O filtro do ralo da pia acumula gordura mesmo quando a louça já parece limpa. Para removê-la, retire o cesto e recolha os resíduos com papel, antes de higienizar com detergente e água morna. A camada oleosa precisa de descarte adequado, sem escorrer pela tubulação nem receber misturas químicas perigosas.

Por que a gordura fica presa no filtro da pia?

O cesto perfurado retém migalhas e pedaços de alimento, mas também recebe restos de óleo e gordura que escorrem dos pratos. Quando essa mistura esfria, pode aderir à superfície do metal ou do plástico e reduzir a passagem da água.

O filtro de pia funciona como uma peneira para resíduos maiores, como explica a Wikipédia ao descrever o dispositivo. Isso não significa que ele consiga separar toda a gordura dissolvida na água. Por essa razão, a prevenção começa antes da lavagem.

A limpeza manual ajuda a retirar resíduos sem precisar recorrer a produtos químicos fortes

A retirada mecânica evita jogar sujeira na tubulação

Espere o cesto esfriar, coloque luvas se precisar e retire-o sem deixar que os resíduos caiam no ralo aberto. Com uma folha de papel usada apenas nessa tarefa, remova a gordura visível e os restos sólidos para a lixeira.

Depois, lave a peça separadamente com detergente comum e água morna, usando escova macia para alcançar os furos. Enxágue com pouca água e seque. Se o cesto estiver quebrado, com bordas cortantes ou com encaixe frouxo, considere substituí-lo.

Como descartar a gordura sem entupir os canos?

Óleo de fritura e gordura líquida não devem ir para a pia. O Departamento de Proteção Ambiental de Nova York orienta guardar o óleo já frio em recipiente fechado. No Brasil, vale verificar a existência de pontos locais de coleta para reciclagem.

Na rotina da cozinha, a separação dos resíduos pode seguir esta ordem:

Restos de comida: recolha do cesto e descarte conforme a coleta local.

recolha do cesto e descarte conforme a coleta local. Gordura aderida: retire com papel antes de lavar a peça.

retire com papel antes de lavar a peça. Óleo usado: espere esfriar, guarde em embalagem segura e procure coleta adequada.

espere esfriar, guarde em embalagem segura e procure coleta adequada. Cesto limpo: seque e recoloque sem forçar o encaixe.

Se não existir coleta de óleo na região, consulte o serviço municipal de resíduos sobre o destino aceito. A regra mais importante continua a mesma: não despejar gordura no ralo, no vaso sanitário ou na rede de chuva.

Produtos fortes ajudam ou podem agravar o problema?

Usar soda cáustica ou misturas caseiras não é necessário para limpar um cesto removível. Além de oferecer riscos de queimadura e reação química, esses produtos podem entrar no encanamento sem resolver a causa do acúmulo de gordura.

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos orienta evitar desentupidores químicos em instalações com fossa séptica. Não misture cloro, vinagre, soda ou outros limpadores. Caso o ralo já esteja bloqueado, procure avaliação técnica em vez de testar combinações perigosas.

Alguns cuidados simples evitam que a sujeira retirada acabe descendo pela tubulação

A rotina evita que a gordura volte ao cesto

Antes de lavar uma panela, retire com papel a gordura que sobrou e descarte essa sujeira fora da pia. Faça o mesmo com pratos muito oleosos. Essa limpeza antes da lavagem reduz a quantidade de resíduos que chega ao cesto e à tubulação.

Ao final do uso da cozinha, confira o filtro e retire o que estiver acumulado. Limpar cedo é mais simples do que esperar uma crosta endurecer. Reserve uma escova própria para a tarefa e não reutilize o papel engordurado em superfícies de alimentos.

O escoamento lento exige outra inspeção

Se a água continuar voltando, descer muito devagar ou produzir mau cheiro, o problema pode estar no sifão ou em outro trecho do encanamento. A limpeza superficial do cesto não alcança resíduos presos depois da entrada do ralo.

Também observe se existe vazamento sob a bancada ou se o sifão foi montado incorretamente. Nesses casos, vale chamar profissional para verificar a instalação. O hábito de separar gordura e resíduos sólidos ajuda a prevenir novos problemas, mas não substitui o reparo necessário.