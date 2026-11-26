Em Guam, no Pacífico, a floresta quase perdeu o canto dos pássaros. A culpada é uma cobra que chegou de carona em cargas depois da Segunda Guerra. Para conter a invasora, os Estados Unidos testaram lançar do alto camundongos mortos com paracetamol, remédio comum para gente e mortal para essa serpente.

Uma cobra clandestina mudou a floresta de Guam

A cobra-arborícola-marrom, ou Boiga irregularis, é nativa da Austrália, da Nova Guiné, das Ilhas Salomão e da Indonésia. Em Guam, ninguém a convidou: o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aponta que ela provavelmente chegou escondida em cargas do pós-guerra, sem que ninguém percebesse a passageira extra.

O problema é que a ilha nunca tinha convivido com nada parecido. As aves nativas evoluíram sem precisar fugir de uma serpente que sobe em árvores e caça à noite. Para a recém-chegada, cada ninho virou um banquete sem vigilância, e a população dela cresceu sem freio.

Imagem ilustrativa: em um trecho de 100 hectares, as quedas de 90% nas populações de aves levaram em média 1,6 ano

Quantas aves a cobra conseguiu apagar da ilha?

Um levantamento publicado pelo USGS, o serviço geológico americano, reconstituiu o declínio das aves de Guam e concluiu que 17 de 18 espécies nativas foram duramente atingidas. Doze provavelmente deixaram de se reproduzir na ilha principal. No norte, a maioria despencou entre 1976 e 1986.

A velocidade assusta. Num trecho de floresta de 100 hectares, quedas de 90% ou mais levaram em média 1,6 ano. Vale separar sumir de Guam e sumir do planeta: algumas espécies resistem em outras ilhas ou em criadouros, enquanto outras foram extintas de vez. Lagartos também entraram na conta.

O plano usa paracetamol escondido em camundongos

A arma escolhida parece piada, mas funciona na química da cobra. O paracetamol, chamado de acetaminofeno nos Estados Unidos, é tóxico para a Boiga irregularis. Pesquisadores do NWRC, centro de pesquisa de fauna do governo americano, passaram então a avaliar iscas feitas com camundongos tratados com o remédio.

O camundongo morto entra porque essa serpente também aceita presa pronta, sem precisar caçar. O desafio estava no endereço da entrega. A cobra vive no alto, entre galhos e folhas, então a isca precisava ficar presa na copa das árvores em vez de cair no chão, onde outros bichos poderiam pegá-la antes.

Os testes com iscas lançadas do ar seguiram um roteiro em etapas:

Escolha de dois trechos de floresta com 55 hectares cada

Lançamento aéreo das iscas tratadas a partir de 2013

Comparação com uma área de referência sem iscas

Acompanhamento das cobras por 16 meses

Imagem ilustrativa: os testes com iscas lançadas do ar começaram em 2013, em dois trechos de 55 hectares

Por que jogar as iscas de helicóptero?

Porque boa parte da mata de Guam é fechada, acidentada e difícil de percorrer a pé. Espalhar iscas pelo ar permite cobrir áreas grandes em pouco tempo e alcançar trechos da mata de difícil acesso para as equipes em terra.

A meta, porém, não é zerar a espécie de uma tacada só. O objetivo documentado é reduzir a pressão da cobra em áreas manejadas e proteger locais sensíveis, onde aves poderiam voltar a viver com alguma segurança. É um trabalho de contenção, feito de pedaço em pedaço da floresta.

Como impedir que a cobra pegue outra carona?

Aqui mora a outra metade da missão. Se a serpente entrou na ilha escondida em carga, pode sair do mesmo jeito. Por isso os serviços de fauna dos Estados Unidos vistoriam cargas e aviões que deixam Guam, usam armadilhas e mantêm equipes treinadas para encontrar o animal antes do embarque.

A preocupação faz sentido. Outras ilhas do Pacífico abrigam aves que também nunca conheceram uma cobra arborícola, e repetir a história seria desastroso. Nesse esforço, as iscas aéreas são só uma das ferramentas, combinadas com fiscalização e projetos de recuperação local.

Guam virou um alerta para ecossistemas isolados

A floresta silenciosa mostrou o estrago que um único predador novo pode causar. Em ilhas, as espécies evoluem isoladas e muitas vezes não têm comportamento de defesa diante de um invasor que chega de carona, como a cobra de Guam.

Por isso o camundongo com remédio, por mais estranho que soe, faz parte de uma estratégia longa. Ele ajuda a abrir espaço para a fauna em trechos escolhidos, enquanto a vigilância nas cargas tenta garantir que a história não se repita em outro pedaço do oceano.