Uma experiência agradável para alguém pode ser incômoda para outra pessoa, mesmo quando ambas têm razões válidas. A imagem destaca que gostos pessoais não devem ser tratados como medidas universais de qualidade.

O que significa alimento para um e veneno para outro?

A frase inglesa one man’s meat is another man’s poison expressa a ideia de que as pessoas têm preferências diferentes. O Cambridge Dictionary registra essa oposição entre algo apreciado por alguém e algo que outra pessoa não gosta ou considera inadequado.

A palavra meat aparece na imagem como alimento, mas a frase não exige uma interpretação literal. Ela pode ser usada para falar de música, viagens, roupas e hábitos. O contraste com veneno aumenta o efeito da comparação, sem dizer que todo desgosto representa perigo real.

Dois amigos ouvem música na sala, com uma mulher acompanhando o ritmo e um homem demonstrando pouco interesse pela mesma canção // Imagem ilustrativa feita por IA

A metáfora vai além da comida

Uma pessoa pode gostar de lugares cheios, enquanto outra prefere silêncio. Para a primeira, a festa é diversão; para a segunda, pode ser cansativa. O provérbio explica esse desencontro de gostos sem precisar declarar que uma das opções é a escolha correta.

O Refranero Multilingüe do Instituto Cervantes também registra o ditado e suas variantes. O contraste entre comida e veneno aparece como uma figura de linguagem. Quando alguém usa a frase, normalmente quer destacar preferências opostas, e não dar uma orientação sobre alimentação.

Por que gostos diferentes causam discussões?

Muitas escolhas parecem óbvias para quem as faz. Daí nasce a surpresa quando outra pessoa reage de forma contrária. O problema começa quando uma preferência individual é tratada como regra, e o gosto alheio passa a ser visto como um defeito pessoal.

O ditado ajuda a reduzir essa confusão. Uma opinião pode ser sincera sem servir para todos. Isso vale para recomendar um restaurante, escolher um filme ou organizar um passeio. Ouvir a outra pessoa costuma evitar conflitos que não precisam existir.

Comparação mostra uma mulher conversando com amigos numa varanda e um homem lendo sozinho, com duas formas diferentes de aproveitar o lazer // Imagem ilustrativa feita por IA

As diferenças aparecem nas escolhas comuns

Situações simples revelam como duas pessoas podem olhar o mesmo objeto e chegar a conclusões diferentes. Gostar não é o mesmo que provar que algo é melhor em qualquer contexto. A experiência, os objetivos e as condições pessoais mudam a avaliação.

Alguns exemplos mostram onde a diferença de gosto aparece:

Lazer: uma pessoa gosta de agitação e outra busca tranquilidade.

uma pessoa gosta de agitação e outra busca tranquilidade. Comida: sabores agradáveis para uns podem desagradar a outros.

sabores agradáveis para uns podem desagradar a outros. Rotina: há quem prefira horários fixos e quem goste de variar.

há quem prefira horários fixos e quem goste de variar. Estilo: roupas e decoração podem provocar avaliações bem diferentes.

roupas e decoração podem provocar avaliações bem diferentes. Convivência: um acordo pode respeitar preferências sem obrigar todos a concordar.

Essa diferença também explica por que recomendações precisam considerar quem vai usá-las. Um conselho pode funcionar bem para alguém e ser inconveniente para outro. Conhecer a própria necessidade e perguntar pela do outro torna a decisão mais justa e útil.

Casal compara duas poltronas de estilos diferentes numa loja, com uma trena estendida no chão para conferir as medidas // Imagem ilustrativa feita por IA

O ditado significa que toda opinião vale igual?

Não. Preferências subjetivas são diferentes de afirmações que podem ser verificadas. O verbete da Wikipédia sobre subjetividade ajuda a distinguir experiências ligadas ao ponto de vista pessoal de descrições de fatos. Gostar de uma coisa não muda automaticamente os dados sobre ela.

Por exemplo, duas pessoas podem discordar sobre a beleza de um objeto. Já informações sobre preço, medidas ou riscos precisam ser conferidas. A lição do provérbio vale para questões de gosto, não como desculpa para ignorar evidências concretas.

Respeitar preferências facilita a convivência

Em decisões compartilhadas, reconhecer gostos diferentes permite buscar soluções que atendam mais de uma pessoa. Pode ser dividir atividades, alternar escolhas ou negociar limites. Respeito não exige concordância, mas ajuda a manter uma conversa aberta quando surgem opiniões contrárias.

O provérbio lembra que aquilo que agrada a um pode incomodar a outro. Antes de julgar uma escolha, vale perguntar o motivo. Diferenças de preferência fazem parte da vida cotidiana e não precisam virar disputa sobre quem tem o melhor gosto.