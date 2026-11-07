Você ouve uma sílaba, acompanha os lábios de quem fala e percebe algo que não coincide com o áudio esperado. O efeito McGurk mostra como pistas visuais podem alterar a interpretação da fala, mas a experiência depende da combinação entre som e imagem e não acontece da mesma forma com todas as pessoas.
Uma ilusão revelou a participação dos olhos na escuta
Em 1976, Harry McGurk e John MacDonald publicaram na revista Nature o estudo Hearing lips and seeing voices. A experiência mostrou que a percepção de uma sílaba pode mudar quando o vídeo dos lábios não combina com o áudio.
No exemplo clássico, um som semelhante a “ba” acompanhado por movimentos labiais de “ga” podia resultar na percepção de “da”. O resultado não representa a reação de todos: depende do estímulo apresentado e de diferenças entre observadores.
Por que os lábios conseguem alterar o que parece ser ouvido?
Ao escutar alguém falar, o cérebro não recebe apenas informações sonoras. A posição da boca oferece pistas visuais sobre os movimentos da fala, e essas informações podem ser combinadas na interpretação da sílaba.
Isso não significa que a visão desliga a audição. Em uma demonstração com som e imagem conflitantes, a percepção pode resultar de ambas as pistas; quando o áudio é ouvido isoladamente, a resposta percebida pode mudar.
A seguir, conheça as quatro condições que ajudam a interpretar o conflito entre som e movimento dos lábios sem confundir estímulo e percepção:
Três condições mostram por que a experiência varia
O efeito audiovisual depende de condições específicas. Para compreender a demonstração, vale separar três elementos que influenciam o resultado:
- Áudio isolado: permite ouvir a sílaba sem influência do movimento labial.
- Vídeo dos lábios: oferece pistas sobre como a fala aparenta ser articulada.
- Combinação simultânea: pode produzir outra percepção quando som e imagem divergem.
A seleção de uma voz entre ruídos, conhecida como efeito coquetel, ilustra outra tarefa perceptiva. No McGurk, a questão é a integração entre sentidos, não a escolha da fonte sonora em uma multidão.
Todo mundo percebe uma terceira sílaba na experiência?
Não. A sincronização audiovisual, as sílabas utilizadas e o repertório do observador podem modificar a reação. Algumas pessoas percebem uma das pistas ou não relatam a combinação descrita no experimento clássico.
Em uma revisão histórica de John MacDonald, o pesquisador retomou a descoberta e seu papel nos estudos da percepção audiovisual. O efeito revela uma possibilidade do processamento da fala, não uma prova de que a visão domina sempre.
Compare estímulos usados no experimento clássico e veja como a resposta percebida muda quando som e imagem se combinam:
|Condição
|Som
|Lábios
|Resposta relatada
|Áudio isolado
|/ba/
|Sem pista visual
|/ba/
|Conflito original
|/ba/
|Articulação de /ga/
|/da/ no estudo
|Combinação inversa
|/ga/
|Articulação de /ba/
|/bagba/ ou /gaba/
O fenômeno ajuda a entender conversas reais
Observar o rosto de um interlocutor pode fornecer informações articulatórias úteis, especialmente quando o som não está claro. Esse uso habitual da visão é diferente de uma ilusão experimental criada com pistas deliberadamente incompatíveis.
O fenômeno também não se confunde com lembrança de imagens. A memória e a identificação imediata da fala são processos diferentes, embora ambos possam envolver informação visual.
O que o efeito McGurk realmente permite concluir?
O fenômeno mostra que a audição da fala pode depender da combinação de pistas, inclusive quando o som apresentado não muda. A observação é válida dentro das condições estudadas, sem prometer idêntico resultado a todos.
A lição mais interessante não é desconfiar do ouvido em qualquer situação. É compreender que a fala percebida pode surgir de uma interpretação conjunta entre o que se escuta e o que se vê.
Sua história pode virar reportagem
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