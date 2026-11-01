Uma aluna da rede pública do Distrito Federal relatou ter adormecido em sala após tomar antialérgico e ter sido exposta pela professora diante dos colegas. Testemunhas confirmaram uma forma inadequada de acordá-la, segundo a Justiça. Em 2024, uma sentença condenou o DF a pagar R$ 10 mil por danos morais.

A estudante contou que estava sonolenta em aula

O episódio relatado à Justiça aconteceu em novembro de 2018. A estudante afirmou que havia tomado um medicamento antialérgico antes de ir à escola e que o remédio lhe causou sonolência. Durante a aula, ela acabou adormecendo. O caso chegou posteriormente ao Judiciário.

Na ação, a aluna disse que a professora a acordou de maneira humilhante diante da turma. Ela relatou ainda que os colegas riram e que a mãe não recebeu explicação satisfatória da escola sobre a conduta da docente.

O caso envolve os limites da atuação de educadores diante de situações delicadas em sala

O que a família afirmou sobre a professora?

A estudante alegou que a professora a despertou ao colocar um lápis em sua boca. Esse detalhe faz parte da narrativa apresentada pela autora e não deve ser confundido com a conclusão completa da Justiça sobre tudo o que ocorreu.

O Distrito Federal negou a versão apresentada. Sustentou que o boletim de ocorrência apenas registrava a fala de uma das partes e apresentou declarações de outros alunos. Também destacou o histórico profissional da professora e negou que ela tivesse desrespeitado estudantes.

Os depoimentos sustentaram a conclusão do juiz

A 1ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal avaliou os testemunhos. Esses relatos sustentaram a conclusão judicial. Conforme o TJDFT, eles demonstraram que a professora acordou a aluna de modo inadequado e a colocou em situação constrangedora diante dos colegas.

A decisão diferenciou o poder de manter a disciplina da prática de atos que ferem a dignidade. O juiz afirmou que a atuação de docentes pode incluir correções de comportamento, desde que as medidas sejam adequadas e proporcionais à situação.

Que consequência a exposição teve na Justiça?

O tribunal informou que a conduta reconhecida no processo ultrapassou os limites das funções pedagógicas. A sentença considerou que a forma como a estudante foi tratada atingiu direitos ligados ao respeito e à integridade pessoal.

A análise do episódio separou diferentes tipos de informação:

Contexto: a aluna informou que tinha tomado antialérgico antes da aula.

a aluna informou que tinha tomado antialérgico antes da aula. Alegação: ela disse ter sido acordada com um lápis colocado na boca.

ela disse ter sido acordada com um lápis colocado na boca. Defesa: o DF contestou a narrativa e apresentou declarações de alunos.

o DF contestou a narrativa e apresentou declarações de alunos. Prova: testemunhas confirmaram abordagem inadequada e constrangimento.

testemunhas confirmaram abordagem inadequada e constrangimento. Decisão: a sentença reconheceu dano moral e fixou indenização.

A análise judicial distinguiu a versão apresentada pela estudante, as negativas do governo e o que foi demonstrado por testemunhas. O ponto comprovado que fundamentou a condenação foi a abordagem inadequada diante da turma, e não uma confirmação independente de cada detalhe inicialmente narrado.

A estudante relatou ter passado por uma exposição constrangedora após adormecer durante a aula

O dever de respeito também vale na disciplina

A proteção da dignidade dos estudantes aparece no Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo texto pode ser consultado na publicação da Câmara dos Deputados. Respeitar esse direito não impede uma escola de estabelecer regras, mas exige que as intervenções não se tornem vexatórias.

O conceito mais amplo de direitos da criança ajuda a situar a proteção contra humilhações. No caso examinado, porém, a condenação não nasceu de uma ideia abstrata: foi baseada nas provas testemunhais que o juiz considerou suficientes. A análise respeitou as particularidades daquele processo.

Qual indenização foi fixada na sentença?

O TJDFT divulgou em maio de 2024 que o Distrito Federal foi condenado a pagar R$ 10 mil por danos morais. A notícia identifica a decisão como sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública e informa que cabia recurso.

Não há confirmação na notícia de pagamento definitivo ou encerramento da disputa. Também não é correto afirmar que todo aluno que adormece em aula terá direito a indenização: o julgamento se referiu à exposição considerada inadequada e comprovada naquele processo.