A recusa de matrícula de criança autista terminou em condenação de escola particular do Distrito Federal. A mãe recebeu confirmação prévia de estrutura adequada, mas a instituição negou a vaga. Em junho de 2024, a Justiça manteve indenização de R$ 5 mil por danos morais, em julgamento unânime do tribunal.

A mãe procurou a escola antes de fazer a matrícula

Segundo o processo, a mãe conversou com a coordenação pedagógica de uma escola particular para saber se o filho, diagnosticado com transtorno do espectro autista, poderia estudar ali. A resposta inicial foi de que a instituição tinha estrutura para recebê-lo.

A expectativa de matrícula levou a família a organizar despesas com uniformes e transporte, conforme o relato apresentado à Justiça. Depois, a escola recusou a vaga. A mãe buscou reparação por danos materiais e morais ligados à situação.

O Tribunal manteve a indenização após analisar as circunstâncias da recusa de matrícula

Que explicação a instituição deu para negar a vaga?

Na defesa, a escola afirmou que já havia alcançado o limite de uma criança com deficiência por turma. Também alegou não possuir estrutura adequada às necessidades do menino. Essas justificativas foram examinadas durante o julgamento do caso.

A família sustentou que a recusa tinha caráter discriminatório e questionou a mudança de postura após a informação inicial da coordenação. O processo envolveu a responsabilidade de uma instituição privada ao receber pedidos de matrícula de estudantes com necessidades de apoio.

A Turma Recursal analisou a recusa como falha

A 2ª Turma Recursal do TJDFT manteve a condenação da instituição. O caso havia passado por decisão anterior e chegou ao colegiado por meio de recurso, examinado com base nas alegações e nos elementos reunidos no processo.

Os julgadores consideraram adequada a indenização por danos morais fixada anteriormente. A notícia oficial não detalha uma condenação material específica mantida no recurso; por isso, os gastos com transporte e uniformes permanecem descritos como despesas alegadas na ação.

Como a decisão considerou a situação da família?

O acórdão divulgado pelo tribunal manteve R$ 5 mil por danos morais. O colegiado considerou a gravidade da situação e as condições das partes para avaliar o valor, sem apresentar a quantia como regra para todas as recusas de matrícula.

A sequência discutida na ação reuniu estes acontecimentos:

Consulta: a mãe ouviu da coordenação que a escola tinha estrutura para receber o filho.

a mãe ouviu da coordenação que a escola tinha estrutura para receber o filho. Preparação: a família relatou despesas com uniformes e transporte.

a família relatou despesas com uniformes e transporte. Negativa: a matrícula não foi aceita pela instituição.

a matrícula não foi aceita pela instituição. Justificativa: a escola alegou limite por turma e falta de estrutura.

a escola alegou limite por turma e falta de estrutura. Julgamento: a Turma Recursal manteve a indenização por danos morais.

A decisão não estabeleceu que a escola possa reservar apenas uma vaga por turma para estudantes com deficiência. Ao manter a indenização, o colegiado analisou a negativa concreta e as explicações apresentadas pela instituição. Os gastos relatados pela família não foram convertidos automaticamente em condenação material.

A família já havia iniciado os preparativos para o ano letivo quando recebeu a resposta negativa

A educação inclusiva impede limites arbitrários

O Ministério da Educação informa que escolas regulares, públicas e particulares, devem matricular estudantes com deficiência e oferecer os apoios necessários. A instituição não pode usar a deficiência como justificativa automática para recusar uma vaga disponível.

O transtorno do espectro autista tem necessidades e características variadas entre pessoas. Por isso, alegar falta de estrutura sem avaliar os deveres de inclusão não substitui o cumprimento das regras legais. A orientação oficial destaca o direito de acesso à escola.

Qual foi a conclusão divulgada pelo TJDFT?

Em 13 de junho de 2024, o TJDFT informou que a 2ª Turma Recursal manteve os R$ 5 mil de indenização por dano moral contra a instituição. O julgamento foi unânime e representou a confirmação da condenação naquela instância.

A notícia consultada não confirma pagamento nem possíveis atos posteriores. Também não determina uma compensação fixa para todas as famílias: o valor depende das provas e do julgamento de cada processo. O fato central documentado foi a recusa após a expectativa de vaga comunicada à mãe.