Uma incursão por um desfiladeiro da Austrália, em 1994, revelou árvores que os botânicos não reconheciam na vegetação atual. O explorador David Noble havia encontrado o pinheiro-de-Wollemi, uma conífera de linhagem antiga. A descoberta iniciou uma corrida pela conservação de uma população silvestre minúscula.
Como uma exploração revelou a árvore em 1994?
David Noble trabalhava no serviço de parques de Nova Gales do Sul e percorria cânions da região das Blue Mountains fora do expediente. Ao encontrar árvores desconhecidas, recolheu material que chegou a especialistas de Sydney. A identificação mostrou que não se tratava de uma conífera comum.
O nome científico Wollemia nobilis liga a espécie à região de Wollemi e homenageia o descobridor. O registro de sua descoberta, preservado pelos jardins botânicos, abriu caminho para estudar sua origem e organizar a proteção dos poucos agrupamentos selvagens.
O pinheiro-de-Wollemi é parente das araucárias
Apesar do apelido pinheiro-de-Wollemi, a árvore não pertence ao gênero dos pinheiros verdadeiros. É aparentada às araucárias e apresenta folhas verde-escuras, ramos organizados como frondes e casca irregular, com saliências que lembram bolhas. Exemplares adultos também podem produzir vários troncos desde a base.
O termo fóssil vivo aponta para a história antiga da linhagem, não para uma identidade perfeita entre plantas atuais e fósseis. A redescoberta dessas plantas raras mostra quanto da diversidade vegetal depende de ambientes isolados e de pesquisa de campo cuidadosa.
A árvore descoberta na Austrália tem traços que a diferenciam dos pinheiros mais conhecidos. Nos cards a seguir, veja os detalhes que chamam a atenção:
Quais riscos ameaçam os últimos exemplares?
O plano nacional de recuperação australiano, em vigor desde março de 2025, registrou 45 indivíduos adultos e 46 mudas na população silvestre considerada. Esses números pertencem àquele levantamento: não devem ser confundidos com outras contagens de períodos diferentes. A concentração em poucos locais aumenta a vulnerabilidade. Os riscos incluem:
- Incêndios intensos: podem atingir vários agrupamentos próximos.
- Doenças das raízes: organismos do gênero Phytophthora provocam declínio.
- Visitas irregulares: podem espalhar patógenos pelo solo e pisotear mudas.
- Mudanças climáticas: alteram condições de sobrevivência no refúgio.
A capacidade de rebrotar pela base ajuda algumas árvores após perturbações, mas não oferece imunidade contra incêndios repetidos. A espécie também enfrenta risco sanitário quando microrganismos chegam a um ambiente onde restam tão poucos indivíduos.
O segredo do desfiladeiro virou proteção
A localização exata dos grupos nativos permanece sob sigilo. A medida reduz o risco de introdução de doenças em solos sensíveis e evita pisoteio. Assim como ocorre com outras árvores de localização protegida, a curiosidade de visitantes pode se tornar uma ameaça real.
Durante os incêndios de 2019 e 2020, brigadas montaram uma operação especial para defender a área. O esforço evitou que a proteção dependesse apenas da capacidade de rebrote das árvores, enquanto o monitoramento posterior passou a avaliar sua recuperação.
A espécie depende de medidas que enfrentem ameaças diferentes. A tabela a seguir relaciona cada cuidado ao risco correspondente:
|Medida
|Risco enfrentado
|Ação principal
|Limite
|Sigilo
|Visitas irregulares
|Restringe acesso
|Requer vigilância
|Biosegurança
|Patógenos do solo
|Reduz contaminação
|Vigilância contínua
|Defesa ao fogo
|Incêndios intensos
|Mobiliza brigadas
|Risco permanece
Como salvar uma espécie fora do seu esconderijo?
A conservação combina a defesa do habitat original com coleções vivas, propagação controlada e bancos de sementes. Em 2024, os jardins botânicos de Sydney apresentaram uma coleção de segurança para ampliar a diversidade preservada fora do cânion, sem tratar o cultivo como substituto da natureza.
Há exemplares cultivados em jardins públicos, onde as pessoas podem observar a espécie sem procurar seu endereço selvagem. Esse acesso educativo ajuda a explicar por que conservar uma árvore rara envolve também restringir o acesso ao lugar onde ela sobrevive naturalmente.
A descoberta continua exigindo proteção
O encontro de 1994 permitiu reconhecer e multiplicar uma árvore que permanecia fora da botânica moderna. Mas a população natural segue pequena e concentrada, sujeita a ameaças que uma coleção cultivada não elimina. A continuidade da espécie exige diferentes frentes de conservação.
Proteger o pinheiro-de-Wollemi significa manter vivos seus refúgios originais e, ao mesmo tempo, distribuir parte de sua diversidade por locais seguros. O segredo do desfiladeiro não apaga a descoberta: ajuda a impedir que a própria curiosidade coloque tudo a perder.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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