas se todos os homens nascem livres. A palavra homens tinha, naquele debate, um uso ligado a princípios gerais de liberdade. O contraste alcançava tanto costumes quanto regras aceitas sem discussão.

O problema apontado não se limita ao direito de escolher um parceiro. Astell discute dependência e falta de poder dentro de relações em que uma pessoa podia decidir por outra. Essa desigualdade afeta a possibilidade de discordar, administrar a vida e proteger interesses.

O casamento expunha limites da autonomia feminina

A autora questionava a diferença entre defender a liberdade política e aceitar uma estrutura familiar de mando. O casamento de sua época operava sob regras jurídicas e costumes que atribuíam poderes muito diferentes a homens e mulheres.

Os pontos centrais ajudam a organizar o sentido da expressão:

Obra: Some Reflections upon Marriage, publicada em 1700.

Some Reflections upon Marriage, publicada em 1700. Autora: a filósofa inglesa Mary Astell.

a filósofa inglesa Mary Astell. Questão: diferença entre liberdade defendida e dependência matrimonial.

diferença entre liberdade defendida e dependência matrimonial. Linguagem: uso crítico da palavra escravas.

uso crítico da palavra escravas. Limite: contexto histórico diferente das leis atuais.

Isso ajuda a entender o tom provocador da pergunta. Astell não fazia uma contagem de casamentos nem afirmava que todas as mulheres viviam experiências idênticas. Ela identificava uma contradição de princípios e procurava expor sua gravidade aos contemporâneos. A pergunta exige atenção aos direitos concretos reconhecidos naquele período.

Pesquisadora consulta livro inglês antigo sobre casamento e liberdade feminina numa biblioteca, com páginas apoiadas em suporte de conservação // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que a palavra escravas aparece na frase?

A palavra escravas funciona como recurso crítico de linguagem e deve ser lida no ambiente histórico da obra. A autora destacava uma condição de submissão legal e social; isso não autoriza equiparar sem distinção situações diferentes de coerção.

Ler a frase de modo literal e isolado pode apagar os argumentos da filósofa. O alvo principal era a autoridade sem reciprocidade dentro da vida conjugal. Por isso, a pergunta vale mais como crítica política e moral do que como descrição universal de famílias.

A filosofia confronta direitos e práticas sociais

O documento histórico conservado no Project Gutenberg permite consultar as reflexões sobre educação, casamento e responsabilidade. O debate se conecta à vida de uma pensadora que defendia melhores oportunidades intelectuais para mulheres, em especial o acesso ao conhecimento.

A trajetória de Mary Astell revela que o direito de argumentar também podia ser uma forma de resistência. Ao examinar normas aceitas por costume, ela exigia uma justificativa racional para diferenças consideradas óbvias pelos responsáveis pelas instituições.

O que a pergunta ainda ajuda a examinar?

Hoje, leis e relações familiares mudaram profundamente em muitos países. Ainda assim, a pergunta faz lembrar que igualdade anunciada em teoria precisa ser comparada com direitos e condições vividas na prática, sem apagar as diferenças entre épocas.

O valor histórico da frase está nessa tensão. Liberdade e dependência não podem ser avaliadas apenas pelo nome dado a uma instituição. Elas também exigem observar quem decide, quem pode discordar e quais alternativas cada pessoa realmente possui.