O futuro pode despertar vontade de viver novas experiências e medo do que ainda não aconteceu. Countee Cullen transformou essa expectativa num compromisso: “Tenho um encontro marcado com a Vida”. No poema, a esperança convive com outro sentimento. O poeta teme que a morte chegue antes de realizar esse encontro.

Que encontro aparece no poema de Countee Cullen?

Em I Have a Rendezvous With Life, a Vida surge como alguém com quem o eu lírico combinou um encontro. O texto está disponível na Academy of American Poets. A escolha dá rosto a uma ideia abstrata: viver passa a parecer algo aguardado com atenção.

O encontro imaginado deve acontecer em dias que ainda virão. Há esperança no futuro, mas não existe garantia de que o compromisso será cumprido. Essa incerteza atravessa o poema e impede que ele seja reduzido a um recado alegre sobre esperar o melhor.

Jovem espera ao lado de uma mesa de jardim preparada para duas pessoas, com cadeira vazia e árvores floridas ao redor // Imagem ilustrativa feita por IA

A morte também participa da imagem

Cullen coloca a morte como possibilidade real que pode surgir antes do encontro desejado. A tensão nasce daí: alguém pode querer aproveitar a existência e, ao mesmo tempo, saber que o tempo de que dispõe não está sob seu controle.

O eu lírico admite medo mesmo quando fala de coragem diante de estradas difíceis. Essa combinação torna a voz mais humana do que uma mensagem de vitória certa. O poema reúne vontade de viver e insegurança, sem fingir que uma elimina a outra.

Por que chamar a vida de encontro?

Um encontro envolve expectativa, preparação e a presença de algo que ainda não aconteceu. A comparação permite falar do futuro sem enumerar realizações. Para Cullen, viver aparece como experiência desejada, não como uma lista de tarefas que precisam estar prontas.

Algumas imagens do poema ajudam a acompanhar esse contraste:

Futuro: os dias que o eu lírico ainda espera conhecer.

os dias que o eu lírico ainda espera conhecer. Encontro: a vida imaginada como presença aguardada.

a vida imaginada como presença aguardada. Primavera: a imagem de renovação ligada à expectativa.

a imagem de renovação ligada à expectativa. Estrada: as dificuldades que aparecem no caminho.

as dificuldades que aparecem no caminho. Morte: o limite que pode interromper o compromisso.

Na vida comum, a sensação pode surgir antes de uma viagem, do começo de um curso ou de um reencontro familiar. Esses exemplos ajudam a entender a imagem, mas não são acontecimentos relatados pelo poeta. A cena é literária e deve continuar assim.

Mão segura um relógio de bolso diante de um jardim florido, com nuvens escuras ao longe e luz dourada entrando pela janela // Imagem ilustrativa feita por IA

O autor fez parte do Renascimento do Harlem

Countee Cullen integrou uma geração de escritores negros que ganhou projeção nas décadas de 1920 e 1930. O panorama do Renascimento do Harlem registra que sua coletânea Color, de 1925, esteve entre os marcos literários daquele período.

Conhecer essa trajetória ajuda a situar a produção do poeta, mas o poema do encontro com a vida não deve ser transformado automaticamente numa declaração sobre um evento específico de sua biografia. A leitura precisa partir das palavras efetivamente escritas, inclusive das dúvidas.

Representação de escritório literário no Harlem dos anos 1920 mostra um jovem escritor negro revisando folhas junto à janela // Imagem ilustrativa feita por IA

O contraste entre primavera e medo dá força ao poema

A primavera aparece como sinal de renovação, enquanto a morte representa a interrupção possível. Essas duas imagens tornam o futuro atraente e frágil ao mesmo tempo. O resultado é uma expectativa que não ignora o limite da vida e não oferece segurança absoluta.

A biografia de Countee Cullen ajuda a localizar o autor, mas a força do verso está na maneira como o poema aproxima ideias opostas. Esperar pela vida pode significar desejar experiências novas justamente porque ninguém sabe quanto tempo tem.

O que a frase pode significar hoje?

Quem espera uma oportunidade pode reconhecer nessa imagem a mistura de ânimo e receio. Um projeto desejado pode não acontecer como planejado, e isso não torna a expectativa inútil. A frase sugere atenção ao que ainda pode acontecer, sem prometer resultados.

O encontro marcado de Cullen não é um convite para ignorar perigos ou pressões reais. Ele coloca lado a lado o desejo de chegar ao futuro e o medo de perdê-lo. É essa esperança acompanhada de incerteza que sustenta o poema até o final.