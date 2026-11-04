Uma incursão por um desfiladeiro da Austrália, em 1994, revelou árvores que os botânicos não reconheciam na vegetação atual. O explorador David Noble havia encontrado o pinheiro-de-Wollemi, uma conífera de linhagem antiga. A descoberta iniciou uma corrida pela conservação de uma população silvestre minúscula.

Como uma exploração revelou a árvore em 1994?

David Noble trabalhava no serviço de parques de Nova Gales do Sul e percorria cânions da região das Blue Mountains fora do expediente. Ao encontrar árvores desconhecidas, recolheu material que chegou a especialistas de Sydney. A identificação mostrou que não se tratava de uma conífera comum.

O nome científico Wollemia nobilis liga a espécie à região de Wollemi e homenageia o descobridor. O registro de sua descoberta, preservado pelos jardins botânicos, abriu caminho para estudar sua origem e organizar a proteção dos poucos agrupamentos selvagens.

Descoberta e conservação do pinheiro-de-Wollemi

O pinheiro-de-Wollemi é parente das araucárias

Apesar do apelido pinheiro-de-Wollemi, a árvore não pertence ao gênero dos pinheiros verdadeiros. É aparentada às araucárias e apresenta folhas verde-escuras, ramos organizados como frondes e casca irregular, com saliências que lembram bolhas. Exemplares adultos também podem produzir vários troncos desde a base.

O termo fóssil vivo aponta para a história antiga da linhagem, não para uma identidade perfeita entre plantas atuais e fósseis. A redescoberta dessas plantas raras mostra quanto da diversidade vegetal depende de ambientes isolados e de pesquisa de campo cuidadosa.

A árvore descoberta na Austrália tem traços que a diferenciam dos pinheiros mais conhecidos. Nos cards a seguir, veja os detalhes que chamam a atenção:

Folhas Lineares e planas Jovens: duas fileiras Adultas: quatro fileiras Casca Marrom-avermelhada Nódulos esponjosos Rugosidade nos adultos Ramos Verticais formam caules Laterais carregam folhas Laterais caem inteiros Cones Masculinos cilíndricos Femininos arredondados Sementes aladas

Quais riscos ameaçam os últimos exemplares?

O plano nacional de recuperação australiano, em vigor desde março de 2025, registrou 45 indivíduos adultos e 46 mudas na população silvestre considerada. Esses números pertencem àquele levantamento: não devem ser confundidos com outras contagens de períodos diferentes. A concentração em poucos locais aumenta a vulnerabilidade. Os riscos incluem:

Incêndios intensos: podem atingir vários agrupamentos próximos.

podem atingir vários agrupamentos próximos. Doenças das raízes: organismos do gênero Phytophthora provocam declínio.

organismos do gênero Phytophthora provocam declínio. Visitas irregulares: podem espalhar patógenos pelo solo e pisotear mudas.

podem espalhar patógenos pelo solo e pisotear mudas. Mudanças climáticas: alteram condições de sobrevivência no refúgio.

A capacidade de rebrotar pela base ajuda algumas árvores após perturbações, mas não oferece imunidade contra incêndios repetidos. A espécie também enfrenta risco sanitário quando microrganismos chegam a um ambiente onde restam tão poucos indivíduos.

Descoberta e conservação do pinheiro-de-Wollemi

O segredo do desfiladeiro virou proteção

A localização exata dos grupos nativos permanece sob sigilo. A medida reduz o risco de introdução de doenças em solos sensíveis e evita pisoteio. Assim como ocorre com outras árvores de localização protegida, a curiosidade de visitantes pode se tornar uma ameaça real.

Durante os incêndios de 2019 e 2020, brigadas montaram uma operação especial para defender a área. O esforço evitou que a proteção dependesse apenas da capacidade de rebrote das árvores, enquanto o monitoramento posterior passou a avaliar sua recuperação.

A espécie depende de medidas que enfrentem ameaças diferentes. A tabela a seguir relaciona cada cuidado ao risco correspondente:

Frentes complementares de proteção do pinheiro-de-Wollemi Medida Risco enfrentado Ação principal Limite Sigilo Visitas irregulares Restringe acesso Requer vigilância Biosegurança Patógenos do solo Reduz contaminação Vigilância contínua Defesa ao fogo Incêndios intensos Mobiliza brigadas Risco permanece

Como salvar uma espécie fora do seu esconderijo?

A conservação combina a defesa do habitat original com coleções vivas, propagação controlada e bancos de sementes. Em 2024, os jardins botânicos de Sydney apresentaram uma coleção de segurança para ampliar a diversidade preservada fora do cânion, sem tratar o cultivo como substituto da natureza.

Há exemplares cultivados em jardins públicos, onde as pessoas podem observar a espécie sem procurar seu endereço selvagem. Esse acesso educativo ajuda a explicar por que conservar uma árvore rara envolve também restringir o acesso ao lugar onde ela sobrevive naturalmente.

Descoberta e conservação do pinheiro-de-Wollemi

A descoberta continua exigindo proteção

O encontro de 1994 permitiu reconhecer e multiplicar uma árvore que permanecia fora da botânica moderna. Mas a população natural segue pequena e concentrada, sujeita a ameaças que uma coleção cultivada não elimina. A continuidade da espécie exige diferentes frentes de conservação.

Proteger o pinheiro-de-Wollemi significa manter vivos seus refúgios originais e, ao mesmo tempo, distribuir parte de sua diversidade por locais seguros. O segredo do desfiladeiro não apaga a descoberta: ajuda a impedir que a própria curiosidade coloque tudo a perder.