Um estojo de talheres com jogo americano reaproveita tecido que ficou sem par. Uma dobra costurada forma bolsos individuais para garfo, colher e faca de mesa, enquanto uma fita fecha o conjunto enrolado. O material precisa ser lavável, resistente e suficientemente amplo para proteger as peças durante o transporte.
O tecido precisa aguentar lavagem e costura
O jogo americano costuma proteger o lugar à mesa, mas uma unidade sem par pode ganhar outra função. Escolha uma peça de tecido resistente, sem manchas persistentes e que aceite dobra. Materiais plastificados ou muito duros podem dificultar a costura.
Lave conforme a etiqueta e deixe secar antes de medir. Verifique se as bordas têm costura firme e se o pano não solta tinta nem fiapos. Um tecido que desmancha ao dobrar não vai proteger bem os talheres dentro da bolsa.
Como medir os bolsos para cada talher?
Coloque garfo, colher e faca de mesa sobre a peça aberta, com as pontas voltadas para a mesma direção. Deixe espaço entre eles e observe qual é o mais longo. Uma parte do pano deverá dobrar para cima, cobrindo pelo menos a base dos cabos.
Marque as linhas de divisão com giz de costura. Reserve folga suficiente para tirar as peças sem forçar o tecido, mas não tanta que elas escapem. Antes de cortar qualquer sobra, enrole a peça inteira com os talheres dentro para testar o tamanho. Confira se alcança cada peça com facilidade.
As costuras criam divisórias individuais
Dobre a borda inferior para formar uma faixa de bolsos e prenda com alfinetes, sempre fora do alcance de crianças. Costure as duas laterais e as divisões verticais, à mão ou à máquina, com pontos firmes. Reforce os cantos onde o tecido será puxado.
- Garfo: entra sem furar ou prender nas costuras.
- Colher: não escapa ao inclinar o estojo.
- Faca: fica protegida, sem lâmina exposta.
- Divisórias: mantêm cada peça no próprio espaço.
- Aba: cobre o topo antes de enrolar.
Deixe cada abertura voltada para cima ao apoiar o estojo aberto. Se a parte livre for muito curta, adicione uma aba feita da própria sobra para cobrir os talheres. Não use bolsos rasos que deixem os cabos escaparem quando a peça mudar de posição.
Qual fita fecha o estojo sem deixar peças cair?
Costure uma fita de tecido no lado externo, perto da extremidade do estojo, prendendo-a com reforço. Com os talheres acomodados, dobre a aba sobre eles e enrole a peça sem apertar demais. Dê a volta com a fita e faça um laço curto.
Abra e feche algumas vezes. O rolo pronto não deve se desenrolar quando for colocado na bolsa. Vire-o com cuidado sobre uma mesa para observar se alguma peça desliza. Se isso acontecer, aumente a aba ou ajuste o tamanho dos bolsos.
A higiene vale tanto quanto a costura
A agência americana de alimentos e medicamentos recomenda lavar talheres e utensílios com água quente e sabão após o uso. Guarde no estojo apenas peças limpas e secas, para não levar umidade e restos de comida ao tecido.
A Agência de Proteção Ambiental inclui a reutilização entre medidas para reduzir resíduos. Aqui, essa escolha exige manter a peça lavável e separar talheres sujos dos limpos. Se usados durante uma refeição, coloque-os em recipiente próprio até poder lavar.
Como conferir o estojo aberto e fechado?
Aberto, o pano precisa revelar bolsos bem definidos e acessíveis, com cada talher em seu lugar. Fechado, deve formar um rolo compacto, com fita curta e pontas protegidas. Um bom teste é colocá-lo dentro da bolsa vazia e movimentá-la suavemente.
Se os talheres se deslocarem, refaça a costura antes de usar. O estojo enrolável reaproveitado dá destino a um jogo americano solto e facilita o transporte, desde que não dispense a lavagem, a secagem e a conferência do fechamento.
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