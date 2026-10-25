A vaga de garagem comprada com o apartamento consta na matrícula e na planta. Mesmo assim, o condomínio decide sorteá-la e entrega o espaço a outro morador. O impasse envolve a natureza jurídica da vaga, a documentação imobiliária e os limites da assembleia para modificar direitos individuais registrados.

A assembleia pode sortear uma vaga que está na matrícula?

O comprador apresentou documentos do apartamento e uma planta que apontam para determinada vaga. A administração, por sua vez, invocou uma decisão coletiva para redistribuir os espaços. Neste caso fictício, ainda falta confrontar o ato da assembleia com os registros imobiliários.

Em um condomínio, há espaços comuns e áreas de uso particular. Uma votação sobre a circulação dos veículos pode ter efeitos diferentes de uma decisão que troca o titular de uma vaga. Identificar a titularidade vem antes de discutir se o sorteio foi conveniente.

O proprietário questiona se um sorteio pode alterar o direito de uso de uma vaga específica

O sorteio modificou o uso da garagem

O síndico informou que o condomínio decidiu reorganizar toda a garagem, incluindo os espaços vinculados às unidades. Depois do sorteio, outro vizinho passou a usar a vaga apontada nos documentos do comprador. A entrega do espaço é o fato que provocou o conflito.

Uma mudança pode melhorar manobras ou organizar vagas rotativas, mas não deve ser tratada automaticamente como autorização para retirar um uso privativo. É preciso conhecer a convenção, o memorial, as matrículas e a ata. O motivo da reorganização não substitui essa verificação.

O que a matrícula e a planta permitem conferir?

A matrícula deve ser analisada junto com a escritura de compra e os documentos do condomínio. Uma vaga pode ter matrícula própria, estar ligada ao apartamento como acessória ou ser área comum com uso organizado. Cada hipótese muda o alcance da decisão coletiva.

Os documentos mais úteis para a comparação são:

Matrícula: identificação do imóvel e de eventual vaga privativa.

identificação do imóvel e de eventual vaga privativa. Planta: localização indicada nos documentos de compra.

localização indicada nos documentos de compra. Ata e convenção: regra usada para justificar o sorteio.

Também é necessário verificar se o número da vaga identifica propriedade, direito de uso privativo ou mera posição em um sistema rotativo. Plantas e registros precisam ser compatíveis. Uma etiqueta pintada no chão, sozinha, não resolve essa diferença.

A perda do espaço pode gerar pedido de correção

O Código Civil, no artigo 1.331, diferencia áreas exclusivas e comuns do edifício. O registro pode demonstrar que um espaço integra um direito particular. Nessa hipótese, o condomínio precisa justificar por que sua decisão atingiria o uso individual registrado.

O morador pode questionar a redistribuição e, conforme a prova, pedir restabelecimento do uso ou reparação de prejuízos. Não se conclui, somente pela narrativa, qual será a decisão competente. A análise depende de documentos completos e das circunstâncias da assembleia.

A mudança na distribuição dos espaços trouxe dúvidas sobre os limites das decisões coletivas

O STJ diferencia vagas comuns e particulares

O Superior Tribunal de Justiça explica três situações possíveis: vaga autônoma, vaga acessória vinculada ao imóvel e espaço comum. Essa classificação importa porque nem toda vaga pode ser sorteada da mesma maneira. A própria documentação do prédio é necessária para enquadrar o caso.

Uma vaga de uso comum pode seguir regras coletivas previstas na convenção. Já a alteração de direito ligado à propriedade exige atenção maior, inclusive à titularidade e à forma legal. A assembleia não funciona como registro imobiliário capaz de mudar qualquer situação por simples votação.

Que resultado ainda precisa ser esclarecido?

O exemplo termina com a vaga ocupada por outro morador e o proprietário contestando o sorteio. Não há decisão judicial, acordo ou devolução confirmados. O próximo passo é confrontar a ata com o registro imobiliário e a convenção atual do edifício.

O ponto decisivo não é escolher quem merece mais conforto, mas saber quais vagas são comuns e quais pertencem a um direito exclusivo ou acessório. Uma organização coletiva válida precisa respeitar os títulos dos proprietários e os limites previstos em lei.