A aparência visual de um gráfico pode influenciar a forma como alguém recebe uma notícia: uma imagem organizada pode parecer convincente antes mesmo da checagem dos dados. Estudos encontraram resultados diferentes sobre esse efeito. Um gráfico claro pode ajudar a entender, mas não comprova sozinho o que afirma.

Gráfico bonito pode mudar a primeira impressão

Uma notícia com cores bem escolhidas, linhas limpas e números destacados costuma ser mais fácil de acompanhar. Essa facilidade pode alterar a impressão inicial. Mas um desenho bem-feito não informa de onde vieram os dados nem se a comparação apresentada é correta.

A psicologia investiga a fluência perceptiva, isto é, a sensação de facilidade ao olhar ou ler algo. O conceito aparece na explicação sobre fluência de processamento. Uma mensagem simples de entender pode parecer familiar, embora familiaridade e verdade sejam coisas diferentes.

Nem sempre a presença de um gráfico significa que os dados apresentados são mais confiáveis

O que a pesquisa verificou sobre gráficos?

Em experimentos publicados na revista Public Understanding of Science, Aner Tal e Brian Wansink observaram que gráficos simples ou uma fórmula química aumentavam a crença na eficácia de um medicamento apresentado aos participantes.

O estudo sobre sinais de aparência científica examinava uma alegação específica, não toda notícia. Seus autores relacionaram a persuasão à aparência de ciência. Isso não demonstra que qualquer gráfico bonito aumente a confiança ou que os participantes tenham verificado os números.

A aparência visual torna a notícia verdadeira?

Não. Uma barra pode ser desenhada com a escala cortada, e uma curva pode esconder o período considerado. Mesmo com cores atraentes, esses problemas alteram a leitura. A fonte dos dados e a forma como foram coletados valem mais que o acabamento visual.

Também é possível que o gráfico esclareça uma informação verdadeira. O ponto é separar clareza de apresentação e qualidade da prova. Uma imagem ajuda a acompanhar números, mas não substitui a pergunta sobre quem os produziu, quando e com qual método.

Repetições encontraram resultados diferentes

Em 2018, Pierre Dragicevic e Yvonne Jansen publicaram quatro tentativas de repetição do experimento anterior, reunindo 623 participantes. O estudo de replicação na IEEE não confirmou o mesmo aumento de persuasão observado na pesquisa inicial.

Os autores encontraram sinais de que os gráficos ajudaram a compreensão, mas de forma pequena. Em algumas condições, o material ilustrado foi até menos persuasivo que o texto isolado. Assim, os resultados não sustentam uma regra de que adicionar imagens sempre eleva a confiança.

A aparência organizada de uma notícia pode interferir na maneira como avaliamos seu conteúdo

Como examinar os dados antes de acreditar?

Ao encontrar um gráfico em uma notícia, observar detalhes simples pode evitar interpretações apressadas. A repetição de uma mensagem ou a aparência elegante podem dar sensação de segurança, mas o ideal é conferir informação verificável antes de repassar uma conclusão.

Antes de aceitar a mensagem visual, quatro checagens ajudam a entender o que realmente foi medido:

Fonte: quem reuniu os dados e onde estão disponíveis para consulta pública?

quem reuniu os dados e onde estão disponíveis para consulta pública? Eixo: a escala começa no zero ou exagera diferenças pequenas entre valores?

a escala começa no zero ou exagera diferenças pequenas entre valores? Período: quais anos ou meses entraram na comparação e quais ficaram de fora?

quais anos ou meses entraram na comparação e quais ficaram de fora? Base: quantos casos ou pessoas foram avaliados e quem ficou de fora?

Vale ainda comparar o título da notícia com o que o gráfico efetivamente apresenta. Uma diferença visual grande pode representar uma variação pequena, dependendo da escala. Conferir os números e ler a explicação do levantamento ajudam a evitar conclusões precipitadas.

Clareza visual e prova são coisas distintas

Gráficos são úteis quando mostram medidas reais e facilitam comparações. O problema aparece quando a imagem serve apenas para decorar uma afirmação sem explicar sua origem. Nesses casos, o leitor pode confundir boa apresentação com demonstração científica.

A pesquisa sobre credibilidade de gráficos ainda exige atenção às condições do experimento. Alguns estudos encontraram maior persuasão; outros não reproduziram o resultado. Para julgar uma notícia, a prioridade continua sendo a qualidade dos dados e a correspondência entre eles e o que foi anunciado.