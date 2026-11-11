Um pai vende uma casa a um dos filhos sem avisar os demais, que descobrem a negociação depois. A situação é fictícia, mas envolve uma regra pouco conhecida: a venda entre ascendente e descendente pode ser anulável se faltar o consentimento legalmente exigido, conforme as circunstâncias concretas do negócio.

A venda de uma casa dentro da família tem uma regra própria

O artigo 496 do Código Civil considera anulável a venda de ascendente para descendente sem consentimento expresso dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Há exceção quanto à anuência do cônjuge no regime da separação obrigatória.

Isso não proíbe negociações entre pai e filho. A regra procura controlar vantagens indevidas que possam resultar de negócios familiares, sem que toda transferência seja automaticamente fraudulenta.

Venda de casa a filho e anuência dos demais descendentes

Descobrir a venda depois torna o negócio inválido?

A falta das anuências exigidas pode fundamentar um pedido de anulação, mas não significa que a escritura desapareça por conta própria. É preciso conferir parentesco, pessoas que deveriam consentir e as condições da venda.

O STJ examinou situações envolvendo negócios entre ascendentes e descendentes, inclusive por pessoa interposta. O pagamento real, eventual simulação e o preço praticado são relevantes para verificar o enquadramento jurídico do caso.

A seguir, veja como anuência, preço, prova da transação e regime matrimonial interferem na análise de uma venda entre pai e filho:

Demais descendentes A anuência deve ser expressa. A regra decorre do art. 496. A falta dela pode sustentar anulação. Cônjuge do vendedor Em regra, também deve consentir. Há exceção na separação obrigatória. O regime de bens precisa ser verificado. Pagamento efetivo Um preço pode ter sido combinado. Comprovantes ajudam a identificar venda real. Simulação não se presume sem prova. Preço de mercado Avaliação ajuda a comparar valores. Valor simbólico pode exigir apuração. A hipótese não informa preço concreto.

Os documentos que revelam a natureza da negociação

Antes de discutir a validade, convém identificar os atos efetivamente praticados. Os registros mais relevantes têm funções diferentes:

Escritura: informa vendedor, comprador e preço declarado.

informa vendedor, comprador e preço declarado. Matrícula: registra a situação jurídica do imóvel.

registra a situação jurídica do imóvel. Anuências: demonstram a concordância formal quando exigida.

demonstram a concordância formal quando exigida. Comprovantes: indicam se houve pagamento real.

Uma transferência de imóvel aos filhos pode ser venda ou doação, com regras próprias. Por isso, o nome usado pela família não substitui a verificação da realidade econômica.

Venda de casa a filho e anuência dos demais descendentes

O prazo de contestação começa no dia da descoberta?

O Código Civil prevê, no artigo 179, prazo de dois anos para determinadas hipóteses de anulabilidade sem prazo específico. A aplicação ao negócio familiar exige cuidado com a jurisprudência e o termo inicial.

Não se pode contar automaticamente dois anos da conversa em que os irmãos descobriram a negociação. Registro, escritura e elementos de ciência devem ser considerados no caso concreto.

Compare os marcos relevantes da negociação para compreender por que descobrir a escritura depois não redefine automaticamente o prazo:

Marcos da venda e da contestação de ascendente a descendente Marco Fato a documentar Por que importa Cautela Celebração Escritura e data do ato Base para contar decadência Art. 179 e jurisprudência Descoberta dos irmãos Quando souberam da operação Pode ajudar a reconstituir fatos Não reinicia prazo automaticamente Contestação Pedido apresentado por interessado Exige requisitos e provas Anulabilidade não é nulidade imediata

Uma venda verdadeira é diferente da doação disfarçada

Um imóvel pode ser vendido legitimamente mediante pagamento. Outra hipótese é utilizar aparência de venda para ocultar liberalidade ou simulação. Essas situações não devem ser tratadas como se fossem sempre iguais.

O conflito sobre casa doada à neta oferece um contraste patrimonial, mas uma doação não segue automaticamente as mesmas regras da compra e venda.

O que seria necessário comprovar para questionar a operação?

É preciso verificar anuências, titularidade e preço, além das condições reais do pagamento e eventual simulação. A discordância familiar é um fato social, mas não constitui, sozinha, prova de invalidade.

No cenário fictício, os irmãos acabaram de descobrir a venda; nenhum processo ou decisão foi informado. A questão jurídica permanece aberta até que os documentos da negociação sejam examinados.