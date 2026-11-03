Depois de enfrentar uma cirurgia para reduzir o peso, uma mulher precisou de cirurgia reparadora por problemas decorrentes do procedimento. O plano chamou o tratamento de estético e recusou a cobertura. Ela foi à Justiça e conseguiu a operação, além de uma indenização após recorrer da primeira decisão.

Uma indicação médica levou a uma nova disputa

A paciente já havia realizado uma cirurgia bariátrica quando passou a enfrentar excesso de pele e outros problemas associados ao procedimento. Segundo o processo divulgado pelo tribunal, houve recomendação médica para novas cirurgias, destinadas a tratar consequências daquela primeira intervenção.

Mesmo com a indicação, o plano recusou os pedidos. Alegou que as operações tinham finalidade estética e estavam fora da cobertura contratada. A discussão passou a ser se o procedimento fazia parte da continuidade do tratamento ou correspondia a uma escolha exclusivamente pessoal.

A paciente questionou a recusa de um procedimento recomendado após a perda de peso

Por que o plano chamou a cirurgia de estética?

A justificativa da operadora se apoiou na distinção entre cirurgia estética e intervenção com finalidade funcional ou reparadora. Essa diferença também importa após a cirurgia bariátrica, já que uma mesma região do corpo pode exigir cuidados por motivos diferentes.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios relatou que a paciente tinha indicação para tratar consequências da cirurgia anterior. O processo não autoriza concluir que todo procedimento plástico posterior ao emagrecimento deva ser coberto automaticamente, sem avaliação clínica.

A primeira decisão garantiu o procedimento

Na primeira instância, a Justiça acolheu o pedido e determinou que o plano oferecesse a cirurgia. A paciente, porém, entendeu que a recusa também havia produzido um prejuízo moral que deveria ser reparado, além da obrigação de cobertura.

Na análise de uma negativa, três registros ajudam a reconstruir o que ocorreu:

Indicação: relatório médico que explica por que a cirurgia foi recomendada.

relatório médico que explica por que a cirurgia foi recomendada. Resposta: negativa do plano e justificativa apresentada por escrito.

negativa do plano e justificativa apresentada por escrito. Decisão: ordem de custeio e julgamento posterior do pedido de indenização.

ordem de custeio e julgamento posterior do pedido de indenização. Limite: cobertura analisada conforme finalidade reparadora ou funcional do procedimento.

Ela apresentou recurso para obter essa indenização. O caso foi examinado pela 3ª Turma Cível, que decidiu de forma unânime. A trajetória reúne duas questões distintas: a obrigação de prestar tratamento indicado e as consequências da negativa para a beneficiária.

O que mudou quando a paciente recorreu?

A Turma considerou que a recusa injustificada de cobertura agrava a situação de quem necessita do tratamento prescrito. A decisão reconheceu danos morais e fixou uma indenização de R$ 5 mil, mantendo a obrigação de custear a operação indicada.

O resultado foi comunicado em 27 de março de 2025 pelo TJDFT. O tribunal destacou a expectativa legítima de receber os serviços contratados. A decisão tratou da situação documentada da paciente, não de um direito ilimitado a cirurgias de qualquer natureza.

O caso levanta dúvidas sobre a diferença entre cirurgias estéticas e reparadoras

O que pesquisas mostram sobre a cirurgia após bariátrica?

Uma revisão de 15 estudos, intitulada Patient-Reported Outcome Measures following Postbariatric Body Contouring: A Systematic Review and Meta-Analysis, saiu na revista Plastic and Reconstructive Surgery em 2026. O trabalho encontrou melhorias relatadas na qualidade de vida após cirurgias de contorno corporal.

Na prática, o médico deve registrar a finalidade reparadora ou funcional. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento sobre cobertura de cirurgias assim indicadas após bariátrica, admitindo avaliação técnica em caso de dúvida justificada. Isso não torna qualquer procedimento puramente estético obrigatório.

O caso deixa um limite claro para outras negativas

Para quem recebe uma recusa semelhante, são importantes o relatório do médico, os pedidos apresentados e a justificativa formal do plano. Esses documentos permitem comparar a indicação real com o motivo da negativa, sem depender apenas de uma classificação genérica.

A mulher obteve cobertura e indenização no julgamento divulgado. Seu desfecho reforça a necessidade de examinar cada recusa com atenção: necessidade clínica comprovada e condições contratuais aplicáveis não podem ser substituídas por um rótulo automático de estética.