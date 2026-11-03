Imagine uma porta escura com uma mensagem assustadora e definitiva. Na Divina Comédia, Dante Alighieri apresenta essa inscrição na entrada do Inferno. O aviso manda abandonar a esperança, mas não é um conselho para a vida cotidiana: ele prepara a difícil travessia do personagem por um mundo de condenação eterna.

Onde aparece a frase de Dante Alighieri?

A inscrição surge no canto III do Inferno, a primeira parte da Divina Comédia. Dante, personagem da própria narrativa, chega à passagem acompanhado por Virgílio. Sobre a entrada, encontra palavras que anunciam sofrimento e dão ao lugar um sentido de separação sem retorno.

O verso italiano é “Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”, registrado na transcrição da Universidade Princeton. Em tradução livre, significa abandonar toda esperança ao entrar. É uma inscrição do portão imaginado no poema, e não uma ordem que o autor dirige a seus leitores.

O poeta italiano transformou a entrada do Inferno em um símbolo de medo e sofrimento

A porta do Inferno anuncia uma pena sem retorno

Antes da frase final, a inscrição fala em dor, condenação e duração eterna. Esses elementos apresentam a visão de justiça que organiza o mundo do poema. A sentença não aparece sozinha: ela encerra um aviso mais extenso, como se a própria entrada explicasse o destino dos condenados.

Essa cena pertence à imaginação poética e religiosa medieval. Não descreve uma placa encontrada em um lugar real. Na narrativa, sua função é mostrar a gravidade da travessia e a diferença entre o mundo dos vivos e o espaço por onde o personagem passará.

Por que o aviso fala em perder a esperança?

A expressão ganha força porque a esperança costuma apontar para alguma mudança possível. Na lógica do Inferno de Dante, porém, a inscrição anuncia uma condição definitiva para os condenados. O peso da frase está nessa ideia de ausência de saída ou reparação, não em aconselhar desistência.

Alguns detalhes da cena ajudam a entender a força do aviso:

A porta marca a entrada em outra parte da viagem.

marca a entrada em outra parte da viagem. A inscrição fala como se o próprio lugar estivesse avisando.

fala como se o próprio lugar estivesse avisando. A esperança representa a possibilidade de um futuro diferente.

representa a possibilidade de um futuro diferente. O viajante precisa compreender a mensagem antes de avançar.

precisa compreender a mensagem antes de avançar. O guia responde ao medo sem apagar a gravidade da passagem.

Ao encontrar essas palavras, o personagem diz a Virgílio que seu significado é difícil. A reação é importante: o medo aparece dentro da história, não apenas na imaginação de quem lê. O aviso cria tensão e abre espaço para a resposta do guia.

Virgílio orienta a travessia do poeta

Virgílio não repete a inscrição como uma regra para a vida cotidiana. Pede que Dante deixe o medo de lado e siga. Esse contraste entre advertência severa e presença de um guia ajuda a movimentar a cena: o viajante hesita, mas sua jornada continua.

Logo depois da entrada, surgem vozes e lamentos. O encontro com essas almas amplia o sentido do aviso. A obra, apresentada na visão geral da Divina Comédia, também acompanha caminhos pelo Purgatório e pelo Paraíso. Portanto, o abandono da esperança pertence àquela porta, não ao desfecho de toda a viagem.

O aviso prepara o leitor para uma jornada marcada por punições e reflexões sobre a condição humana

A edição inglesa não substitui o original italiano

A versão indicada no Project Gutenberg é uma tradução inglesa de Henry Francis Cary. Ela confirma a presença do aviso no canto III, mas emprega palavras do tradutor. A redação histórica em italiano deve ser conferida separadamente quando se deseja citar Dante literalmente.

Na passagem original, “ogne” é uma forma antiga que corresponde ao atual “ogni” italiano. A escolha de escrever “abandonai” ou “deixai” em português depende da tradução. Nenhuma dessas versões portuguesas deve ser atribuída a uma edição específica sem que ela tenha sido consultada.

Como ler o verso fora do contexto de uma ameaça?

A frase passou a circular como símbolo de situações que parecem sem saída. Esse uso figurado é compreensível, mas não substitui a leitura da cena. Dante constrói um aviso destinado às almas do seu Inferno, dentro de uma narrativa com personagens, percurso e sentido religioso próprio.

Ao recordar a inscrição, vale lembrar também o viajante que para diante dela e pede explicação. O verso marca uma fronteira decisiva no poema. Sua força literária vem justamente de transformar uma porta imaginária e poucas palavras em uma imagem que atravessou séculos.