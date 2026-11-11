Um pai vende uma casa a um dos filhos sem avisar os demais, que descobrem a negociação depois. A situação é fictícia, mas envolve uma regra pouco conhecida: a venda entre ascendente e descendente pode ser anulável se faltar o consentimento legalmente exigido, conforme as circunstâncias concretas do negócio.
A venda de uma casa dentro da família tem uma regra própria
O artigo 496 do Código Civil considera anulável a venda de ascendente para descendente sem consentimento expresso dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Há exceção quanto à anuência do cônjuge no regime da separação obrigatória.
Isso não proíbe negociações entre pai e filho. A regra procura controlar vantagens indevidas que possam resultar de negócios familiares, sem que toda transferência seja automaticamente fraudulenta.
Descobrir a venda depois torna o negócio inválido?
A falta das anuências exigidas pode fundamentar um pedido de anulação, mas não significa que a escritura desapareça por conta própria. É preciso conferir parentesco, pessoas que deveriam consentir e as condições da venda.
O STJ examinou situações envolvendo negócios entre ascendentes e descendentes, inclusive por pessoa interposta. O pagamento real, eventual simulação e o preço praticado são relevantes para verificar o enquadramento jurídico do caso.
A seguir, veja como anuência, preço, prova da transação e regime matrimonial interferem na análise de uma venda entre pai e filho:
Os documentos que revelam a natureza da negociação
Antes de discutir a validade, convém identificar os atos efetivamente praticados. Os registros mais relevantes têm funções diferentes:
- Escritura: informa vendedor, comprador e preço declarado.
- Matrícula: registra a situação jurídica do imóvel.
- Anuências: demonstram a concordância formal quando exigida.
- Comprovantes: indicam se houve pagamento real.
Uma transferência de imóvel aos filhos pode ser venda ou doação, com regras próprias. Por isso, o nome usado pela família não substitui a verificação da realidade econômica.
O prazo de contestação começa no dia da descoberta?
O Código Civil prevê, no artigo 179, prazo de dois anos para determinadas hipóteses de anulabilidade sem prazo específico. A aplicação ao negócio familiar exige cuidado com a jurisprudência e o termo inicial.
Não se pode contar automaticamente dois anos da conversa em que os irmãos descobriram a negociação. Registro, escritura e elementos de ciência devem ser considerados no caso concreto.
Compare os marcos relevantes da negociação para compreender por que descobrir a escritura depois não redefine automaticamente o prazo:
|Marco
|Fato a documentar
|Por que importa
|Cautela
|Celebração
|Escritura e data do ato
|Base para contar decadência
|Art. 179 e jurisprudência
|Descoberta dos irmãos
|Quando souberam da operação
|Pode ajudar a reconstituir fatos
|Não reinicia prazo automaticamente
|Contestação
|Pedido apresentado por interessado
|Exige requisitos e provas
|Anulabilidade não é nulidade imediata
Uma venda verdadeira é diferente da doação disfarçada
Um imóvel pode ser vendido legitimamente mediante pagamento. Outra hipótese é utilizar aparência de venda para ocultar liberalidade ou simulação. Essas situações não devem ser tratadas como se fossem sempre iguais.
O conflito sobre casa doada à neta oferece um contraste patrimonial, mas uma doação não segue automaticamente as mesmas regras da compra e venda.
O que seria necessário comprovar para questionar a operação?
É preciso verificar anuências, titularidade e preço, além das condições reais do pagamento e eventual simulação. A discordância familiar é um fato social, mas não constitui, sozinha, prova de invalidade.
No cenário fictício, os irmãos acabaram de descobrir a venda; nenhum processo ou decisão foi informado. A questão jurídica permanece aberta até que os documentos da negociação sejam examinados.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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