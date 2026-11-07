Você ouve uma sílaba, acompanha os lábios de quem fala e percebe algo que não coincide com o áudio esperado. O efeito McGurk mostra como pistas visuais podem alterar a interpretação da fala, mas a experiência depende da combinação entre som e imagem e não acontece da mesma forma com todas as pessoas.

Uma ilusão revelou a participação dos olhos na escuta

Em 1976, Harry McGurk e John MacDonald publicaram na revista Nature o estudo Hearing lips and seeing voices. A experiência mostrou que a percepção de uma sílaba pode mudar quando o vídeo dos lábios não combina com o áudio.

No exemplo clássico, um som semelhante a “ba” acompanhado por movimentos labiais de “ga” podia resultar na percepção de “da”. O resultado não representa a reação de todos: depende do estímulo apresentado e de diferenças entre observadores.

Visão dos lábios altera sílaba percebida no efeito McGurk

Por que os lábios conseguem alterar o que parece ser ouvido?

Ao escutar alguém falar, o cérebro não recebe apenas informações sonoras. A posição da boca oferece pistas visuais sobre os movimentos da fala, e essas informações podem ser combinadas na interpretação da sílaba.

Isso não significa que a visão desliga a audição. Em uma demonstração com som e imagem conflitantes, a percepção pode resultar de ambas as pistas; quando o áudio é ouvido isoladamente, a resposta percebida pode mudar.

A seguir, conheça as quatro condições que ajudam a interpretar o conflito entre som e movimento dos lábios sem confundir estímulo e percepção:

Duas fontes Audição recebe o som falado. Visão informa movimentos da boca. A percepção considera ambas as pistas. Congruência Som e lábios podem coincidir. O teste introduz pistas conflitantes. Divergência é parte da demonstração. Resposta subjetiva A pessoa relata o que percebe. Relato pode diferir do áudio físico. Nem todos dão resposta idêntica. Alcance Efeito não implica perda auditiva. Condição experimental não representa toda conversa. Mostra influência visual específica.

Três condições mostram por que a experiência varia

O efeito audiovisual depende de condições específicas. Para compreender a demonstração, vale separar três elementos que influenciam o resultado:

Áudio isolado: permite ouvir a sílaba sem influência do movimento labial.

permite ouvir a sílaba sem influência do movimento labial. Vídeo dos lábios: oferece pistas sobre como a fala aparenta ser articulada.

oferece pistas sobre como a fala aparenta ser articulada. Combinação simultânea: pode produzir outra percepção quando som e imagem divergem.

A seleção de uma voz entre ruídos, conhecida como efeito coquetel, ilustra outra tarefa perceptiva. No McGurk, a questão é a integração entre sentidos, não a escolha da fonte sonora em uma multidão.

Visão dos lábios altera sílaba percebida no efeito McGurk

Todo mundo percebe uma terceira sílaba na experiência?

Não. A sincronização audiovisual, as sílabas utilizadas e o repertório do observador podem modificar a reação. Algumas pessoas percebem uma das pistas ou não relatam a combinação descrita no experimento clássico.

Em uma revisão histórica de John MacDonald, o pesquisador retomou a descoberta e seu papel nos estudos da percepção audiovisual. O efeito revela uma possibilidade do processamento da fala, não uma prova de que a visão domina sempre.

Compare estímulos usados no experimento clássico e veja como a resposta percebida muda quando som e imagem se combinam:

Comparação de condições e resultados Condição Som Lábios Resposta relatada Áudio isolado /ba/ Sem pista visual /ba/ Conflito original /ba/ Articulação de /ga/ /da/ no estudo Combinação inversa /ga/ Articulação de /ba/ /bagba/ ou /gaba/

O fenômeno ajuda a entender conversas reais

Observar o rosto de um interlocutor pode fornecer informações articulatórias úteis, especialmente quando o som não está claro. Esse uso habitual da visão é diferente de uma ilusão experimental criada com pistas deliberadamente incompatíveis.

O fenômeno também não se confunde com lembrança de imagens. A memória e a identificação imediata da fala são processos diferentes, embora ambos possam envolver informação visual.

Visão dos lábios altera sílaba percebida no efeito McGurk

O que o efeito McGurk realmente permite concluir?

O fenômeno mostra que a audição da fala pode depender da combinação de pistas, inclusive quando o som apresentado não muda. A observação é válida dentro das condições estudadas, sem prometer idêntico resultado a todos.

A lição mais interessante não é desconfiar do ouvido em qualquer situação. É compreender que a fala percebida pode surgir de uma interpretação conjunta entre o que se escuta e o que se vê.